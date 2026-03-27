В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

В поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

В случае законного оформления совместного использования опор, когда провайдеры получают технические условия от энергетиков, все необходимые требования для безопасной эксплуатации инфраструктуры учитываются.

С начала года в Новосибирской области выявлено порядка 12 тысяч опор с нелегально проложенными ВОЛС. В большинстве случаев (70%) собственники такого оборудования не установлены, и договоры на его размещение отсутствуют. Это связано с тем, что некоторые провайдеры, получая оплату от потребителей за услуги связи, уклоняются от расходов на аренду опор и приведение линий в соответствие с техническими нормами, тем самым неосновательно обогащаясь за счет потребителей и сетевой организации.

Особое возмущение вызывает поведение некоторых телеком-операторов, которые распространяют среди абонентов сообщения с недостоверной информацией, побуждая их поддерживать незаконные действия. В социальных сетях они публикуют дезинформацию, например, призывая подавать жалобы на действия энергетиков через портал «Госуслуги. Решаем вместе», утверждая, что это приводит к перебоям со связью.

В отличие от энергетиков, эти провайдеры сознательно идут на нарушение закона, размещая оборудование на чужом имуществе без согласования и игнорируя требования безопасности. Сами операторы создают угрозу стабильности связи, выбирая нелегальные пути развития своей сети.

Жителям следует критически оценивать подобную информацию. Важно понимать, что жизненно необходимое электроснабжение не может сравниться с нелегальной связью, которая может прекратить работу при первой же аварии, спровоцированной самовольно установленным оборудованием.