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Власть

Андрей Травников проверил начало благоустройства нового парка в Новосибирске

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Концепция предполагает создание ландшафтного парка, объединяющего природную среду, культурное наследие, образовательные и туристические зоны, а также рекреационные пути

Власти Новосибирской области инициировали работы по облагораживанию популярного среди горожан природного рекреационного объекта в левобережной части города. Губернатор Андрей Травников провел осмотр и совещание, посвященное будущему развитию территории «Усть-Тула». В обсуждении приняли участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, а также другие представители региональной и городской администрации.

Глава региона подчеркнул важность поэтапного обустройства маршрутов «Усть-Тулы», пользующихся наибольшей популярностью у жителей. Ранее были предприняты меры для пресечения несанкционированного въезда транспорта на территорию, включая установку ограждений и контрольно-пропускного пункта для спецтехники. Также проведена очистка территории от нелегальных свалок в районе улиц Тульская и Тракторная, убраны аварийные деревья и налажена регулярная уборка мусора. В настоящее время на территории «Усть-Тулы» функционирует природный туристический маршрут с элементами гостевой инфраструктуры.

Территория «Усть-Тула» занимает более 360 гектаров в левобережной пойме реки Оби, простираясь от парка «Арена» до Бугринской рощи. Этот район рассматривается как важный элемент рекреационной системы города и региона, способный стать привлекательным пространством для отдыха.

С 2022 года было проведено множество предпроектных исследований, охватывающих экологические, ландшафтные, гидрологические, градостроительные, историко-культурные и социологические аспекты, а также общественные слушания. По результатам этой работы утверждена концепция развития территории и разработан дизайн-проект первой и второй очередей.

Концепция предполагает создание ландшафтного парка, объединяющего природную среду, культурное наследие, образовательные и туристические зоны, а также рекреационные пути. Проект включает благоустройство входных групп, создание пешеходных и велосипедных дорожек, организацию экологичного транспорта, парковок, зон отдыха у водоемов, а также объектов для привлечения туристов и краткосрочного размещения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку. Независимая экспертиза продлится до 28 июля 2026 года. После завершения процедуры проект направят на подпись мэру Максиму Кудрявцеву. В случае утверждения режим будет действовать на территории города и распространяться на все органы управления и силы городского звена — в усиленный режим работы перейдут все городские службы. Это позволит оперативно привлекать дополнительные ресурсы и сократить бюрократические процедуры.

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