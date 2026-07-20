Суд оштрафовал НОВАТ на 100 тысяч рублей за «лысый» купол

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) привлекли к ответственности за нарушение закона об охране культурного наследия.

В здании НОВАТ были выявлены трещины и деформационные швы. Госинспекция по охране культурного наследия Новосибирской области предписало НОВАТу сохранить, поддерживать и использовать объект культурного наследия федерального значения. Руководство театра обязано было восстановить паркет в высоком партере зрительного зала до сентября 2023 года, обновить защитный слой бетона для арматуры купола и ежегодно мониторить состояние конструкций.

— Суд пришел к выводу, что учреждением требование инспекции не исполнено, — сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

Суд признал НОВАТ виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Купол Новосибирского оперного театра — уникальное сооружение. Архитекторы задумали его как символ «обширного охвата необжитых пространств и сибирской силы». Уже более 90 лет купол поддерживает на тросах многотонные конструкции: экранную тарелку и 2,5-тонную люстру. На него давит деревянная обрешетка, а зимой добавляется до 250 тонн снега. Купол, как атлант, начал свою службу 25 октября 1934 года.

Ранее редакция сообщала о том, что кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска.