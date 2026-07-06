Лето — время для переезда. Выгода на готовые квартиры в Новосибирске до 2 700 000 рублей*

Объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в первой половине 2026 года в Новосибирске упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Застройщики региона вывели на рынок 478 тысяч кв метров жилья, тогда как годом ранее — 585 тысяч.

По этому показателю Новосибирск находится на 6 месте среди 17 городов-миллионников. Больше всего запуск новых проектов просел в Воронеже — на 76%. Далее идут Красноярск (44%), Тюмень (30%), Москва (27%), Нижний Новгород (25%), после Новосибирска идет Казань (6%).