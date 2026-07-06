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Недвижимость

Лето — время для переезда. Выгода на готовые квартиры в Новосибирске до 2 700 000 рублей*

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В июле в ГК «Расцветай» можно приобрести готовую квартиру в новостройке Новосибирска по специальным условиям*

Почему стоит приобрести квартиру в готовой новостройке. Несколько советов от ГК «Расцветай»:

  1. Все как на ладони. В готовом доме можно лично проверить планировку, качество стен, отделку подъездов и даже посмотреть, как выглядит двор. Никаких сюрпризов — только факты.
  2. Безопасность сделки. Это золотая середина: меньше рисков, чем при покупке квартиры на вторичном рынке, и меньше переживаний, чем в случае приобретения новостройки на этапе котлована.
  3. Быстрый переезд. Покупка жилья в готовой новостройке позволяет снизить финансовую нагрузку. К примеру, избежать трат на аренду квартиры.
  4. Готовая инфраструктура. Вы покупаете жилье на обжитой территории с готовой инфраструктурой. В построенных кварталах работают супермаркеты, пункты выдачи, парикмахерские и салоны красоты.

У ГК «Расцветай» широкий ассортимент квартир в сданных домах на любой вкус и кошелек. Квартиры в разных районах Новосибирска, недалеко от метро, в эколокациях, рядом с лесными массивами, на берегу Оби и с современной инфраструктурой. Выбор за вами!

Подробности на сайте и по тел.: +7 (383) 255 88 22.

Предложение ограничено.

*Срок акции с 01.07.2026 по 31.07.2026.

«Расцветай на Красном»: застройщик ООО «СЗ «Расцветай на Красном».
Экоквартал «На Кедровой»: застройщик ООО «СЗ «Антей».
«Расцветай на Зорге»: застройщик ООО «СЗ «Темпо».
«Расцветай на Авиастроителей»: застройщик ООО«СЗ «Лаванда». Дом сдан.
Квартал «Сосновый бор»: застройщик ООО «СЗ «Магнолия».
«Сакура Парк»: застройщик ООО « СЗ «Астра»
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Фото предоставлено ГК «Расцветай». Квартал «Расцветай на Красном»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик

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Новосибирские застройщики сократили запуск новых проектов

Автор: Юлия Данилова

Объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в первой половине 2026 года в Новосибирске упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Застройщики региона вывели на рынок 478 тысяч кв метров жилья, тогда как годом ранее — 585 тысяч.

По этому показателю Новосибирск находится на 6 месте среди 17 городов-миллионников. Больше всего запуск новых проектов просел в Воронеже — на 76%. Далее идут Красноярск (44%), Тюмень (30%), Москва (27%), Нижний Новгород (25%), после Новосибирска идет Казань (6%).

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Новосибирцы не зарегистрировали права собственности на 14 тысяч объектов

Автор: Юлия Данилова

Управление ФНС по Новосибирской области выявило факты продолжительного отсутствия регистрации прав собственности на объекты недвижимости застройщиками и участниками долевого строительства. О этом говорился в ответе на запрос редакции Infopro54 из пресс-службы областной налоговой.

— По информации, полученной из регионального управления Росреестра, за последние три года на кадастровый учет в регионе поставлен 561 многоквартирный дом, в которых отсутствует регистрация права собственности на 13 тысяч жилых и нежилых объектов. Кроме того, за этот же период на кадастровый учет поставлены 29 нежилых зданий, в которых отсутствует регистрация права собственности на 1 тысячу нежилых помещений, — заявили в налоговой.

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«Цены и вверх, и вниз»: офисный рынок Новосибирска расслаивается

Автор: Юлия Данилова

По итогам июня самым ликвидным продуктом на офисном рынке Новосибирска стали объекты с ремонтом, нормальной инженерией, парковкой и доступностью метро. Малый бизнес чаще всего интересовался офисами площадью 30-60 кв.м. Устойчивый спрос был на лоты 100-300 кв.м, а в сильной локации — 300-400 кв.м. Об этом говорится в исследовании рынка, проведенном компанией «Назаров».

— Крупные блоки остаются противоречивым сегментом. С одной стороны, качественные офисы площадью 500+ кв.м и 500-1000 кв.м остаются дефицитными. С другой — решение по ним принимается дольше, а компании чаще считают сценарии сокращения или перераспределения площади, — констатирует директор и основатель компании Александр Назаров.

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Мэрия изымает почти 80 домов для КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска издала постановление о принудительном изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд. Документ, подписанный мэром Максимом Кудрявцевым 2 июля 2026 года, запускает процедуру освобождения территории под комплексное развитие (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала.

Согласно постановлению, для реализации проекта у собственников будут изъяты 71 земельный участок и 78 объектов недвижимости. В перечень объектов, подлежащих изъятию, вошли 77 частных жилых домов и одно нежилое здание. Всего под снос пойдут дома на девяти улицах: Садовой, Кирова, Автогенной, Грибоедова, Коммунстроевской, Нижегородской, III Интернационала, а также на прилегающих переулках. Общая площадь территории, отводимой под развитие, составляет 21 гектар.

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В очереди на жилье стоят свыше 25 тысяч новосибирских семей

Автор: Юлия Данилова

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

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Жители Искитима потеряли возможность покупки вторичного жилья по семейной ипотеке

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года вступил в силу обновленный перечень городов, жители которых могут приобрести квартиры на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». Из списка исключено 18 городов в 18 регионах России, и в их число попал Искитим Новосибирской области.

Актуализация перечня проходит дважды в год — 1 января и 1 июля. Критерий для включения города в список остается неизменным: на его территории должно строиться не более двух многоквартирных домов. По данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 1 июля 2026 года, Искитим перестал соответствовать этому условию.

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