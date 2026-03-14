«Сбывается мечта врагов России»: в Новосибирске критикуют передачу регионам права исключать памятники из реестра

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Сейчас такие полномочия есть у федерального Минкульта. В Госдуме рассматривают закон, который все меняет

11 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по исключению объектов культурного наследия (ОКН) из единого госреестра. Это вызвало вполне предсказуемую волну недовольства тех, кто занимается изучением и сохранением памятников истории и архитектуры. Infopro54 поговорил об этом с новосибирскими архитекторами и активистами.

В настоящее время памятник регионального значения (именно таких, например, в Новосибирской области больше всего) может быть исключен из единого госреестра ОКН только по решению Министерства культуры РФ. Этому исключению, которое означает снятие охранного статуса, может предшествовать инициатива региона, но финальное решение именно за Минкультом. В Госдуму был внесен законопроект от Думы Ставропольского края, который этот порядок меняет.

— Статья 18 Федерального закона отнесла вопросы по наделению охранным статусом и включению таких объектов [ОКН регионального и местного значения] в реестр к компетенции именно региональных органов охраны объектов культурного наследия. Полагаем, что передача полномочий по исключению их из реестра на региональный уровень продолжит данную логику Федерального закона. При этом законопроектом предусмотрено сохранение существующих оснований и порядка их реализации. То есть исключение памятников из реестра по-прежнему будет возможно только в случае их физической утраты или утраты их историко-культурной ценности. А принятие такого решения будет возможно исключительно на основании государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами, — сказала в своем выступлении официальный представитель Думы Ставропольского края Анна Конева.

Предложенные поправки раскритиковали члены Координационного совета градозащитных организаций. Они накануне рассмотрения законопроекта опубликовали открытое обращение к председателю и депутатам Государственной Думы. В нем говорится о том, что предлагаемые изменения открывают возможность массового исключения ОКН из реестра, и о колоссальных рисках утраты культурного наследия России. В ходе рассмотрения законопроекта 11 марта тоже звучала критика этой инициативы. Но он все равно был принят в первом чтении: 289 депутатов проголосовали «за», 81 — «против».

— Федеральные структуры значительным образом тормозили снятие определенных защитных статусов с исторических зданий. С принятием нового закона снять такой статус будет легче. Что может, конечно, привести к каким-то коррупционным, нежелательным вещам. Понятно, что, наверное, какие-то ошибочно выявленные объекты, если такие где-то есть, будет легче снять с охраны. Но боюсь, что мы вместе с водой выплеснем и ребенка, — сказал в беседе с Infopro54 член Союза архитекторов России, доцент кафедры НГУАДИ Игорь Поповский.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВООПИК считают, что в Новосибирской области сейчас все очень безрадостно в части сохранения наследия: многие памятники находятся в плачевном состоянии, а целый ряд исторических зданий и комплексов отказываются признавать объектами культурного наследия. Новый закон, по мнению общественников, ситуацию ухудшит.

— Это не первая попытка — уже несколько раз пытались подойти к теме и существенно ослабить защиту наследия. С такой инициативой выступали губернаторы двух регионов. Но громко звучали возражения, и все это затихало. Сейчас мы видим очередную попытку. И, к сожалению, законопроект прошел в первом чтении. Если называть вещи своими именами, то сбывается мечта врагов России. Это ментальная война по уничтожению памяти, истории и культуры. Сейчас, если здание внесено в реестр объектов культурного наследия, то это очень надежная защита. Министерство культуры до сих пор очень неохотно исключало объекты из этого реестра. Даже если фундамент только остался, и то не исключают. А когда примут этот закон, то на местах, понятно, особо церемониться не будут. Законопроект, мы считаем, и нужен, чтобы развязать руки тем, кого волнуют только собственные интересы и аппетиты. Он позволит лишать охранного статуса объекты, если они мешают интересам каких-нибудь застройщиков, например, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина.

По данным редакции, в настоящее время новосибирские архитекторы и общественники, которые занимаются вопросами сохранения историко-культурного наследия, готовят обращения к президенту, председателю Госдумы и другим представителям федеральной власти о рисках утраты объектов культурного наследия из-за новой инициативы.

