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Власть Общество

Автобусы Новосибирска потребляют около 500 литров бензина в день

Автор: Оксана Мочалова

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Остальной транспорт работает на дизеле, газе и электричестве — дефицит горючего им не страшен

Общественный транспорт Новосибирска продолжает работать в штатном режиме, несмотря на рекомендации региональных властей об ограничении продажи топлива на автозаправочных станциях. Эти данные прозвучали на оперативном совещании в мэрии, где обсудили возможные риски для работы городских перевозчиков.

По словам начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Павла Ивахненко, в реестре городского общественного транспорта числится 1 542 единицы подвижного состава. Из них 29% работают на дизельном топливе и бензине, 32% используют электротягу, а 39% — газомоторное топливо. Среднесуточное потребление дизеля автобусами составляет около 30 тысяч литров, бензина — примерно 500 литров в сутки.

— С точки зрения объёмов ситуация штатная, опасений пока нет, ситуацию мониторим. Что касается стоимости топлива, дизеля и бензина, пока на сегодняшний день тоже риски не случились, — отметил руководитель департамента.

Он добавил, что для контроля ценовой ситуации транспортный союз Сибири направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить поставщиков на предмет обоснованности формирования цен на топливо.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : общественный транспорт дефицит топлива бензин

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