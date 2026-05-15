Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В лучшем случае удастся выйти на паритетный результат с многоквартирным жилищным строительством

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

По его словам, это связано с отменой ипотеки, которая стимулировала развитие ИЖС.

По оценке Богомолова, в регионе в этом году в сегменте индивидуального жилья будет сдано 800-900 тысяч кв метров.

Напомним, по итогам 2025 года в регионе было введено более 1 млн кв метров жилья в сегменте ИЖС.

Эксперты ДОМ.РФ прогнозировали, что в 2026 году рынок ИЖС в России вступит в фазу стагнации после многолетнего роста. Согласно прогнозу, ввод частных домов сократится. При этом в целом по России сектор останется драйвером жилищного строительства, сохраняя долю около 60% в общем вводе.

Ранее редакция сообщала о том, что более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС. В 2026 году в регионе начали создавать новый реестр обманутых дольщиков

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Тепло вернется в Новосибирск на выходных
Снижение ипотечных ставок набирает обороты

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Автор: Артем Рязанов

Космонавты Анна Кикина и Петр Дубров из Новосибирска приступили к экзаменам перед миссией на МКС-75. 12 мая они провели тренировку по ручному сближению корабля «Союз» с Международной космической станцией в Звездном городке на специализированном тренажере. Хотя в реальных полетах стыковку выполняет автоматика, пилоты должны уметь выполнять эту процедуру вручную на случай технических неисправностей. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Во время испытаний комиссия оценивала, как экипаж будет действовать в аварийных условиях. Специалисты симулировали сбой бортового компьютера и навигационных систем. В роли бортинженера Анна Кикина контролировала показания лазерного дальномера и информировала командира о скорости движения корабля и расстоянии до станции. Петр Дубров проводил сложные маневры, облетал станцию и позиционировал аппарат перед стыковочным узлом.

Тепло вернется в Новосибирск на выходных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область скоро придёт долгожданное потепление, хотя погода останется нестабильной. По данным Западно-Сибирского УГМС, в некоторых районах температура поднимется до +22 градусов. Однако вместе с потеплением ожидаются дожди и грозы.

В Новосибирске в пятницу, 15 мая, будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +11…+13 градусов.

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Автор: Юлия Данилова

До конца мая правительство Новосибирской области планирует определиться со структурой регионального фонда развития инфраструктуры и приступить к разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих его работу. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— Рабочая группа по созданию фонда сформирована. В нее вошли представители девелоперов, Минфина, Минстроя, Минюста, а также налоговики. Ко мне неоднократно обращались с этим предложением застройщики и я, в принципе, поддерживаю эту инициативу. Сейчас нам нужно сформировать понятные правила игры для государства и частных инвесторов, — добавил министр.

В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершили работу над макетом одного из самых узнаваемых зданий города — кинотеатра «Победа». Эта миниатюрная копия стала частью экспозиции нового музея «Новосибирь в миниатюре».

Зданию кинотеатра в 2026 году исполнилось 100 лет. Жители города привыкли воспринимать его с фасада, который оформлен восьмиколонным портиком. Однако макет открыл неожиданный ракурс.

Серийный поджигатель мусорных контейнеров работает в Искитиме

Автор: Юлия Данилова

В ночь с 11 на 12 мая на контейнерной площадке около домов на улице Украинской в Искитиме вспыхнули мусорные контейнеры. Как рассказали Infopro54 местные жители, обратившиеся в редакцию, по записям камеры видно, что около контейнеров покрутился мужчина в капюшоне, а потом вспышка и сильный пожар. Для того, чтобы его потушить людям пришлось вызывать пожарную машину.

Один из трех контейнеров сгорел полностью, второй покорежило так, что использовать его больше невозможно.

