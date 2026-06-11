Форум культуры народов России «#ЭтоРоссия» стартовал в Новосибирской области

Приветствуя участников и гостей форума культуры народов России «#ЭтоРоссия», губернатор Андрей Травников и статс-секретарь – заместитель главы Министерства культуры Российской Федерации Жанна Алексеева дали старт мероприятию.

Форум начался с пленарного заседания, посвященного вопросам реализации государственной политики в области сохранения национальных культур. Событие проходит в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Это первое заседание в трехдневной программе форума, который впервые проводится в Новосибирской области. Мероприятие, охватывающее период с 11 по 13 июня, обещает стать знаковым культурным событием в рамках празднования Дня России.

Обращаясь к присутствующим, Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирская область является домом для представителей более 140 национальностей и этносов, живущих в мире и согласии на протяжении веков. У каждого из этих народов есть возможность представить свои культурные традиции друзьям и соседям. Он выразил признательность Министерству культуры РФ за предоставленную возможность провести Форум национальных культур России в Новосибирской области.

В своем выступлении Андрей Травников выделил запуск в этом году новой музыкальной школы в Академгородке как один из ключевых культурных проектов. Кроме того, планируется развивать Дом актера совместно с Союзом театральных деятелей, превратив его в полноценный методический центр для региональных театров. Нехватка мест в общежитии Новосибирского театрального института также является актуальной задачей, которая будет оперативно решена.

Жанна Алексеева отметила выдающиеся достижения Новосибирской области в сфере культуры. По ее словам, в Новосибирской области активно оказывается всесторонняя поддержка культуре и перспективным творческим проектам: модернизируются музеи, ремонтируются дома культуры, детские школы искусств оснащаются новым музыкальным оборудованием. Это свидетельствует о пристальном внимании руководства региона и Правительства Новосибирской области к развитию данной сферы. Особо она отметила бурное развитие библиотечного дела: в регионе уже функционируют 40 модельных библиотек, девять из которых были модернизированы за счет областного бюджета. В текущем году откроются еще шесть таких библиотек, что ставит Новосибирскую область в пятерку лидеров по стране в этом направлении. Также активно поддерживаются креативные индустрии: уже открыты три школы креативных индустрий, и в 2026-2027 годах при поддержке Минкультуры России появятся еще по одной такой школе. Это важнейшее направление для подготовки специалистов в области дизайна, медиа и других востребованных сфер. Она также добавила, что сохранение национальных культур народов России является приоритетным направлением работы Минкультуры, поскольку это основа для воспитания подрастающего поколения. В этой деятельности активно участвуют ведущие библиотеки, театры, дома народного творчества и культурные центры страны.

Форум национальных культур «#ЭтоРоссия» продолжит свою работу 12 и 13 июня праздничной программой на Михайловской набережной и международным фестивалем «Сибирский огонь».