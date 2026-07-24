Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Суд сменил СИЗО на домашний арест новосибирскому экс-министру Гончарову

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Прокуратура готовит апелляцию на это решение

В Новосибирске изменилась мера пресечения для бывшего министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова. Железнодорожный районный суд отпустил высокопоставленного фигуранта резонансного уголовного дела из следственного изолятора под домашний арест. Экс-чиновник находится под стражей с мая 2025 года.

Вместе с Гончаровым под домашний арест отпустили его бывшего подчиненного, начальника отдела Минпромторга Юрия Воробьева. Ранее аналогичное решение суда уже коснулось и Натальи Зыряновой, которая также занимала руководящий пост в ведомстве. Однако двое представителей компании-поставщика ООО «Росэкспресс» — Дмитрий Каледа и Дмитрий Смирнов — остаются в СИЗО.

Освобождение Гончарова уже вызвало реакцию надзорного ведомства. Прокуратура не согласна с решением суда и готовит апелляцию, чтобы вернуть бывшего министра обратно под стражу.

Дело, возбужденное еще в конце 2023 года по материалам УФСБ, касается госконтрактов на поставку для нужд СВО беспилотников и оборудования почти на 260 миллионов рублей. Следствие считает, что товары закупались по завышенным ценам. Фигурантам инкриминируют превышение полномочий и мошенничество. Свою вину никто из них не признает. Параллельно эти же контракты оспариваются в Верховном суде. Там рассматриваются сделки на сумму около 748 миллионов рублей, и в процессе участвуют Минпромторг, «Росэкспресс» и правительство области.

Ранее редакция сообщала, что кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд СИЗО домашний арест апелляция Андрей Гончаров

127
0
0
Предыдущая статья
Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Автор: Оксана Мочалова

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,00% годовых. Регулятор возобновил цикл смягчения денежно-кредитной политики после паузы, взятой на предыдущем заседании.

Как пояснил ЦБ в своем заявлении, экономика во втором квартале росла умеренными темпами, а существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы были во многом связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Читать полностью

Сибиряки вошли в десятку богатейших кандидатов в депутаты Госдумы

Автор: Артем Рязанов

Центральная избирательная комиссия завершила публикацию сведений о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от пяти парламентских партий. Эти данные раскрывают финансовое положение претендентов на места в нижней палате парламента.

В общероссийском рейтинге самых состоятельных кандидатов, составленном на основе этих деклараций, присутствуют два представителя Сибири. В десятку лидеров вошли Денис Рыбаков и Максим Банных.

Читать полностью

Новосибирские семьи получат выплаты к учебному году в беззаявительном порядке

В Новосибирской области дан старт ежегодной программе помощи семьям с детьми. Региональное Министерство труда и социального развития приступило к автоматическому начислению средств по национальному проекту «Семья» для закупки школьных принадлежностей ученикам из многодетных семей.

В настоящее время такая выплата уже оформлена для свыше 35 тысяч школьников. Это означает, что деньги поступят родителям без необходимости подавать заявления, предоставлять справки об обучении или лично посещать социальные службы.

Читать полностью

Строительство поликлиники на улице Виктора Уса планируют завершить к октябрю

В настоящее время здание готово примерно на 70%. Ведутся внутренние отделочные работы: на верхних этажах подрядчик устанавливает двери и монтирует потолочные конструкции, стены подготавливают к покраске. Одновременно благоустраивается прилегающая территория.

Возведение этой поликлиники началось несколько лет назад, но было приостановлено из-за экономических трудностей, смены застройщиков и проблем с подключением к городским коммуникациям. Возобновились строительные работы в 2024 году.

Читать полностью

Стали известны позиции новосибирских депутатов Госдумы в рейтинге полезности

Автор: Оксана Мочалова

Аналитический центр «Депутат Клуб» представил двадцать восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД). Исследование проводилось с апреля по июль 2026 года и включило четыре ключевых показателя: законотворческую активность, цитируемость в СМИ, экспертную оценку и индекс народного голосования. В общем списке из 450 парламентариев оценивались восемь депутатов, представляющих Новосибирскую область.

Как и прежде, ни один депутат от Новосибирской области не вошёл ни в общий Топ-50 КПДГД-28, ни в Топ-50 народного голосования. Однако некоторые из парламентариев отметились в отдельных индексах.

Читать полностью

14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Во исполнение указа Президента Российской Федерации губернатор Андрей Травников дал распоряжение профильным министерствам Новосибирской области о разработке комплекса мер поддержки. Для наиболее полной и эффективной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их близким в регионе ожидается принятие единого закона. Этот законодательный акт систематизирует и регламентирует широкий спектр льгот, предназначенных для указанных категорий граждан.

23 июля текущего года в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова состоялось заседание межведомственной комиссии. На нем обсуждались вопросы, связанные с применением на территории Новосибирской области указа Президента РФ № 327 от 15.05.2026, который устанавливает единые базовые меры поддержки лиц, участвовавших и участвующих в СВО, а также других категорий граждан.

Читать полностью
Актуальный разговор

Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

При этом именно отечественная клоунада пользуется большим спросом у зарубежных зрителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Авто

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области набирают обороты

Авто Общество

На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

Власть Общество

Сибиряки вошли в десятку богатейших кандидатов в депутаты Госдумы

Общество

Суд обязал концессионера четвёртого моста заплатить 230 млн

Бизнес

Более 132 млн направят на дорогу к «Клюквенному» в Новосибирске

Общество

В Новосибирске родилась тройня — у каждого своя плацента

Общество

Камеры начнут проверять ОСАГО в Новосибирске

Недвижимость

В чем причина популярности сервисных апартаментов в центре Новосибирска

Телекоммуникации

В Кировском районе Новосибирска модернизировали мобильную сеть

Общество

Синоптики спрогнозировали грозовой фронт над Новосибирском

Власть

Новосибирские семьи получат выплаты к учебному году в беззаявительном порядке

Бизнес Общество

В Новосибирской области оживились «топливные» мошенники

Общество

Новосибирская область заказала для школ новые учебники по обществознанию

Бизнес ПроБизнес

Новосибирцы стали получать отказ в вычете по НДС: причины и следствия

Власть

Строительство поликлиники на улице Виктора Уса планируют завершить к октябрю

Бизнес Общество

Атаки на WB подстегнули «слёзный маркетинг» и поддержку продавцов в Новосибирске

Бизнес

Речные перевозки в Новосибирске упёрлись в причальную стену

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности