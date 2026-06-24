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Бизнес Власть Общество

В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива

Автор: Артем Рязанов

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Владельцам сетей посоветовали при риске дефицита вводить ограничения на объём отпуска нефтепродуктов за одну транзакцию

На заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова обсудили ситуацию с топливообеспечением в регионе. В совещании приняли участие представители топливного рынка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

— По данным штаба, поставки топлива в Новосибирскую область идут в соответствии с планами. За минувшие сутки все сети АЗС в регионе стабильно обслуживали розничных покупателей. При этом на отдельных станциях временно отсутствовали некоторые виды бензина — это связано со сроками прибытия и разгрузки бензовозов, — говорится в сообщении.

На фоне ограничений на отпуск топлива в соседних регионах, в Новосибирской области фиксируется рост спроса на горюче‑смазочные материалы. В связи с этим владельцам сетей АЗС рекомендовано при риске дефицита вводить ограничения на объём отпуска нефтепродуктов за одну транзакцию — по аналогии с практикой сети АЗС «Газпромнефть».

Для участников топливного рынка региона рекомендованы следующие лимиты:

  • на трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива;
  • на остальных АЗС региона — до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля.

— При этом для заправки бытовой техники и инструмента рекомендовано обеспечивать отпуск топлива в канистры объёмом не менее 10 литров — при соблюдении всех требований законодательства, — говорится в сообщении, опубликованном губернатором.

Для контроля ситуации Минпромторгу региона совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы поручено еженедельно отслеживать запасы топлива в области, а также ежедневно анализировать розничные цены на нефтепродукты на АЗС.

В правительстве Новосибирской области подчеркнули, что ситуация с поставками топлива остаётся на контроле.

Стоит отметить, что на заправках «Газпромнефти» с 23 июня, со ссылкой на закон Новосибирской области (без указания номера), транслируется сообщение об ограничении отпуска бензина — 40 литров в одни руки, а также запрете отпуска топлива в канистры.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Лацких оценил меры по стабилизации топливного рынка Новосибирской области.

Источник фото: предоставлено читательницей редакции.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : цена бензина топливо продажа

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