В Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников истории и архитектуры

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске состоялся пикет в защиту наследия. Его участниками стали более 30 человек.

Местом проведения пикета стал сквер Лучистый. Общественники планировали провести акцию на традиционной площадке рядом с театром «Глобус», но новосибирская мэрия не согласовала этот вариант.

Главной темой акции стали не только хорошо известные проблемы с состоянием объектов культурного наследия в регионе, но и новая проблема. Речь идёт о поправках в 73-й федеральный закон об объектах культурного наследия, которые передают региональным властям полномочия по исключению памятников из единого государственного реестра. В настоящее время такое решение может принимать только Министерство культуры РФ. Законопроект, внесённый Думой Ставропольского края, уже прошёл первое чтение в Госдуме 11 марта: 289 депутатов проголосовали «за», 81 — «против».

Критики инициативы указывают, что передача полномочий на места открывает возможности для массового исключения объектов культурного наследия из реестра и создаёт коррупционные риски. По их мнению, региональные власти смогут снимать охранный статус со зданий, которые мешают интересам застройщиков, при этом формальное основание — «утрата историко-культурной ценности» — может быть истолковано произвольно, даже если объект физически сохранился.

— Томичи считают, что при таких правилах, когда снять охранный статус станет легче и делать это будут на места, есть риск, что исторический центр Томска перестанет существовать. Я могу сказать, что у нас Академгородок перестанет существовать в своём историческом виде с зелёными, лесными зонами. Его давно пытаются застроить, и статус достопримечательного места является досадной помехой для тех, кто стремится это сделать. И Военный городок, скорее всего, если закон будет принят, будет выведен из-под охраны и застроен. Это только два примера, на самом деле под угрозой окажется большое количество памятников, — рассказала Infopro54 председатель Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталья Шамина.

Защитники наследия подчёркивают, что многие памятники в регионе и без того находятся в плачевном состоянии, а целый ряд исторических зданий и комплексов отказываются признавать объектами культурного наследия. Новый закон, уверены общественники, ситуацию только ухудшит.

