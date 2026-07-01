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Общество

Новосибирские учёные нашли следы чумы в почвах Сибири

Автор: Артем Рязанов

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Исследование грунтов показало резкий спад активности человека после XII века

Уникальное исследование новосибирских учёных выявило резкое снижение человеческой активности в таёжной зоне Западной Сибири в позднем Средневековье. К открытию пришли сотрудники НГУ совместно с коллегами из других российских научных центров в ходе анализа почвенных архивов центральной части региона.

Изучая образцы, специалисты установили прямую связь между климатическими событиями и частотой пожаров, а также обнаружили следы массовых возгораний в болотных почвах.

Ключевой вывод, который сделали учёные: после XII века число угольных частиц в грунте резко сократилось, что свидетельствует о значительном уменьшении антропогенной нагрузки. Учёные связывают это с двумя историческими факторами — монгольским нашествием XIII века и пандемией чумы XIV века.

Методология включала радиоуглеродное датирование (проведённое в трёх независимых лабораториях), байесовское моделирование и анализ остатков пожарищ. Как отметила директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» Екатерина Пархомчук, особую ценность работе придаёт использование отечественных методов датирования. Исследование, опубликованное в международном журнале Catena, проливает свет на демографическую историю Сибири в Средние века.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые планируют вызывать сели в горах Байкала для снижения рисков ЧС.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : сокрашение населения Открытие НГУ

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Минприроды Новосибирской области сообщило о масштабном загрязнении водоемов

Автор: Артем Рязанов

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обнародовало тревожные данные о состоянии ряда водоемов региона.

Критическое загрязнение зафиксировано на следующих водных объектах:

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В Новосибирске эксперты назвали заправку до полного бака технически верной стратегией

В России на фоне топливного кризиса в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах всё чаще стали появляться публикации о том, что заправлять автомобиль до полного бака якобы вредно. Это вызывает некоторое замешательство у автовладельцев, для которых сейчас вопрос количества бензина в баке стал суперактуальным.

Infopro54 обратился за разъяснениями к директору автотехцентра, и он назвал стратегию «всегда полный бак» абсолютно верной со всех точек зрения.

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В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирском НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина провели уникальную операцию: митральный клапан заменили через бедренную вену, без разрезов и общего наркоза. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

Шесть лет назад пожилая женщина перенесла замену аортального и митрального клапанов — тогда ей установили биологические протезы. В этом году самочувствие ухудшилось: появились слабость и нарастающая одышка. Врачи установили, что биопротез износился и перестал справляться с нагрузкой.

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Новосибирцы стали чаще оформлять дачи по амнистии

Автор: Оксана Мочалова

С 2006 года в Новосибирской области по «дачной амнистии» зарегистрировано более 150 тысяч земельных участков, свыше 81 тысячи жилых и 32 тысяч садовых домов. Об этом сообщили в региональном Управлении Росреестра. Всего жители области за 20 лет оформили более 260 тысяч прав на объекты недвижимости.

— За прошедшие десятилетия этот инструмент доказал свою эффективность, позволив легализовать огромный пласт жилой недвижимости, — отметила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

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На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила постановление о создании нового воинского участка на общественном кладбище «Гусинобродское». Соответствующий документ был опубликован 30 июня 2026 года.

Участок будет организован в границах квартала 9В. Согласно тексту постановления, его предполагаемая площадь составит 5200 кв. метров. Эта территория предназначена для погребения военнослужащих, а также граждан приравненных к ним категорий. Захоронения на новом участке будут проводиться с соблюдением воинского обряда похорон.

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В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

В Новосибирской области снова фиксируют массовую гибель пчел. О двух случаях в Искитимском и Тогучинском районах редакции Infopro54 сообщили в региональном отделении Союза пчеловодов.

Пчеловоды связывают гибель насекомых с обработкой полей пестицидами — такая ситуация повторяется в регионе ежегодно.

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