В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

Это позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП

В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛСВ поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

В случае законного оформления совместного использования опор, когда провайдеры получают технические условия от энергетиков, все необходимые требования для безопасной эксплуатации инфраструктуры учитываются.

С начала года в Новосибирской области выявлено порядка 12 тысяч опор с нелегально проложенными ВОЛС. В большинстве случаев (70%) собственники такого оборудования не установлены, и договоры на его размещение отсутствуют. Это связано с тем, что некоторые провайдеры, получая оплату от потребителей за услуги связи, уклоняются от расходов на аренду опор и приведение линий в соответствие с техническими нормами, тем самым неосновательно обогащаясь за счет потребителей и сетевой организации.

Особое возмущение вызывает поведение некоторых телеком-операторов, которые распространяют среди абонентов сообщения с недостоверной информацией, побуждая их поддерживать незаконные действия. В социальных сетях они публикуют дезинформацию, например, призывая подавать жалобы на действия энергетиков через портал «Госуслуги. Решаем вместе», утверждая, что это приводит к перебоям со связью.

В отличие от энергетиков, эти провайдеры сознательно идут на нарушение закона, размещая оборудование на чужом имуществе без согласования и игнорируя требования безопасности. Сами операторы создают угрозу стабильности связи, выбирая нелегальные пути развития своей сети.

Жителям следует критически оценивать подобную информацию. Важно понимать, что жизненно необходимое электроснабжение не может сравниться с нелегальной связью, которая может прекратить работу при первой же аварии, спровоцированной самовольно установленным оборудованием.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

В честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

460 фактов незаконного потребления электроэнергии пресекли в Новосибирске

В 2025 году «Россети Новосибирск» подвели итоги своей кампании по борьбе с нелегальным потреблением электроэнергии. Энергетики провели свыше 250 тысяч проверок как среди частных лиц, так и организаций, в результате чего было зафиксировано 464 случая нарушений. Эта цифра на 5% ниже, чем в 2024 году. Общий объем неучтенного потребления электроэнергии составил более 54 миллионов кВт·ч, что эквивалентно сумме свыше 330 миллионов рублей.

Важным аспектом в противодействии хищениям электроэнергии является последующее привлечение виновных к ответственности. В минувшем году специалисты компании совместно с правоохранительными органами активизировали усилия в этом направлении, обработав на 10% больше заявлений по сравнению с предыдущим годом.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

