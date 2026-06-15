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Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

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Закрытые площадки легко «переезжают» на новый домен. Ситуация кардинально изменится в марте 2027 года

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

— 9 июня в третьем чтении принят закон, которым вводится лицензирование в рознице. Согласно закону, лицензирование в розничном сегменте будет применяться с 1 марта 2027 года. Соответственно после введения лицензирования во всю структуру оборота табачной и никотиносодержащей продукции, полностью заработает ч. 1.1 ст. 171.3 УК, предусматривающая уголовную ответственность за продажу табачной и никотиносодержащей продукции без лицензии, — подчеркнул эксперт.

В настоящий момент механизм блокировки сайтов по продаже табачной продукции по аналогии с блокировкой сайтов онлайн продажи алкогольной продукции еще не разработан.

— Пока лицензирование полностью не введено, и уголовная ответственность применяется не полностью, мера по блокировке будет не очень эффективной, так как нельзя будет применить уголовную ответственность к незаконной розничной продаже, а перенести сайт с заблокированного домена на новый очень просто, — комментирует Дмитрий Терентьев.

По его словам, эта мера сможет реально заработать только после 1 марта 2027 года.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область стала лидером по числу отравлений курительными смесями. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Табачная продукция депутаты Госдума

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Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

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