Гонконгская вафля и бургер: какой фастфуд можно есть на набережной Новосибирска

Михайловская набережная традиционно является одним из самых популярных мест отдыха новосибирцев. Особенно в жаркое летнее время. этим летом. Маршрут от входа до речного порта позволил оценить пять популярных блюд уличной кухни — от гонконгской вафли до бургера. Лучшую оценку получила сладкая выпечка с бананом и шоколадом.

Первой остановкой стал киоск с гонконгскими вафлями. Вариант с бананом и шоколадной пастой оказался самым впечатляющим по размеру и вкусу. Хрустящая снаружи вафля была наполнена бананом, взбитыми сливками и топпингом.

— Несмотря на то что в жару начинка быстро растаяла, это только сделало десерт нежнее. Стоимость блюда составила 400 рублей, оценка — 10 из 10, — констатировала корреспондент Om1 Новосибирск.

Следующей точкой стал киоск с варёной кукурузой. Початок, посыпанный солью, оказался сладким и сочным. Простое блюдо получило 8 баллов из 10. Цена — 180 рублей.

В кафе журналист попробовала кесадилью с курицей и сыром. Хрустящий лаваш, тянущийся сыр и кисло-сладкий соус сделали блюдо одним из самых удачных в маршруте. Стоимость составила 340 рублей, оценка — 9 из 10.

Ближе к концу прогулки удалось найти редкое для набережной лакомство — яблоко в карамели. Контраст кислого зелёного яблока и сладкой карамели вызвал ассоциации с детством. Десерт получил 8 баллов из 10 при цене 200 рублей.

Финальной остановкой стал фуд-корт из шести домиков с уличной едой. Выбранный бургер журналист назвала более интересным, чем предложения некоторых известных сетей быстрого питания. Блюдо получило 9 баллов из 10. Цена — 359 рублей.

По итогам дегустации лидером стала гонконгская вафля, а в число лучших также вошли кесадилья и бургер. Общая стоимость гастрономической прогулки составила почти 1,5 тысячи рублей. При этом маршрут позволяет последовательно попробовать разные блюда без необходимости возвращаться к уже пройденным точкам.

Ранее редакция сообщала о том, что основными точками притяжения в День города в Новосибирске станут набережная и площадь Ленина.