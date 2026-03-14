«Сбывается мечта врагов России»: в Новосибирске критикуют передачу регионам права исключать памятники из реестра

11 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по исключению объектов культурного наследия (ОКН) из единого госреестра. Это вызвало вполне предсказуемую волну недовольства тех, кто занимается изучением и сохранением памятников истории и архитектуры. Infopro54 поговорил об этом с новосибирскими архитекторами и активистами.

В настоящее время памятник регионального значения (именно таких, например, в Новосибирской области больше всего) может быть исключен из единого госреестра ОКН только по решению Министерства культуры РФ. Этому исключению, которое означает снятие охранного статуса, может предшествовать инициатива региона, но финальное решение именно за Минкультом. В Госдуму был внесен законопроект от Думы Ставропольского края, который этот порядок меняет.

— Статья 18 Федерального закона отнесла вопросы по наделению охранным статусом и включению таких объектов [ОКН регионального и местного значения] в реестр к компетенции именно региональных органов охраны объектов культурного наследия. Полагаем, что передача полномочий по исключению их из реестра на региональный уровень продолжит данную логику Федерального закона. При этом законопроектом предусмотрено сохранение существующих оснований и порядка их реализации. То есть исключение памятников из реестра по-прежнему будет возможно только в случае их физической утраты или утраты их историко-культурной ценности. А принятие такого решения будет возможно исключительно на основании государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами, — сказала в своем выступлении официальный представитель Думы Ставропольского края Анна Конева.

Предложенные поправки раскритиковали члены Координационного совета градозащитных организаций. Они накануне рассмотрения законопроекта опубликовали открытое обращение к председателю и депутатам Государственной Думы. В нем говорится о том, что предлагаемые изменения открывают возможность массового исключения ОКН из реестра, и о колоссальных рисках утраты культурного наследия России. В ходе рассмотрения законопроекта 11 марта тоже звучала критика этой инициативы. Но он все равно был принят в первом чтении: 289 депутатов проголосовали «за», 81 — «против».

— Федеральные структуры значительным образом тормозили снятие определенных защитных статусов с исторических зданий. С принятием нового закона снять такой статус будет легче. Что может, конечно, привести к каким-то коррупционным, нежелательным вещам. Понятно, что, наверное, какие-то ошибочно выявленные объекты, если такие где-то есть, будет легче снять с охраны. Но боюсь, что мы вместе с водой выплеснем и ребенка, — сказал в беседе с Infopro54 член Союза архитекторов России, доцент кафедры НГУАДИ Игорь Поповский.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВООПИК считают, что в Новосибирской области сейчас все очень безрадостно в части сохранения наследия: многие памятники находятся в плачевном состоянии, а целый ряд исторических зданий и комплексов отказываются признавать объектами культурного наследия. Новый закон, по мнению общественников, ситуацию ухудшит.

— Это не первая попытка — уже несколько раз пытались подойти к теме и существенно ослабить защиту наследия. С такой инициативой выступали губернаторы двух регионов. Но громко звучали возражения, и все это затихало. Сейчас мы видим очередную попытку. И, к сожалению, законопроект прошел в первом чтении. Если называть вещи своими именами, то сбывается мечта врагов России. Это ментальная война по уничтожению памяти, истории и культуры. Сейчас, если здание внесено в реестр объектов культурного наследия, то это очень надежная защита. Министерство культуры до сих пор очень неохотно исключало объекты из этого реестра. Даже если фундамент только остался, и то не исключают. А когда примут этот закон, то на местах, понятно, особо церемониться не будут. Законопроект, мы считаем, и нужен, чтобы развязать руки тем, кого волнуют только собственные интересы и аппетиты. Он позволит лишать охранного статуса объекты, если они мешают интересам каких-нибудь застройщиков, например, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина.

По данным редакции, в настоящее время новосибирские архитекторы и общественники, которые занимаются вопросами сохранения историко-культурного наследия, готовят обращения к президенту, председателю Госдумы и другим представителям федеральной власти о рисках утраты объектов культурного наследия из-за новой инициативы.

Ранее редакция рассказывала о том, как охранного статуса лишился исторический корпус санатория «Речкуновский», и как этот статус сейчас пытаются вернуть через суд. Санаторий находился в перечне выявленных объектов культурного наследия. Это хоть и защита, но более слабая — из этого перечня исключают чаще, чем из Единого государственного реестра объектов культурного наследия.