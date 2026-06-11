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Гонконгская вафля и бургер: какой фастфуд можно есть на набережной Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

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Топ самых популярных у горожан блюд уличной еды

Михайловская набережная традиционно является одним из самых популярных мест отдыха новосибирцев. Особенно в жаркое летнее время.  этим летом. Маршрут от входа до речного порта позволил оценить пять популярных блюд уличной кухни — от гонконгской вафли до бургера. Лучшую оценку получила сладкая выпечка с бананом и шоколадом.

Первой остановкой стал киоск с гонконгскими вафлями. Вариант с бананом и шоколадной пастой оказался самым впечатляющим по размеру и вкусу. Хрустящая снаружи вафля была наполнена бананом, взбитыми сливками и топпингом.

— Несмотря на то что в жару начинка быстро растаяла, это только сделало десерт нежнее. Стоимость блюда составила 400 рублей, оценка — 10 из 10, — констатировала корреспондент Om1 Новосибирск.

Следующей точкой стал киоск с варёной кукурузой. Початок, посыпанный солью, оказался сладким и сочным. Простое блюдо получило 8 баллов из 10. Цена — 180 рублей.

В кафе журналист попробовала кесадилью с курицей и сыром. Хрустящий лаваш, тянущийся сыр и кисло-сладкий соус сделали блюдо одним из самых удачных в маршруте. Стоимость составила 340 рублей, оценка — 9 из 10.

Ближе к концу прогулки удалось найти редкое для набережной лакомство — яблоко в карамели. Контраст кислого зелёного яблока и сладкой карамели вызвал ассоциации с детством. Десерт получил 8 баллов из 10 при цене 200 рублей.

Финальной остановкой стал фуд-корт из шести домиков с уличной едой. Выбранный бургер журналист назвала более интересным, чем предложения некоторых известных сетей быстрого питания. Блюдо получило 9 баллов из 10. Цена — 359 рублей.

По итогам дегустации лидером стала гонконгская вафля, а в число лучших также вошли кесадилья и бургер. Общая стоимость гастрономической прогулки составила почти 1,5 тысячи рублей. При этом маршрут позволяет последовательно попробовать разные блюда без необходимости возвращаться к уже пройденным точкам.

Ранее редакция сообщала о том, что основными точками притяжения в День города в Новосибирске станут набережная и площадь Ленина. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : фастфуд набережная

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Стали известны цены на аттракционы в парках Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дирекция городских парков опубликовала информацию о стоимости посещения аттракционов, установленных в зеленых зонах Новосибирска. В списке 10 локаций.

В парках, расположенных в спальных районах, цены варьируются от 50 до 450 рублей. Они отличаются в выходные и будние дни, а самые демократичные предложения предусмотрены для маленьких посетителей.

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«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Одна из старейших сибирских сетей быстрого питания «Подорожник» фактически остановила работу в Новосибирске и завершает деятельность в Кемерове и Новокузнецке. Учредитель компании Татьяна Фомина подтвердила «Интерфаксу» информацию о сворачивании розничного направления.

По словам предпринимательницы, несколько месяцев компания пыталась удержаться на плаву, однако макроэкономические условия оказались критическими. Налоги в феврале достигли половины выручки, а покупательская способность продолжает снижаться. Выручка февраля упала в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

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Новосибирцы уходят из ресторанов в фастфуд и кофейни

Автор: Юлия Данилова

За январь–октябрь 2025 года в общепите Новосибирской области (сетевые плюс несетевые торговые точки) средний чек составил 1552 рубля — за год он вырос на 10%. При этом число покупок увеличилось на 4%. Об этом сообщили аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ответ на запрос Infopro54.

Однако в разрезе сегментов рынка динамика оказалась неравномерна.

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Российская сеть фастфуда выпустила стаканы с изображением Бугринского моста

Автор: Мария Гарифуллина

Известная сеть предприятий быстрого питания объявила о выпуске коллекции одноразовых стаканов с изображением достопримечательностей российских городов. В число выбранных знаковых мест вошел один из мостов Новосибирска.

Бугринский мост, как и все остальные достопримечательности, для посудного мерча нарисовал художник и иллюстратор Сева Выводцев (Seva MFN). Кроме Новосибирска в коллекции представлены еще два сибирских города — Новокузнецк и Иркутск. Из новокузнецких достопримечательностей выбрано здание цирка, из иркутских — каток в сквере имени Кирова. В общей сложности сеть фастфуда заказала художникам изображения знаковых мест 15 российских городов от Калининграда до Владивостока.

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Новосибирцы стали больше платить за фастфуд в онлайне

Автор: Юлия Данилова

В первой половине сентября в Новосибирской области существенно вырос спрос на доставку фастфуда. Число заказов из заведений быстрого питания увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а оборот платежей в этой категории стал на 83% больше. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили аналитики ЮKassa.

По наблюдению экспертов компании, в онлайн новосибирцы в среднем стали платить за фастфуд больше. Однако, пока расходы при личном посещении кафе на треть превышают затраты при доставке.

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На левом берегу Новосибирска построят большой участок набережной

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска согласовала предложение о комплексном развитии территории в границах ул. Ясный Берег и береговой линии реки Оби в Ленинском районе, а также в границах переулка Комбинатский и улиц Комбинатской, Шишкина и Королева в Дзержинском районе. Его в муниципалитет направили четыре компании: ООО СЗ «Аква Сити», ООО СЗ «Прогресс-32», ООО СЗ «Аквастрой» и ООО СЗ «Мета-Гоголя», связанные с группой «МЕТА». Девелопер активно застраивает микрорайон Ясный берег и реализует проект в промзоне на Комбинатской.

В рамках КРТ на левом берегу заявители до июля 2031 года намерены построить многоквартирные многоэтажные дома общей площадью не более 249 тысяч кв метров, образовательный комплекс на 1105 мест (детский сад на 280 мест, школа на 825 мест, до декабря 2027). Кроме того, в планах строительство и благоустройство набережной вдоль поймы реки Оби общей протяженностью более километра. Эти работы планируется завершить к концу 2029 года.

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