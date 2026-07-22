Андрей Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

Власти Новосибирской области инициировали работы по облагораживанию популярного среди горожан природного рекреационного объекта в левобережной части города. Губернатор Андрей Травников провел осмотр и совещание, посвященное будущему развитию территории «Усть-Тула». В обсуждении приняли участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также другие представители региональной и городской администрации.

Глава региона подчеркнул важность поэтапного обустройства маршрутов «Усть-Тулы», пользующихся наибольшей популярностью у жителей. Ранее были предприняты меры для пресечения несанкционированного въезда транспорта на территорию, включая установку ограждений и контрольно-пропускного пункта для спецтехники. Также проведена очистка территории от нелегальных свалок в районе улиц Тульская и Тракторная, убраны аварийные деревья и налажена регулярная уборка мусора. В настоящее время на территории «Усть-Тулы» функционирует природный туристический маршрут с элементами гостевой инфраструктуры.

Территория «Усть-Тула» занимает более 360 гектаров в левобережной пойме реки Оби, простираясь от парка «Арена» до Бугринской рощи. Этот район рассматривается как важный элемент рекреационной системы города и региона, способный стать привлекательным пространством для отдыха.

С 2022 года было проведено множество предпроектных исследований, охватывающих экологические, ландшафтные, гидрологические, градостроительные, историко-культурные и социологические аспекты, а также общественные слушания. По результатам этой работы утверждена концепция развития территории и разработан дизайн-проект первой и второй очередей.

Концепция предполагает создание ландшафтного парка, объединяющего природную среду, культурное наследие, образовательные и туристические зоны, а также рекреационные пути. Проект включает благоустройство входных групп, создание пешеходных и велосипедных дорожек, организацию экологичного транспорта, парковок, зон отдыха у водоемов, а также объектов для привлечения туристов и краткосрочного размещения.