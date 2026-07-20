В Новосибирской области запустили новый образовательный проект по роботизации

На площадке Регионального центра компетенций по повышению производительности труда Новосибирской области (РЦК) впервые прошла Фабрика роботизированных процессов. Этот новый образовательный инструмент открыт для компаний, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда».

Разработка фабрики по внедрению робототехники стала результатом совместной работы Региональных центров компетенций из Новосибирской, Пермской и Нижегородской областей совместно с предприятием «Промобот» из Перми.

В ходе интерактивной деловой игры участники погружаются в атмосферу типографии, где их задача – производство настольных календарей. Этот процесс охватывает все этапы: от резки бумаги и штамповки до верстки, переплетных работ и контроля качества. Практически сразу выявляются узкие места: неравномерность материалов, ручная маркировка, вероятность несчастных случаев, производственный брак на стадии штамповки и прочие сложности. Участникам наглядно демонстрируется, как применение робототехники способно оптимизировать и ускорить рабочие процессы.

Ключевая идея фабрики заключается в демонстрации прямой зависимости эффективности автоматизированных операций от качества организации производственного цикла. Именно поэтому начальная фаза обучения сфокусирована на анализе процесса, выявлении и устранении потерь.

Руководитель РЦК Полина Коленченко подчеркнула, что, когда участники видят, как отдельные операции замедляют всю производственную линию, ценность роботизации становится очевидной. Тем не менее, акцент делается на том, что автоматизировать неэффективный процесс бессмысленно. Первостепенная задача – научить выстраивать логичный производственный поток. Только в этом случае цифровые и роботизированные решения приводят к многократному положительному эффекту.

Учебный центр РЦК предлагает компаниям региона комплексное обучение инструментам бережливого производства. Помимо нового направления, специалисты центра проводят тренинги по пяти другим областям: административной, производственной, офисной, логистической и работе с оборудованием.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональное минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.