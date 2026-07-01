В Новосибирске эксперты назвали заправку до полного бака технически верной стратегией

В России на фоне топливного кризиса в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах всё чаще стали появляться публикации о том, что заправлять автомобиль до полного бака якобы вредно. Это вызывает некоторое замешательство у автовладельцев, для которых сейчас вопрос количества бензина в баке стал суперактуальным.

Infopro54 обратился за разъяснениями к директору автотехцентра, и он назвал стратегию «всегда полный бак» абсолютно верной со всех точек зрения.

— В полном баке нет вреда. Наоборот, неполезно держать бак полупустым: из-за перепадов температур днём и ночью возникает конденсирование, молекулы воды оседают на стенках бака, скапливаются внизу, так как вода тяжелее бензина. Эта вода попадает в бензонасос, он клинит, машину невозможно завести, и может просто перегореть насос. И это актуально для любого сезона, потому что даже летом: днём жара, ночью прохлада — и конденсат всё равно появляется. И ещё один момент: существуют автомобили с выносными топливными насосами — такая конфигурация распространена у европейских марок (Mercedes, BMW, Opel и других). Топливный насос охлаждается за счёт бензина, у него есть подача и обратка. У нас в гонках мы даже ставим дополнительные радиаторы охлаждения для бензина, потому что если происходит закипание топлива, машина сразу никуда не едет. Когда в жару бензина мало, он нагревается быстрее, происходит перегрев бензонасоса, потому что топливо циркулирует: часть поступает в двигатель, а избыток через клапан возвращается обратно в бак, и при малом объёме весь этот цикл происходит быстрее, насос греется сильнее и выходит из строя. Так что держать бак полным — это очень правильно, — рассказал Infopro54 владелец студии кузовного ремонта «Turkot motors stidio», пилот и владелец гоночной команды, руководитель комитета по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Новосибирского областного отделения «Опоры России» Денис Туркот.

Новосибирские АЗС с 24 июня ограничили отпуск бензина, а с 29 июня многие заправки региона прекратили продажу самых ходовых видов топлива. В такой ситуации автовладельцы стараются делать так, чтобы в баке их машины всегда было как можно больше бензина.

— Как только в других регионах проблемы с бензином начались, я залил полный бак, чего раньше для езды по городу никогда не делал. И теперь я стараюсь через день, а иногда и каждый день доливать истраченные 7–10 литров, чтобы бак всегда был под завязку, — так сказал житель Новосибирска Алексей в разговоре с журналистом Infopro54, и это можно считать типичным ответом.

Судя по количеству автомобилей на новосибирских дорогах в настоящее время, мало кто пока решил пожить без машины. Автовладельцы готовы тратить время, стоять в очередях.

— Я считаю, что тут не надо пасовать. Если есть очереди и ты не хочешь в них стоять — пожертвуй сном, поезжай ночью. А отказывать себе в поездках по бизнесу, снабжению или на дачу из-за того, что бензин чуть подорожал или есть очереди — это слабая жизненная позиция. Лично я на неё абсолютно не нацелен, — сказал Денис Туркот.

При этом эксперты подчеркивают, что ситуация меняется и не исключено, что стратегии придется пересматривать.

— Конечно, стратегия зависит от того, что человеку необходимо. Если ему нужна машина для работы, то он любыми путями будет её заправлять: будет ездить по разным заправкам, будет ездить по ночам, стоять в очередях, покупать его втридорога. Если автомобиль в принципе не нужен, то в топливный кризис можно пользоваться общественным транспортом или, может быть, велосипедом, или где-нибудь пройти пешком. Ну, и третья стратегия — это, в принципе, отказаться от автомобиля, продать его и ездить, допустим, на такси. Есть несколько стратегий на выбор, — говорит руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

В июне 2026 года многие российские регионы в той или иной степени столкнулись с топливным кризисом. В нескольких субъектах РФ продажа бензина частным лицам была полностью прекращена. В других регионах установлены жесткие лимиты (не более 15 литров на машину). В Новосибирской области в настоящее время не отпускают бензин многие независимые нефтетрейдеры.

Ранее редакция рассказывала, что, по мнению известного новосибирского предпринимателя Александра Бойко, дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка.