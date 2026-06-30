Автобусы Новосибирска потребляют около 500 литров бензина в день

Общественный транспорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме, несмотря на рекомендации региональных властей об ограничении продажи топлива на автозаправочных станциях. Эти данные прозвучали на оперативном совещании в мэрии, где обсудили возможные риски для работы городских перевозчиков.

По словам начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Павла Ивахненко, в реестре городского общественного транспорта числится 1 542 единицы подвижного состава. Из них 29% работают на дизельном топливе и бензине, 32% используют электротягу, а 39% — газомоторное топливо. Среднесуточное потребление дизеля автобусами составляет около 30 тысяч литров, бензина — примерно 500 литров в сутки.

— С точки зрения объёмов ситуация штатная, опасений пока нет, ситуацию мониторим. Что касается стоимости топлива, дизеля и бензина, пока на сегодняшний день тоже риски не случились, — отметил руководитель департамента.

Он добавил, что для контроля ценовой ситуации транспортный союз Сибири направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить поставщиков на предмет обоснованности формирования цен на топливо.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены.