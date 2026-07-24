Суд сменил СИЗО на домашний арест новосибирскому экс-министру Гончарову

В Новосибирске изменилась мера пресечения для бывшего министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова. Железнодорожный районный суд отпустил высокопоставленного фигуранта резонансного уголовного дела из следственного изолятора под домашний арест. Экс-чиновник находится под стражей с мая 2025 года.

Вместе с Гончаровым под домашний арест отпустили его бывшего подчиненного, начальника отдела Минпромторга Юрия Воробьева. Ранее аналогичное решение суда уже коснулось и Натальи Зыряновой, которая также занимала руководящий пост в ведомстве. Однако двое представителей компании-поставщика ООО «Росэкспресс» — Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов — остаются в СИЗО.

Освобождение Гончарова уже вызвало реакцию надзорного ведомства. Прокуратура не согласна с решением суда и готовит апелляцию, чтобы вернуть бывшего министра обратно под стражу.

Дело, возбужденное еще в конце 2023 года по материалам УФСБ, касается госконтрактов на поставку для нужд СВО беспилотников и оборудования почти на 260 миллионов рублей. Следствие считает, что товары закупались по завышенным ценам. Фигурантам инкриминируют превышение полномочий и мошенничество. Свою вину никто из них не признает. Параллельно эти же контракты оспариваются в Верховном суде. Там рассматриваются сделки на сумму около 748 миллионов рублей, и в процессе участвуют Минпромторг, «Росэкспресс» и правительство области.

Ранее редакция сообщала, что кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска.