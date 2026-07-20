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Промышленность

В Новосибирской области запустили новый образовательный проект по роботизации

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Он открыт для компаний, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда»

На площадке Регионального центра компетенций по повышению производительности труда Новосибирской области (РЦК) впервые прошла Фабрика роботизированных процессов. Этот новый образовательный инструмент открыт для компаний, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда».

Разработка фабрики по внедрению робототехники стала результатом совместной работы Региональных центров компетенций из Новосибирской, Пермской и Нижегородской областей совместно с предприятием «Промобот» из Перми.

В ходе интерактивной деловой игры участники погружаются в атмосферу типографии, где их задача – производство настольных календарей. Этот процесс охватывает все этапы: от резки бумаги и штамповки до верстки, переплетных работ и контроля качества. Практически сразу выявляются узкие места: неравномерность материалов, ручная маркировка, вероятность несчастных случаев, производственный брак на стадии штамповки и прочие сложности. Участникам наглядно демонстрируется, как применение робототехники способно оптимизировать и ускорить рабочие процессы.

Ключевая идея фабрики заключается в демонстрации прямой зависимости эффективности автоматизированных операций от качества организации производственного цикла. Именно поэтому начальная фаза обучения сфокусирована на анализе процесса, выявлении и устранении потерь.

Руководитель РЦК Полина Коленченко подчеркнула, что, когда участники видят, как отдельные операции замедляют всю производственную линию, ценность роботизации становится очевидной. Тем не менее, акцент делается на том, что автоматизировать неэффективный процесс бессмысленно. Первостепенная задача – научить выстраивать логичный производственный поток. Только в этом случае цифровые и роботизированные решения приводят к многократному положительному эффекту.

Учебный центр РЦК предлагает компаниям региона комплексное обучение инструментам бережливого производства. Помимо нового направления, специалисты центра проводят тренинги по пяти другим областям: административной, производственной, офисной, логистической и работе с оборудованием.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО

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Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : корпорация развития НСО власть

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Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

Системообразующая территориальная сетевая организация Новосибирской области «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») добилась значительного ускорения утверждения бизнес-планов инвестиционных проектов на 74%, внедрив методы бережливого производства. Эта инициатива стала частью федерального проекта «Производительность труда», к которому компания присоединилась в начале года. В рамках проекта был оптимизирован процесс утверждения бизнес-планов, подтверждающих обоснованность строительства новых энергообъектов.

Алексей Гвоздев, директор по инвестициям «Россети Новосибирск», подчеркнул, что даже в условиях строгих регламентов, как при утверждении инвестпроектов, существует значительный потенциал для повышения эффективности. По его словам, целью было не только ускорить согласование, но и создать прозрачную, стандартизированную систему с достоверными данными. Теперь компания стремится распространить этот подход на все этапы управления инвестиционной деятельностью, так как каждая сэкономленная неделя приближает запуск новых мощностей, необходимых для экономики региона.

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Сибирь делает ставку на беспилотники

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

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Нацпроект: 49 компаний Новосибирска увеличат производительность в 2026 году

В текущем году 49 предприятий Новосибирской области планируют освоить методы экономного производства. В рамках этого процесса им оказывается квалифицированная помощь от Федерального и Регионального центров компетенций, специализирующихся на повышении производительности труда.

До конца года ожидается увеличение числа участников федеральной программы «Производительность труда» до 19 компаний. В настоящее время к проекту уже присоединились 24 организации, а еще 6 получают содействие в рамках региональных государственных мер поддержки.

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В Сербию — баня, в Танзанию — одежда: новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприятия с господдержкой экспортировали продукцию в 61 страну. Об этом сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес». Как отмечается, речь идет не только о традиционных для региональных компаний рынках, но и новых направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами.

Топ-5 направлений экспорта в регионе возглавил Казахстан, который является самым доступным направлением для новосибирского бизнеса из числа субъектов МСП — получателей господдержки. Далее следуют Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан.

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