Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены

Дата:

Водители стараются держать бак полным, потому что не знают, как будет развиваться ситуация

Вечером 29 июня на ряде автозаправочных станций Новосибирска исчез бензин. Часть АЗС полностью закрыта, другие работают с ограничениями, а цены на оставшееся топливо бьют рекорды. Журналист Infopro54 объехал заправки разных сетей, посмотрел, что там происходит, поговорил с водителями и работниками.

Топливный кризис фактически добрался до Новосибирска, говорят автовладельцы. Его анонсировали на прошлой неделе, когда проблемы с поставками начались в ряде российских регионов. В областях, куда топливо поставлялось в обычном объеме, решили действовать превентивно. Чтобы не спровоцировать ажиотажный спрос, ввели лимиты: ограничили отпуск по литражу, запретили продажу в канистры.

Новосибирская область вошла в число регионов, применивших эти меры. Участники рынка при этом отрицали дефицит. Обстановка на новосибирских АЗС это подтверждала. А 29 июня стали появляться очереди.

 

Эта фотография была сделана на АЗС «Газпромнефть», расположенной на улице Фрунзе. Водители в беседе с журналистом рассказывали, что ждали своей очереди к топливораздаточным колонкам по 35–40 минут.

Очередь на АЗС Газпромнефть

Машины стояли не только на площадке станции, «хвост» очереди был на проезжей части. О схожей ситуации рассказывали и автовладельцы, которые заправлялись на других АЗС «Газпромнефти», в частности в левобережной части города.

АЗС «Газпромнефть Автомат», где нет заправщиков и кассиров (вместо них терминал самообслуживания), в Новосибирске сейчас не работают.

Газпромнефть Автомат

Терминал самообслуживания на АЗС

Эти заправки закрыли, как объясняют эксперты, потому что там сложно ограничить отпуск бензина. Но на самих АЗС указано, что они не работают по техническим причинам. Въезд на такие заправки закрыт сигнальными лентами и дорожными конусами.

АЗС «Татнефть» работает в обычном режиме. Очередей нет, топливо всех марок в наличии. Но на информационных табло регулярно появляется объявление: «Приносим извинения за повышение цен в связи с высокими оптовыми ценами ГСМ». Стоимость топлива: бензин АИ-92 — 75 рублей 10 копеек, бензин АИ-95 — 79 рублей 20 копеек, бензин АИ-98 — 94 рубля.

Извинение на АЗС

На заправке «Роснефти» вечером 29 июня не было ни 92-го, ни 95-го бензина. Заправиться можно было только бензином АИ-100 по цене 95 рублей 40 копеек и дизтопливом. Оператор, работавшая на станции, была вынуждена постоянно отвечать на вопросы клиентов об отсутствии бензина самых ходовых марок. Она говорила, что не знает причин происходящего: утром бензин еще был, но его распродали за день. По ее словам, новая партия может появиться 30 июня после 8 часов утра.

АЗС РоснефтьАЗС колонки не работают

На заправках «Топаз» бензина не было совсем. Журналист побывал на станции на Красном проспекте. На всех колонках таблички: «Бензина нет». Территория была не перегорожена. Автомобилисты продолжали заезжать по привычке, хотя видели, что машин нет. Каждый спрашивал, когда будет топливо и почему его нет. Сотрудники вежливо отвечали, но видно, что тоже несколько утомились от постоянных повторов. Последний 92-й бензин здесь продали 28 июня. Когда привезут новую партию, персонал не знает.

АЗС ТопазАЗС Топаз. Бензина нет

В магазинах при АЗС по-прежнему размещены объявления о том, что с 24 июня введены ограничения на отпуск топлива. С этой даты заправки разных сетей в Новосибирске стали ограничивать объем бензина в одни руки. Получается, что в таком режиме АЗС в регионе отработали пять дней, а затем начали прекращать отпуск.

Объявление на АЗС

В неофициальных разговорах сотрудники заправок говорят, что «это всё» будет продолжаться до 15 июля. Журналисту Infopro54 эту дату назвали на нескольких не связанных друг с другом АЗС. Но объяснить, откуда взялась дата и что должно измениться после нее, заправщики не могут.

Ранее редакция рассказывала, как до Новосибирской области доходил топливный кризис. О реакции властей можно прочитать здесь и здесь.

 

 

Фотографии Infopro54

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на бензин топливный кризис бензин АЗС Новосибирска

3 388
1
0
Предыдущая статья
Власти Новосибирской области впервые решили разместить «народные» облигации
Следующая статья
Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших автокредитов без первоначального взноса

Рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска приняла решение о создании специальной рабочей группы для борьбы с несанкционированными автозаправочными станциями контейнерного типа в городской черте. Соответствующее постановление подписано мэром города 26 июня 2026 года.

Руководителем группы назначен заместитель мэра Максим Останин. Его заместителем станет начальник департамента инвестиций и потребительского рынка Александр Морозов. Секретарём группы определена Екатерина Киселева, возглавляющая управление потребительского рынка мэрии.

Читать полностью

С начала года 4,5 тыс. новосибирцев потратили маткапитал на учёбу

Автор: Артем Рязанов

С начала года Новосибирское отделение СФР помогло 4,5 тысячам молодых жителей Новосибирска оплатить обучение средствами материнского капитала. За всё время действия программы свыше 38 тысяч студентов региона использовали эти средства для получения образования в более чем 50 вузах страны.

Средства можно потратить на образование любого из детей в семье. При этом возраст студента на момент начала учебы не должен превышать 25 лет. Самое важное правило: ребенку, на которого был выдан сертификат, должно уже исполниться 3 года. Учебное заведение обязательно должно находиться на территории Российской Федерации.

Читать полностью

Власти Новосибирской области впервые решили разместить «народные» облигации

Автор: Юлия Данилова

Утверждены условия эмиссии и обращения государственных облигаций региона 2026 года для физических лиц. Соответствующий приказ подписал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко. Срок обращения облигаций устанавливается в решении о выпуске и может варьироваться от 1 до 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска составляет 1000 рублей. Сумма займа, которую областной Минфин хочет привлечь у граждан и сроки размещения выпуска не уточняются.

— Облигации для физлиц выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг. Эмиссия облигаций осуществляется выпусками. Отдельные выпуски могут иметь разные сроки обращения. Выпуску облигаций присваивается государственный регистрационный номер, — говорится в документации.

Читать полностью

Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и фактического руководителя строительной компании, которая с 2011 по 2025 годы привлекала почти 670 млн рублей для возведения апарт-отеля на улице Тополевой. В результате пострадали более 300 человек. Девелопер обвиняется в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, сообщила областная прокуратура.

По данным редакции, речь идет о собственнике ООО «Многопрофильная клиника» Сергее Степанове. По версии следствия, часть полученных средств (123 млн рублей) он легализовал путем заключения сделок по приобретению недвижимости и автомобилей.

Читать полностью

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Автор: Артем Рязанов

У новосибирских родителей есть представления о «нежелательных» профессиях для детей — при этом взгляды отцов и матерей заметно различаются.

По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте —  рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

Читать полностью

Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

В июне 2026 года в публичное поле попала информация о двух случаях заражения сальмонеллезом. В Астраханской области после употребления готовой продукции из кулинарного магазина — рыбных котлет — заболели 26 человек. Зарегистрирован один летальный исход: умерла пожилая женщина. Эпидемиологическое расследование продолжается, среди пострадавших есть тяжелые больные. В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу c cальмонеллезом после употребления шаурмы из ларька. Он провел пять дней под капельницами.

Эти случаи — часть статистики. Сальмонеллез регистрируется в России ежегодно практически во всех регионах. Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2025 год, заболеваемость сальмонеллезом составила 23,26 случая на 100 тысяч населения. Случаи зафиксированы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетия. В 25 регионах отмечен рост заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске

Общество

С начала года 4,5 тыс. новосибирцев потратили маткапитал на учёбу

Бизнес ПроБизнес

«Экономики нет — одни хотелки»: почему 85% идей российских предпринимателей остаются на бумаге

Общество

В Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены

Власть Общество Финансы

Власти Новосибирской области впервые решили разместить «народные» облигации

Бизнес Недвижимость Общество Право&Порядок

Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Общество

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Промышленность Экономика

Сибирь делает ставку на беспилотники

Право&Порядок

Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Общество

Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

Наука

Новосибирские ученые разработали метод повышения растворимости лекарств

Общество

В сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию

Власть

«Единая Россия» утвердила «пятерку» лидеров от Новосибирской и Омской областей

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-3 приступает к строительству нового котла

Власть Общество Туризм

Более 30 новосибирских школьников отдыхали в Артеке

Медицина Общество

Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Общество

День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч горожан

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности