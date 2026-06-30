В Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены

Вечером 29 июня на ряде автозаправочных станций Новосибирска исчез бензин. Часть АЗС полностью закрыта, другие работают с ограничениями, а цены на оставшееся топливо бьют рекорды. Журналист Infopro54 объехал заправки разных сетей, посмотрел, что там происходит, поговорил с водителями и работниками.

Топливный кризис фактически добрался до Новосибирска, говорят автовладельцы. Его анонсировали на прошлой неделе, когда проблемы с поставками начались в ряде российских регионов. В областях, куда топливо поставлялось в обычном объеме, решили действовать превентивно. Чтобы не спровоцировать ажиотажный спрос, ввели лимиты: ограничили отпуск по литражу, запретили продажу в канистры.

Новосибирская область вошла в число регионов, применивших эти меры. Участники рынка при этом отрицали дефицит. Обстановка на новосибирских АЗС это подтверждала. А 29 июня стали появляться очереди.

Эта фотография была сделана на АЗС «Газпромнефть», расположенной на улице Фрунзе. Водители в беседе с журналистом рассказывали, что ждали своей очереди к топливораздаточным колонкам по 35–40 минут.

Машины стояли не только на площадке станции, «хвост» очереди был на проезжей части. О схожей ситуации рассказывали и автовладельцы, которые заправлялись на других АЗС «Газпромнефти», в частности в левобережной части города.

АЗС «Газпромнефть Автомат», где нет заправщиков и кассиров (вместо них терминал самообслуживания), в Новосибирске сейчас не работают.

Эти заправки закрыли, как объясняют эксперты, потому что там сложно ограничить отпуск бензина. Но на самих АЗС указано, что они не работают по техническим причинам. Въезд на такие заправки закрыт сигнальными лентами и дорожными конусами.

АЗС «Татнефть» работает в обычном режиме. Очередей нет, топливо всех марок в наличии. Но на информационных табло регулярно появляется объявление: «Приносим извинения за повышение цен в связи с высокими оптовыми ценами ГСМ». Стоимость топлива: бензин АИ-92 — 75 рублей 10 копеек, бензин АИ-95 — 79 рублей 20 копеек, бензин АИ-98 — 94 рубля.

На заправке «Роснефти» вечером 29 июня не было ни 92-го, ни 95-го бензина. Заправиться можно было только бензином АИ-100 по цене 95 рублей 40 копеек и дизтопливом. Оператор, работавшая на станции, была вынуждена постоянно отвечать на вопросы клиентов об отсутствии бензина самых ходовых марок. Она говорила, что не знает причин происходящего: утром бензин еще был, но его распродали за день. По ее словам, новая партия может появиться 30 июня после 8 часов утра.

На заправках «Топаз» бензина не было совсем. Журналист побывал на станции на Красном проспекте. На всех колонках таблички: «Бензина нет». Территория была не перегорожена. Автомобилисты продолжали заезжать по привычке, хотя видели, что машин нет. Каждый спрашивал, когда будет топливо и почему его нет. Сотрудники вежливо отвечали, но видно, что тоже несколько утомились от постоянных повторов. Последний 92-й бензин здесь продали 28 июня. Когда привезут новую партию, персонал не знает.

В магазинах при АЗС по-прежнему размещены объявления о том, что с 24 июня введены ограничения на отпуск топлива. С этой даты заправки разных сетей в Новосибирске стали ограничивать объем бензина в одни руки. Получается, что в таком режиме АЗС в регионе отработали пять дней, а затем начали прекращать отпуск.

В неофициальных разговорах сотрудники заправок говорят, что «это всё» будет продолжаться до 15 июля. Журналисту Infopro54 эту дату назвали на нескольких не связанных друг с другом АЗС. Но объяснить, откуда взялась дата и что должно измениться после нее, заправщики не могут.

Ранее редакция рассказывала, как до Новосибирской области доходил топливный кризис. О реакции властей можно прочитать здесь и здесь.