Ранее редакция рассказывала о том, как охранного статуса лишился исторический корпус санатория «Речкуновский», и как этот статус сейчас пытаются вернуть через суд. Санаторий находился в перечне выявленных объектов культурного наследия. Это хоть и защита, но более слабая — из этого перечня исключают чаще, чем из Единого государственного реестра объектов культурного наследия.

 

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске
По китайскому пути: депутат заявил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

В Новосибирске собака-поводырь впервые сдала норматив РКФ

Автор: Мария Гарифуллина

Лабрадор Брайт, который принадлежит жительнице Новосибирска Кристине Байрамовой, успешно сдал норматив «Управляемая городская собака» (УГС) и стал первым в регионе собакой-проводником, прошедшим сертификацию Российской кинологической федерации (РКФ). Это испытание оценивает навыки послушания и поведения в городских условиях.

РКФ объединяет кинологические клубы. Ее нормативы признаны официальными и дают право на участие в соревнованиях. УГС считается базовым уровнем. Он включает проверку реакции на отвлекающие факторы, движение рядом с хозяином, выполнение команд «сидеть», «лежать», «стоять», подзыв и другие элементы. Для собак-проводников, которые проходят специальную подготовку к работе в городе, эти навыки являются повседневной нормой, однако до сих пор ни одна такая собака в Новосибирской области не проходила официальную сертификацию РКФ.

По китайскому пути: депутат заявил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

Автор: Артем Рязанов

Роскомнадзор сможет блокировать нелегальный VPN-трафик частично или полностью в ближайшие три-четыре месяца. Это затронет все запрещенные сайты и мессенджеры, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

— Я считаю, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик, с использованием нелегального VPN, — этот трафик виден, — сказал Свинцов в комментарии РИА Новости.

Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Аналитики Контур.Маркета провели исследование чеков за покупки, сделанные в Новосибирской области во время гендерных праздников: с 19 по 23 февраля и с 5 по 8 марта. Комментируя результаты исследования в запрос Infopro54, в компании не исключили, что это могли быть подарки, купленные к 23 февраля и 8 марта.

Напомним, большинство новосибирских женщин на мужской праздник в подарок чаще всего покупают носки, кружки и сладкие презенты. Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки.

Нейросеть оценила рестораны Новосибирска по доступности для инвалидов

Автор: Артем Рязанов

Яндекс Карты с помощью искусственного интеллекта увеличили базу точек питания, доступных для людей с ограниченными возможностями, в Новосибирске на 44%. Нейросеть автоматически сканирует фотографии входов в кафе, рестораны и бары, оценивая их доступность для инвалидных колясок. В результате число объектов с отметкой «Доступный вход» выросло с 394 до 568. Эту информацию можно найти в карточке заведения или уточнить у ИИ-помощника в Яндекс Картах.

Ранее пользователи вручную отмечали места для людей с особенностями мобильности в Картах. Теперь это делают ИИ-модели Alice AI VLM и Alice AI LLM. Первая анализирует фотографии входов, проверяя наличие пандусов, поручней и других параметров. Вторая модель оценивает доступность места. Если оно доступно, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. ИИ проанализировал более десяти тысяч снимков Новосибирска. В спорных случаях команда Карт проверяет снимки вручную.

В Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью

Автор: Артем Рязанов

Регулярные отключения связи в российских городах могут возродить телефонные будки, но на новый лад — с доступом в интернет. Об этом 13 марта сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление Игоря Антропенко, члена комитета Госдумы по промышленности и торговле.

— Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности, — сказал Антропенко.

Студентка из Новосибирска примет участие в международном юридическом конкурсе

Автор: Юлия Данилова

Победителем российского этапа международного студенческого конкурса имени Филипа Джессопа, моделирующего процесс в Международном Суде, в этом году единогласно была признана команда Высшей школы экономики, одержавшая в полуфинале победу над командой МГУ, а в финале — над командой МГИМО. До этого «Вышка» побеждала в российском этапе 10 лет назад.

В состав команды в 2026 году вошли Мария Бессонова (3 курс бакалавриата), Айлана Егузекова (2 курс магистратуры «Право международной торговли и разрешения споров»), Варвара Недзельницкая (4 курс бакалавриата) и Александра Филипьева (3 курс бакалавриата).

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

