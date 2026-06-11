Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к муниципальному унитарному предприятию «Дирекция единого заказчика» города Искитима (МУП «ДЕЗ»). Иск подан к МУП «Городской информационно-технический центр» (МУП «ГИТЦ»), но эта организация ещё в 2023 году была переименована в МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — ИНН у них общий.

Сумма требований — 42,6 миллиона рублей.

Это уже не первый спор между сторонами. В тот же день, 10 июня 2026 года, суд полностью удовлетворил другой иск «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к тому же ответчику — на 47 миллионов рублей. Решение вынесено по итогам судебного заседания, в котором, судя по картотеке арбитражного дела, требования истца признаны обоснованными в полном объёме.

Параллельно в арбитраже рассматривается ещё одно дело с участием искитимского предприятия — на 13 миллионов рублей. Там истцом выступает Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ).

МУП «ДЕЗ» принадлежит администрации города Искитима. Директор предприятия — Александр Кем. Выручка за 2025 год составила 441,5 миллиона рублей (в 2024-м было 169,1 миллиона). Чистая прибыль при этом осталась символической: 448 тысяч рублей против 1 тысячи годом ранее. А убыток от продаж за год вырос почти в 5,5 раза — до 132,9 миллиона рублей.

Предприятие играет важную роль в городском хозяйстве Искитима. Оно отвечает за очистку сточных вод (как гарантирующая организация с 2024 года), с недавнего времени — за теплоснабжение части города, а также организует приём платежей за коммунальные услуги через сеть собственных касс.

Тем временем другая ресурсоснабжающая организация — «Новосибирскэнергосбыт» — пыталась признать банкротом искитимский «Водоканал». Однако суд оставил заявление без движения: не хватило квитанции об уплате госпошлины в 100 тысяч рублей и подтверждения отправки копии иска должнику.

Ранее редакция сообщала, что новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд.