Новосибирские учёные нашли следы чумы в почвах Сибири

Уникальное исследование новосибирских учёных выявило резкое снижение человеческой активности в таёжной зоне Западной Сибири в позднем Средневековье. К открытию пришли сотрудники НГУ совместно с коллегами из других российских научных центров в ходе анализа почвенных архивов центральной части региона.

Изучая образцы, специалисты установили прямую связь между климатическими событиями и частотой пожаров, а также обнаружили следы массовых возгораний в болотных почвах.

Ключевой вывод, который сделали учёные: после XII века число угольных частиц в грунте резко сократилось, что свидетельствует о значительном уменьшении антропогенной нагрузки. Учёные связывают это с двумя историческими факторами — монгольским нашествием XIII века и пандемией чумы XIV века.

Методология включала радиоуглеродное датирование (проведённое в трёх независимых лабораториях), байесовское моделирование и анализ остатков пожарищ. Как отметила директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» Екатерина Пархомчук, особую ценность работе придаёт использование отечественных методов датирования. Исследование, опубликованное в международном журнале Catena, проливает свет на демографическую историю Сибири в Средние века.