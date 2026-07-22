Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

Руководитель Студии пластической репризы «Театр усачей» Олег Сусляков рассказал Infopro54 о кризисе кадров в клоунаде РФ, о зарубежных гастролях новосибирских клоунов, а также о том, как в регионе можно поспособствовать возрождению российской клоунады.

Подмена понятий

— Олег Геннадьевич, федеральные СМИ сообщают о том, что в России очень сильно упал спрос на услуги клоунов. Какова ситуация в Новосибирской области?

— Я бы сказал, что сейчас мы наблюдаем подмену понятий. Сегодня для многих клоун — это тот, кто работает с детьми, аниматор. На самом деле, профессия коверного клоуна — это прежде всего работа на манеже в цирке, на сцене.

Если мы берем профессиональную клоунаду, то кризис этого жанра начался еще в двухтысячных, и с годами интерес к профессии только падает.

— Почему, на ваш взгляд, это произошло?

— Не скажу за всех, но считаю, что у молодежи стало непопулярно работать в этой профессии. У нас в обществе слово «клоун» имеет негативный окрас: «О, ну ты клоун!». Возможно, это также оказывает влияние на то, что молодые не хотят быть мемами и клоунами, так как боятся негативной оценки общества.

То есть приток свежих кадров постепенно сократился практически до нуля. Сегодня молодые ребята, как правило, если выбирают цирковое училище, то поступают на такие направления, как акробатика, жонгляж, дрессура и так далее. Желающих целенаправленно учиться, чтобы в перспективе работать клоунами, — нет. Обычно клоунами становятся возрастные цирковые артисты, которые в силу возраста уже не могут работать в акробатике, выполнять какие-то сложные трюки, и они просто переквалифицируются.

Востребованы за рубежом

— Как давно лично вы работаете клоуном? У вас профессиональное образование?

— Я родом из Новокузнецка, и, к сожалению, у меня нет профессионального образования. В Сибири нет образовательных учреждений, где готовят профессиональных клоунов. Такую квалификацию можно получить только в училище в Москве.

В 2012 году я поступал на курс клоуна Клепы (Виталия Довганя) из популярной советской детской телепередачи «АБВГДейка». Тогда руководство Росгосцирка считало, что в стране нужно растить новых клоунов, искать свежую кровь. Но, к сожалению, новое руководство программу заморозило. Доучиться не удалось.

— Где сегодня востребованы профессиональные клоуны, не аниматоры?

— На внутреннем рынке это прежде всего Росгосцирк — государственная компания, которая работает со всеми цирками России. Есть интерес со стороны корпоративных заказчиков.

На внешнем рынке европейских и российских цирковых артистов, в том числе клоунов, очень любят китайцы. До ковида мы довольно активно ездили на гастроли в КНР. Выступали в Гуанджоу, Фуджоу, Пекине, Сиане, Куньмине, Фошане и даже в том самом злополучном Ухане. Помимо Китая, мы также выезжали в Корею, Латвию и Оман.

Во время пандемии все границы закрылись и долгое время артисты цирка были невыездными. Для нашей отрасли это был очень тяжелый период, когда многие ушли с рынка, переквалифицировались на обычную профессию. Мне тоже пришлось уйти. Сейчас я работаю конструктором-технологом на производстве корпусной мебели.

Не только «заполняют перерыв»

— Сейчас продолжаете работать вне индустрии развлечений или вернулись в клоунаду?

— Я работаю на частных заказах плюс создал авторский театр клоунады — студию пластической репризы «Театр усачей». Пока он еще формируется, так как студии менее года. Мы базируемся в ДК «Сибтекстильмаша», где оформлены как досуговое подразделение.

В студию ходят молодые ребята, которые занимаются клоунадой для души, после работы или учебы. У них нет опыта и образования, но им интересно работать в подобном жанре. Для них это увлекательное хобби. Еще раз отмечу, что сейчас довольно много обычных классических театров, драматических и театральных студий, где учат театральному актерскому искусству. Такого направления, как эксцентрика, клоунада, пантомима, в Сибири (да и в России) практически нет. Я решил передать ребятам свой опыт, который накопил за два десятка лет работы клоуном, чтобы вместе с ними делать что-то интересное, свежее, новое. Конечно, пока никаких выездов за границу с труппой у нас нет, так как ребята еще учатся или работают, но я не исключаю, что у кого-то это вполне может получиться.

Кроме того, мне хотелось бы потихоньку возрождать российскую клоунаду.

— А есть кто-то, на кого вы ориентируетесь, ставите в пример своим ученикам как успешный творческий и коммерческий проект?

— В Питере есть очень крутой и известный российский коллектив — «Лицедеи» Славы Полунина, который коммерчески успешен и собирает огромные залы.

— То есть он опровергает тезис о том, что классическая клоунада в России потихонечку умирает?

— Полунин превратил клоунаду в спектакль, который построен из клоунской репризы короткого формата. Номер идет по 5-7 минут, и это отдельная история с интерактивом, со взаимодействием со зрителем.

Напомню, клоунада в цирке изначально была создана для того, чтобы занять паузу между номерами, когда один реквизит уносят, а другой приносят. Во время такой паузы клоуны по сей день ходят и развлекают зрителей. Полунин сделал из всего этого всего шоу-театр. Его спектакли длятся по два часа, где есть сквозной герой и общая история. Это самостоятельный и самодостаточный проект, который прекрасно смотрится не только на манеже, но и на театральных площадках.

Ранее редакция сообщала о том, что за рубежом любят новосибирские квесты с ужастиками. В прошлом году оборудование для квест-комнат местные бизнесмены поставляли в Исландию, а в этом — в Индию и США.