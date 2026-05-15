Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

По его словам, это связано с отменой ипотеки, которая стимулировала развитие ИЖС.

По оценке Богомолова, в регионе в этом году в сегменте индивидуального жилья будет сдано 800-900 тысяч кв метров.

Напомним, по итогам 2025 года в регионе было введено более 1 млн кв метров жилья в сегменте ИЖС.

Эксперты ДОМ.РФ прогнозировали, что в 2026 году рынок ИЖС в России вступит в фазу стагнации после многолетнего роста. Согласно прогнозу, ввод частных домов сократится. При этом в целом по России сектор останется драйвером жилищного строительства, сохраняя долю около 60% в общем вводе.

Ранее редакция сообщала о том, что более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС. В 2026 году в регионе начали создавать новый реестр обманутых дольщиков.