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Бизнес Власть

Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Автор: Юлия Данилова

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Без оплаты НДС и акцизов за товар, груз не пустят на территорию России

Процесс пошел

С июня в Новосибирской области начала работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка. Участники ВЭД теперь должны вносить обеспечительный платеж равный сумме НДС и акцизов до ввоза товара в Россию из стран ЕАЭС, а не после.

В Сибирском таможенном управлении редакции Infopro54 пояснили, итоги первых суток работы в новом режиме в рамках СПОТ показали, что обстановка на пунктах пропуска спокойная, нареканий от международных перевозчиков нет, сбоев и очередей грузового транспорта  не возникает, необходимые программные средства и оборудование работают исправно. Напомним, СТУ работает на 12 автомобильных пунктах пропуска Сибирского федерального округа на границе с Казахстаном. В Новосибирской области — на МАПП Павловка.

Опрошенные Infopro54 перевозчики, работающие со странами ЕЭАС, отметили, что пока приспосабливаются к изменениям, а выводы от их внедрения можно будет делать не раньше августа.

—  Сегодня красноярский перевозчик подтвердил получение от заказчика QR-код при перевозке из Казахстана, но на российской границе его никто на спросил, — сообщил один из собеседников издания.

Дали время на адаптацию

Руководитель комитета по международной кооперации и экспорту Ольга Корпачева отметила, что фактический запуск СПОТ состоялся 1 июня. Однако, практически сразу появилась информация о том, что участники ВЭД получили новую отсрочку: до 1 июля, а те, кто работают с Беларусью — до 1 ноября. По ее словам, это нужно учитывать тем компаниям, которые планируют контракты с Таможенным союзом.

Таможенники подтвердили, чтобы нововведения прошли для импортеров в комфортном  режиме, правительство РФ установило переходный период для оплаты обеспечительного платежа — с отсрочкой на месяц.

— В СТУ и таможнях Сибири работают круглосуточные горячие линии для участников ВЭД и перевозчиков, на которые можно обратиться за получением исчерпывающих разъяснений о национальной системе ожидания подтверждения поставки товаров. Главная задача, которая поставлена руководству таможенных органов Сибири остается неизменной: исключить скопление транспортных средств, способствовать оперативности и бесперебойности товаропотоков, — отметили в СТУ.

Ольга Корпачева рассказывает, что часть участников ВЭД столкнулись с техническими проблемами:

— Возникают сложности с пересылкой QR-кода перевозчику. Если водитель находится вне зоны действия сети, то QR-код он не получит. Сейчас логисты согласуют этот вопрос, вносят уточнения в договоры и прописывают ответственность за простой при отсутствии QR-кода, — поделилась собеседница редакции.

Заплатить заранее

Комментируя первые дни работы с новой системой, Ольга Корпачева отмечает, что после внедрения СПОТ в тестовом режиме, работа участников ВЭД в корне поменялась.

— Раньше мы сначала ввозили товар, оприходовали его, сдавали декларацию, а потом оплачивали НДС. Сейчас за 2 дня до момента поставки нужно сделать обеспечительный платёж в форме НДС, получить QR-код, передать его перевозчикам, чтобы перевозчик показал его при пересечении границ, только после этого товар запускается на территорию страны, — пояснила она.

Эксперт отметила, что у участников ВЭД возникает вопрос с обеспеченностью контракта, так как НДС в 22% значительная сумма и предпринимателям Омской, Новосибирской области, а также Алтайского края в мае пришлось пересматривать себестоимость контрактов, чтобы вносить эти деньги.

— Тем, кто заключает контракты сейчас, а поставку планирует после 1 июля нужно учитывать обеспечительный платеж, который необходимо внести 28 июня. Возможно, часть предпринимателей будут брать под эти цели овердрафт. Часть будут заключать допсоглашения с контрагентами, которым везут товар, — не исключает Корпачева.

На повышение стоимости контракта введение СПОТ, по ее словам, не повлияет, потому что в любом случае участники ВЭД платят НДС.

Нелегалы снимут маски

Что касается ключевой задачи внедрения СПОТ: борьбы с «серым импортом», то по мнению Ольги Корпачевой, эти цели будут достигнуты.

— По статистике говорить сложно, так как она сейчас закрыта. Но, если учесть, что без оплаты НДС сейчас товар ввезти невозможно, то есть вероятность роста плательщиков налога, которые приобретут статус участников ВЭД. Ранее они никогда не вносили эти платежи. В коммерческие перевозки перейдут транзакции, которые ранее «прятались» в операции для физлиц, — прогнозирует эксперт.

При этом собеседница Infopro54 подчеркивает, что на товары, которые ввозятся для личного пользования, система СПОТ не распространяется и для физлиц все останется по- старому.

Напомним, по данным СТУ, по итогам 2025 года 49% внешнеторговых операций регионов Сибири приходится на Китай. Далее идут Казахстан (7%), Индия (6%), Турция (5%) и Республика Корея (4%). На страны Евразийского экономического союза в 2025 году приходится 12% внешнеторгового товарооборота. Основные торговые партнёры регионов округа в ЕАЭС — это Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.

В Новосибирской области основными торговыми партнерами из ЕАЭС являются Казахстан (16%), Беларусь (6%) и Узбекистан (3%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским компаниям предъявляют на границе экосбор. Импортеры и экспортеры получают штрафы при оформлении документов на таможне. 

Фото предоставлено пресс-службой СТУ, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск ЕАЭС

Теги : таможня СПОТ НДС импорт

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