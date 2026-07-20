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Общество

Суд оштрафовал НОВАТ на 100 тысяч рублей за «лысый» купол

Автор: Артем Рязанов

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Назначен штраф в 100 000 рублей

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) привлекли к ответственности за нарушение закона об охране культурного наследия.

В здании НОВАТ были выявлены трещины и деформационные швы. Госинспекция по охране культурного наследия Новосибирской области предписало НОВАТу сохранить, поддерживать и использовать объект культурного наследия федерального значения. Руководство театра обязано было восстановить паркет в высоком партере зрительного зала до сентября 2023 года, обновить защитный слой бетона для арматуры купола и ежегодно мониторить состояние конструкций.

— Суд пришел к выводу, что учреждением требование инспекции не исполнено, — сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

Суд признал НОВАТ виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Купол Новосибирского оперного театра — уникальное сооружение. Архитекторы задумали его как символ «обширного охвата необжитых пространств и сибирской силы». Уже более 90 лет купол поддерживает на тросах многотонные конструкции: экранную тарелку и 2,5-тонную люстру. На него давит деревянная обрешетка, а зимой добавляется до 250 тонн снега. Купол, как атлант, начал свою службу 25 октября 1934 года.

Ранее редакция сообщала о том, что кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска.

Источник фото: Infopro54, автор: Мария Гарифуллина

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : штраф суд НОВАТ

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Документальный фильм о ЦУМе снимут в Новосибирске

Автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске

Затяжной топливный кризис стал основной причиной падения автомобильного трафика на дорогах Новосибирска. Большинство водителей продолжают стоять в очередях за бензином, остальные и вовсе отказываются от поездок.

— Раньше мы каждые выходные выезжали на дачу с семьей. Теперь стараемся выбираться за город хотя бы один раз в две недели, чтобы сэкономить бензин, — рассказала жительница Новосибирска Ирина Старостенко.

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Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Автор: Оксана Мочалова

Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать клиенту о попытке оформить кредит по его документам до того, как деньги будут переведены на счет получателя. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе. Главная цель документа — создание дополнительного барьера для злоумышленников, которые пытаются получить средства по чужим паспортам или с использованием взломанных аккаунтов.

Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

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В Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град

Автор: Артем Рязанов

В ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивая погода. По данным ЕДДС, вечером 20 июля, а также 21 и 22 июля в Новосибирске ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 22–25 м/с.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС, 20 июля днем воздух прогреется до +26…+31 °C, ночью опустится до +13…+18 °C. Возможны небольшие дожди с грозами, на юго-западе — местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах — туман. Ветер восточный: ночью 2–7 м/с (порывы до 12 м/с), днем 4–9 м/с (порывы до 16 м/с).

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«Пока запроса нет»: в школах Новосибирска арабский язык введут, если захотят родители и дети

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводится программа изучения арабского языка. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что программа утверждена, а олимпиады по этому предмету проводятся уже три года. Infopro54 задал вопрос о перспективах арабского в новосибирских школах главе регионального Министерства образования.

Новый язык не будет обязательным для изучения — его будут предлагать как второй иностранный по выбору. В Новосибирской области массового интереса к арабскому на уровне школ пока нет.

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В Новосибирске ожидают увеличения поставок ГСМ для аграриев

Автор: Артем Рязанов

Ситуация с топливом в аграрном секторе Новосибирской области напряженная, но контролируемая. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов. По его словам, дополнительные поставки горюче-смазочных материалов ожидаются до конца текущей недели.

— На этой неделе мы ждем увеличения поставок в соответствии с лимитами, утвержденными Минсельхозом и Минэнерго, — отметил он.

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Сибирские таможенники возбудили 14 дел о валютных преступлениях

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года таможенные органы Сибирского управления возбудили восемь уголовных дел за незаконные валютные операции с поддельными документами. Также было зарегистрировано шесть дел по факту контрабанды наличных денег.

Большинство из этих преступлений, шесть случаев незаконного вывода денег за границу, выявили сотрудники Омской таможни.

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