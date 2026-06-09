Запрещать продажу вейпов теперь сможет Новосибирская область

Госдума приняла закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Депутаты единогласно сразу во втором и третьем чтении проголосовали за поправку, позволяющую регионам вводить как полный так и частичный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. Такие ограничения они смогут вводить с 1 марта 2027 года. Там, где торговать вредной продукцией будет разрешено, нужны будут лицензии. Регионы будут выдавать лицензии, а также проверять точки продажи табака.

Как отмечают депутаты, ограничения вводятся на примере тех, которые действуют по продаже алкоголя. В такой ситуации на региональном уровне властям придется не только принимать решение запрещать вейпы или нет, но и определять места, где эти устройства буддет разрешено продавать. Например, в Новосибирске алкоголь запрещено реализовывать вблизи учебных заведений.

Ранее в комментарии «Коммерсанту» федеральный Минфин заявлял, что мера прорабатывается правительством в качестве пятилетнего эксперимента и направлена на защиту здоровья населения.

Напомним, лоббирование законопроектов, направленных против вейпов, идет уже несколько лет. В 2024 году законодатели подняли штрафы за реализацию вейпов подросткам, но этого оказалось недостаточно.

В апреле 2026 года в региональном Минпромторге в ответ на запрос Infopro54 сообщила, что Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона.

В мае Вячеслав Володин обращал внимание на увеличение на 30% числа людей, у которых диагностированы заболевания дыхательных путей, связанные с использованием вейпов. По его словам, особенно уязвимы к этой проблеме подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет.

При этом бизнес-ассоциация «Опора России» выступала против поправок о запрете розничной продажи вейпов. Заместитель главы комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов предупреждал, что запрет может привести к «теневому» обороту товаров на рынке.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область стала лидером по числу отравлений курительными смесями.