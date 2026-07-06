Лето — время для переезда. Выгода на готовые квартиры в Новосибирске до 2 700 000 рублей*

Почему стоит приобрести квартиру в готовой новостройке. Несколько советов от ГК «Расцветай»:
- Все как на ладони. В готовом доме можно лично проверить планировку, качество стен, отделку подъездов и даже посмотреть, как выглядит двор. Никаких сюрпризов — только факты.
- Безопасность сделки. Это золотая середина: меньше рисков, чем при покупке квартиры на вторичном рынке, и меньше переживаний, чем в случае приобретения новостройки на этапе котлована.
- Быстрый переезд. Покупка жилья в готовой новостройке позволяет снизить финансовую нагрузку. К примеру, избежать трат на аренду квартиры.
- Готовая инфраструктура. Вы покупаете жилье на обжитой территории с готовой инфраструктурой. В построенных кварталах работают супермаркеты, пункты выдачи, парикмахерские и салоны красоты.
У ГК «Расцветай» широкий ассортимент квартир в сданных домах на любой вкус и кошелек. Квартиры в разных районах Новосибирска, недалеко от метро, в эколокациях, рядом с лесными массивами, на берегу Оби и с современной инфраструктурой. Выбор за вами!
Подробности на сайте и по тел.: +7 (383) 255 88 22.
Предложение ограничено.
*Срок акции с 01.07.2026 по 31.07.2026.
«Расцветай на Красном»: застройщик ООО «СЗ «Расцветай на Красном».
Экоквартал «На Кедровой»: застройщик ООО «СЗ «Антей».
«Расцветай на Зорге»: застройщик ООО «СЗ «Темпо».
«Расцветай на Авиастроителей»: застройщик ООО«СЗ «Лаванда». Дом сдан.
Квартал «Сосновый бор»: застройщик ООО «СЗ «Магнолия».
«Сакура Парк»: застройщик ООО « СЗ «Астра»
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.