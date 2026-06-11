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Бизнес Власть

Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

Автор: Оксана Мочалова

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Это уже не первый спор между сторонами

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к муниципальному унитарному предприятию «Дирекция единого заказчика» города Искитима (МУП «ДЕЗ»). Иск подан к МУП «Городской информационно-технический центр» (МУП «ГИТЦ»), но эта организация ещё в 2023 году была переименована в МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — ИНН у них общий.

Сумма требований — 42,6 миллиона рублей.

Это уже не первый спор между сторонами. В тот же день, 10 июня 2026 года, суд полностью удовлетворил другой иск «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к тому же ответчику — на 47 миллионов рублей. Решение вынесено по итогам судебного заседания, в котором, судя по картотеке арбитражного дела, требования истца признаны обоснованными в полном объёме.

Параллельно в арбитраже рассматривается ещё одно дело с участием искитимского предприятия — на 13 миллионов рублей. Там истцом выступает Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ).

МУП «ДЕЗ» принадлежит администрации города Искитима. Директор предприятия — Александр Кем. Выручка за 2025 год составила 441,5 миллиона рублей (в 2024-м было 169,1 миллиона). Чистая прибыль при этом осталась символической: 448 тысяч рублей против 1 тысячи годом ранее. А убыток от продаж за год вырос почти в 5,5 раза — до 132,9 миллиона рублей.

Предприятие играет важную роль в городском хозяйстве Искитима. Оно отвечает за очистку сточных вод (как гарантирующая организация с 2024 года), с недавнего времени — за теплоснабжение части города, а также организует приём платежей за коммунальные услуги через сеть собственных касс.

Тем временем другая ресурсоснабжающая организация — «Новосибирскэнергосбыт» — пыталась признать банкротом искитимский «Водоканал». Однако суд оставил заявление без движения: не хватило квитанции об уплате госпошлины в 100 тысяч рублей и подтверждения отправки копии иска должнику.

Ранее редакция сообщала, что новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд.

Источник фото: телеграм-канал администрации города Искитима

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : долги арбитражный суд

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Автор: Юлия Данилова

Со стороны Казахстана на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Павловка возникли очереди из фур. Об этом редакции рассказал один из участников рынка грузоперевозок. По его словам, многие большегрузы везут скоропорт —плодоовощную продукцию.

На Новосибирской таможне также отметили увеличение въезжающих транспортных средств через МАПП Павловка.

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Форум культуры народов России «#ЭтоРоссия» стартовал в Новосибирской области

Приветствуя участников и гостей форума культуры народов России «#ЭтоРоссия», губернатор Андрей Травников и статс-секретарь – заместитель главы Министерства культуры Российской Федерации Жанна Алексеева дали старт мероприятию.

Форум начался с пленарного заседания, посвященного вопросам реализации государственной политики в области сохранения национальных культур. Событие проходит в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Это первое заседание в трехдневной программе форума, который впервые проводится в Новосибирской области. Мероприятие, охватывающее период с 11 по 13 июня, обещает стать знаковым культурным событием в рамках празднования Дня России.

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Уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей

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Средства предоставляются под дополнительный выпуск акций управляющей компании.

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Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

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Это далеко не первый судебный эпизод между региональным ведомством и концессионером. Ранее министерство уже обращалось в арбитраж с требованием о взыскании с компании более 229,8 млн рублей. Судебное разбирательство по этому делу пока не завершено: очередное заседание назначено на 30 июня 2026 года.

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В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

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В новом корпусе инвестор планирует производить и упаковывать таблетки и препараты в тубах (капсулы, таблетки, шипучие таблетки) с помощью автоматизированного оборудования.

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Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 10 июня пополнился новой порцией исков к муниципальному унитарному предприятию «Энергия». В этот день в суд поступило сразу пять заявлений от крупных ресурсоснабжающих организаций региона.

Два иска направило ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Сумма требований по каждому из них составила 2 062 116,54 рубля. Еще три иска подал ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Размер претензий газовиков составил: 26 640 662,25 рубля, 8 960 032,39 рубля и 10 217 380,99 рубля. Они пока не приняты к производству.

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