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Актуальный разговор Бизнес Власть Общество

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

Автор: Юлия Данилова

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При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Депутат регионального парламента Новосибирской области, президент и совладелец холдинга «ТС ГРУПП» Александр Бойко высказался о ситуации на топливном рынке региона:

— То, что мы наблюдаем сейчас на топливном рынке (дефицит бензина на АЗС, ограничения в отпуске при заполненных терминалах), на мой взгляд, похоже на монополизацию рынка вертикально-интегрированными компаниями (ВИНКами). К сожалению, на данный момент я не обладаю всей полнотой информации. Но то, что вижу, напоминает мне историю, которой уже более 15 лет.

Топливо — гиперэластичный товар. Если вы ездите на дизеле — вам глубоко наплевать на то, почем 95-й! И наоборот. Вы за день проезжаете мимо десятка АЗС и на уровне подсознания фиксируете наличие/отсутствие топлива, очереди и цены. Вы даже не замечаете, как меняете свое мнение и предпочтение при выборе АЗС.

Если АЗС простояла без топлива всего 1 час, все клиенты на нее вернутся только через 2-3 дня. Если АЗС простояла сутки — то уже 2-3 недели. А если АЗС простояла без топлива неделю — это то же самое, что запускать новую станцию с нуля и формировать по-новой клиентскую базу: на это уходит от 3 месяцев до года.

  • 85% клиентов на АЗС — это постоянные, одни и те же покупатели.
  • 10% — от случая к случаю («к теще поехал и по пути заправился» и т.д.),
  • 5% — разовые, случайные, транзитные.

Вот за слом сознания у этих 85%, на мой взгляд, сейчас идет борьба.

Президент РФ Владимир Путин вчера на совещании сказал, что «складских запасов в стране столько же, как и год назад». Не верить ему в этом вопросе — дело личное. Я склонен верить.

Стоит отметить, что 70% АЗС в стране — независимые. По закону ВИНКи обязаны продавать на бирже только 15% топлива. Вчера внесли изменения — оставили всего 10%!

И при этом послали ФАС проверять независимые АЗС, обвинив в росте цен! А они зачастую сегодня покупают на бирже топливо по ценам выше розничных. И объем прокачки через АЗС упал в разы. Соответственно, на один и тот же литр проданного топлива затраты у независимых АЗС выросли в РАЗЫ! А цены поднимать — НИЗЯ! А то будет АЙ-ЯЙ-ЯЙ!

Напомним, в октябре 2025 года ФАС заявляла, что обнаружила в Новосибирской области дискриминацию на розничном рынке топлива. По данным ФАС, федеральный поставщик в 2-4 раза сократил отгрузку бензина независимым АЗС в пользу вертикально-интегрированных компаний. Антимонопольщики предупредили ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» о создании дискриминационных условий на рынке топлива после роста цен.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска. 

Материал подготовлен на основе обсуждения темы в объединении VIP-club.

Фото предоставлено VIP-club, автор: Николай Милонов.

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Рубрики : Актуальный разговор Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : дефицит топлива ВИНК бензин АЗС

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