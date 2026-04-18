В Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников истории и архитектуры

В этот раз основной темой стала новая инициатива о передаче регионам полномочий по снятию с объектов охранных статусов

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске состоялся пикет в защиту наследия. Его участниками стали более 30 человек.

Местом проведения пикета стал сквер Лучистый. Общественники планировали провести акцию на традиционной площадке рядом с театром «Глобус», но новосибирская мэрия не согласовала этот вариант.

Главной темой акции стали не только хорошо известные проблемы с состоянием объектов культурного наследия в регионе, но и новая проблема. Речь идёт о поправках в 73-й федеральный закон об объектах культурного наследия, которые передают региональным властям полномочия по исключению памятников из единого государственного реестра. В настоящее время такое решение может принимать только Министерство культуры РФ. Законопроект, внесённый Думой Ставропольского края, уже прошёл первое чтение в Госдуме 11 марта: 289 депутатов проголосовали «за», 81 — «против».

Критики инициативы указывают, что передача полномочий на места открывает возможности для массового исключения объектов культурного наследия из реестра и создаёт коррупционные риски. По их мнению, региональные власти смогут снимать охранный статус со зданий, которые мешают интересам застройщиков, при этом формальное основание — «утрата историко-культурной ценности» — может быть истолковано произвольно, даже если объект физически сохранился.

— Томичи считают, что при таких правилах, когда снять охранный статус станет легче и делать это будут на места, есть риск, что исторический центр Томска перестанет существовать. Я могу сказать, что у нас Академгородок перестанет существовать в своём историческом виде с зелёными, лесными зонами. Его давно пытаются застроить, и статус достопримечательного места является досадной помехой для тех, кто стремится это сделать. И Военный городок, скорее всего, если закон будет принят, будет выведен из-под охраны и застроен. Это только два примера, на самом деле под угрозой окажется большое количество памятников, — рассказала Infopro54 председатель Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Наталья Шамина.

Защитники наследия подчёркивают, что многие памятники в регионе и без того находятся в плачевном состоянии, а целый ряд исторических зданий и комплексов отказываются признавать объектами культурного наследия. Новый закон, уверены общественники, ситуацию только ухудшит.

Ранее редакция рассказывала, что новый собственник собирается делать со зданием Новосибирской ТЭЦ-1, которое является объектом культурного наследия.

Фото Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : пикет в Новосибирске Памятники архитектуры историческое наследие

В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

Доллар в России обновил трехлетние минимумы

На сегодняшний день (18 апреля 2026 года) российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро. Этот процесс протекает на фоне сочетания нескольких экономических факторов и является прямым следствием мартовских решений Центрального банка, отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова.

Курсы валют на текущий момент:

Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

Мировые метеослужбы всё увереннее прогнозируют, что во второй половине 2026 года начнётся так называемое супер-Эль-Ниньо — мощное климатическое явление, которое повлияет на погоду по всему миру. Infopro54 узнал, к чему надо готовиться Сибири.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое выражается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, особенно вдоль побережья Перу и Эквадора. Цикл Эль-Ниньо случается с периодичностью от двух до семи лет, а его продолжительность составляет от нескольких месяцев до года или чуть дольше. Влияние Эль-Ниньо ощущается по всей планете. Супер-Эль-Ниньо — это экстремально сильная фаза того же явления, когда аномалия температуры океана достигает значительно больших величин (обычно более 2–3 градусов выше нормы). Такие события происходят реже, примерно раз в 10–15 лет. Последствия супер-Эль-Ниньо намного серьёзнее: оно провоцирует катастрофические засухи, разрушительные наводнения и другие опасные явления.

В Госдуме уточнили, кто может получить бесплатные лекарства

Автор: Артем Рязанов

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и иные льготные категории граждан могут получать бесплатные лекарства по рецепту. Об этом сообщила РИА НовостиРИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

— К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I–II групп (неработающие), дети-инвалиды, — сказала Стенякина.

Четвёртую ГЧП-поликлинику в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Автор: Артем Рязанов

Группа «ВИС» завершает строительство четвёртой поликлиники в Новосибирске, работающей по схеме государственно-частного партнёрства.

Внутренняя отделка четырёхэтажного здания площадью более 12 тысяч квадратных метров почти завершена, и объект готов на 90%. Новая поликлиника в Кировском районе возводится по соглашению между Группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. В рамках этого соглашения компания взяла на себя финансирование, проектирование, строительство и оснащение поликлиники всем необходимым медицинским оборудованием.

НСО попала в пятерку лидеров по изощренным мошенническим звонкам

Компания МТС, используя данные своего сервиса «Защитник», изучила статистику мошеннических звонков, поступивших жителям Новосибирской области в начале 2026 года. Исследование показало, что регион входит в пятерку лидеров по количеству звонков, основанных на сложных и изощренных схемах обмана. При этом общее число мошеннических вызовов за первое полугодие 2026 года оказалось ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Наблюдается тенденция: традиционные методы мошенничества теряют свою актуальность, вынуждая злоумышленников разрабатывать более персонализированные подходы, которые включают в себя элементы психологического давления. Многоэтапные схемы обмана выстраиваются в цепочку последовательных звонков, цель которых — завоевать доверие жертвы и склонить ее к передаче личных сбережений или конфиденциальных данных. Основной мишенью для таких атак становятся пожилые люди, достигшие 65 лет. В Новосибирске жертвами мошенников чаще всего становились женщины этой возрастной категории.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

