Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам

  • 03/12/2025, 09:10
Продукт занял первое место рейтинга в числе трех участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта

Банк УралсибКарта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и кешбэком, согласно исследованию Банки.ру. Продукт занял первое место рейтинга в числе трех участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам (на 01.10.2025 г.) – универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 14.11.2025 года.

Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: стоимость выпуска и обслуживания карты, наличие цифрового формата, доставки и возможности оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка в категориях «Маркетплейсы», «Одежда и обувь», «Электроника», «Спорттовары», «Дом и ремонт».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств
до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц
Обслуживание цифровых карт бесплатно
Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии
Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц
Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка
до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков
минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы

Erid:F7NfYUJCUneTTxWdzzYX
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
