Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

В рамках Московского экономического форума на сессии «Сибирский рывок» планируется обсудить смену модели развития страны. Модератор сессии, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов пояснил, почему Сибирь может стать новым плацдармом для экономического роста России.

Плацдарм для роста

— В стране стремительно сужается окно возможностей для преодоления всех наших крайне негативных тенденций, начиная с многодесятилетней деиндустриализации страны, снижения уровня развития производительных сил и дальше — вопросами культуры, демографии и так далее.

У нас заканчивается период, начатый в 1985 году перестройкой, где мы так и не выбрали следующую после советской модель развития страны.

И в этой ситуации очень важно однозначно определить тот плацдарм, где можно организовать рост мирового статуса и возможностей страны. И в этом плане для меня это, безусловно, Сибирь.

Первое. Нам необходимо поднимать все, что за Уралом, чтобы страна не развалилась на две части: переразвитый крайний запад — Москва, Петербург, Сочи — и проседающая Большая Сибирь, включая наш Дальний Восток.

Второе. Наиболее уязвимые геополитически регионы идут условно по 73-му меридиану через Омск — от Ямала, Тюмени, всего нашего нефтегаза в сторону Индийского океана. Здесь и часть важнейших железнодорожных путей проходит через Казахстан, здесь нестабильная Центральная Азия. С точки зрения безопасности, особенно Западная Сибирь, становится регионом номер один. С другой стороны, экономически нам критически необходим выход к «тёплым» морям, в моря Индийского океана и в т.н. «Большую» Центральную Азию, включая Афганистан, Иран и Пакистан, где для нас только и возможен опорный рынок в 3-4 сотни миллионов человек.

Третье. Нам нужно уходить от пространственной деформации и переносить столицу за Урал, на восток. Моя версия – в Омск.

И четвертое. Нам нужна форсированная реиндустриализация страны. И это тоже Сибирь. Наши базовые рынки — Центральная Азия, Афганистан, Иран, Пакистан — находятся на самом юге. Производя в Сибири третичную индустриализацию, мы должны быть обращены к этим рынкам и экспортировать туда вторичную и первичную индустриализацию, интегрируя в своего рода «триаду развития» передовые производства и производительные силы, практико-ориентированную фундаментальную науку и инновационное образование.

Именно в Сибири, где в конце 1950-х годов был создан выдающийся Академгородок и отработаны совершенно новые возможности промышленного развития на основе института генеральных конструкторов и триады развития, нам нужно делать следующий социально-индустриальный рывок.

Принципиально новые мультиинфраструктуры

Сегодня возможность для нашей экономики лежит в двух тесно увязанных направлениях — прекращение деиндустриализации и новая форсированная индустриализация.

И главное в форсированной новой индустриализации — это мультиинфраструктура. Сегодня основное противоборство в мире идет с точки зрения качества жизни населения разных стран, и это определяется мультиинфраструктурами. Какую мультиинфраструктуру ты обеспечиваешь населению — настолько оно живет достойной жизнью и настолько высок мировой статус твоей страны.

У России есть богатейший опыт проектирования мультиинфраструктур и полной инфраструктурной реконструкции и модернизации. И умение производить системные мультиинфраструктуры — от единой энергетической системы, созданной еще в советский период, до комплексных инфраструктурных решений, включая космический интернет и тотальные приборные среды. Это практически то, чего в собранном виде нет сегодня ни у кого мире.

В Сибири нужны принципиально новые мультиинфраструктуры. Огромные пространства не позволяют просто «тянуть все по земле» и обеспечить неограниченный человеческий ресурс. Нужны безлюдные и дешевые технологии, роботизация, новые транспортные решения.

И третий момент — это спектр новых индустрий будущего. Индустрии будущего — это институции, производящие планетарную стоимость: продукцию и услуги, востребованные везде в мире. Это и есть третичная индустриализация. Первая у нас была в великие 1930-е, вторая — в 1970-е. Сейчас нужен третий рывок и прорыв.

И требуется кардинально выправить деформированное русское пространство. Ведь у нас вся страна по-прежнему организована вокруг Транссиба — это широтный пояс. Он виден на любой карте расселения и транспортной инфраструктуры. Академик Лежава даже предлагал превратить Россию в один колоссальный вытянутый город, создав по Транссибу Сибстрим.

Таким образом, страна зависит только от широтного направления. Меридиональное направление по сути провалено. Нужно соединить два перспективных направления — Арктику и «теплые» моря. Мы северная страна, Арктика — наш фундамент. Но рынки и торговые пути — это теплые моря. Их надо стянуть. Именно поэтому необходим мощнейший цивилизационный тракт или пояс, который соединит Северный Ледовитый океан и Индийский океан. Условное название этого пояса — Омский меридиан, 73-й меридиан. Этот пояс кардинально изменит пространственную структуру страны. Вместо одинокого Транссиба мы по сути получим Русский крест в самом позитивном смысле.

Переход от обсуждений к практической реализации это не вопрос 10, 20 или 50 лет. Действовать можно и надо начинать прямо сегодня. Это вопрос политической воли — начиная с переноса столицы за Урал.

Ранее редакция сообщала о том, что в качестве третьей столицы России неоднократно назывался Новосибирск.