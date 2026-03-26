От рекламы на грани фола до сотрудника с травматом: новосибирские предприниматели рассказали о своих провалах, которые в итоге оказались полезны

Автор: Мария Гарифуллина

Это как раз тот случай, когда на чужих ошибках стоит поучиться

Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» организовало неформальную встречу «Провалы и прорывы», на которой бизнесмены делились своими историями. Организаторы назвали формат «честной трибуной»: никаких приукрашенных историй успеха, а больше о провалах, которые потом стали точками роста. Собравшиеся услышали о трудовом террористе с травматическим пистолетом, рекламном прицепе, который довел до штрафа, и о том, как клиентоориентированность может обернуться убытками. Infopro54 записал эти истории.

«Трудовой экстремист» с пистолетом

Основатель HR‑центра Алла Литвинова (Леушина) рассказала историю, которая случилась на заре её карьеры. Кадровое агентство подобрало менеджера по продажам для застройщика – идеального кандидата, который на собеседовании блестяще себя продал. Клиент отказался от проверки службой безопасности, посчитав её излишней. На третий день работы новый сотрудник пригрозил работодателю жалобой в трудовую инспекцию, потребовал 50 тысяч рублей, а когда получил отказ, достал травматический пистолет.

Алла Литвинова

— Он достал травматический пистолет и направил его на руководителя, выстрелил, и пуля прошла вот так по голове. Оказалось, что на этого кандидата уже было возбуждено уголовное дело, но не за мошенничество (это доказать почти невозможно), а за причинение вреда здоровью. Он постоянно меняет города, отрабатывает три дня, шантажирует и уходит дальше. Если бы мы настояли на проверке, этой истории бы не случилось, — рассказала Алла Литвинова.

Вывод, который сделала для себя предприниматель: безопасность при найме – не прихоть, а необходимость, и если эксперт советует проверить кандидата, к его словам нужно прислушиваться.

«Сделай клиенту хорошо, а себе не очень»

Светлана Белоконь, соучредитель компании по производству модульных домов «ДНК‑СТРОЙ», назвала своё выступление «Сделай клиенту хорошо, а себе не очень». В погоне за клиентоориентированностью компания на первом году работы допускала ошибки, которые стоили денег, времени, нервов и репутации.

— Мы предоставляли безграничный выбор материалов, позволяли заказчику самому закупать всё, что ему вздумается. В итоге материал оказывался неподходящим для модульного производства. Ещё одна ловушка – внесение изменений в проект, когда дом уже на производстве. Из-за этого срывались сроки. Мы больше так не делаем, — рассказывает Светлана.

Светлана Белоконь

Теперь у них есть четкое правило: своя закупка материалов, и ни одного изменения после прохождения контрольной точки. При этом компания сохранила главный стержень – работу с индивидуальными проектами.

«А кто кроме тебя?»

Анастасия Барышпол, основатель студии событий «АБ Студио», не стала рассказывать о провалах в бизнесе в привычном смысле. Её история – о том, как семейные обстоятельства расширили профессиональные компетенции и в определенный момент ей даже пришлось стать церемониймейстером.

Анастасия Барышпол

— Я как организатор мероприятий постоянно для ведущих пишу сценарии, речи. И вот у меня был такой вопрос в голове: «Напишите мне речь, пожалуйста, что мне говорить в такой ситуации?» В голове происходит этот сумбур: гнев, тост, депрессия, принятие. В итоге я сделала и это тоже, — вспоминает Анастасия.

Свою роль церемониймейстера Анастасия оценивает как ещё один пройденный этап в профессии, которая требует быть универсальным солдатом – от выписки младенцев из роддома до похорон.

Умение общаться и личные качества как главный фактор успеха

Тренер по развитию эмоционального интеллекта Даная Панова, собственник образовательного центра, руководитель проекта «Свой среди своих», в отличие от других спикеров, не стала разбирать один конкретный провал, а выделила закономерности, которые приводят к неудачам. Она выросла в семье предпринимателей 90-х и знает о бизнесе «с каждой стороны» – от самозанятой до топ-менеджера федеральных компаний.

Даная Панова

— Прорывы, господа, делаются при сочетании трех параметров: нужное время, нужное место, нужные обстоятельства. Место, время, обстоятельства случатся когда‑нибудь, где‑нибудь, вы в душе не знаете когда. Может завтра, может никогда. Помните селфи‑палку 70‑х годов? Человек ее изобрел, но мобильных телефонов нет. Прогорел. А потом пришло время, и другой человек сорвал миллиарды. Поэтому просто расслабьтесь и начните получать удовольствие от того процесса, который вы делаете, пока идете к своим целям. Потому что именно это и есть жизнь, — говорит Даная Панова.

Главными факторами, которые предприниматели недооценивают, Даная назвала мягкие навыки: умение быть дружелюбным со всеми (никогда не знаешь, кто перед тобой), жёсткость цели (маяк не бегает — стоит), трудолюбие 24/7, собственное состояние (ни жене, ни детям, ни коллективу ваше здоровье не нужно, кроме вас) и социальный капитал — команда, которая прикроет спину.

Финансовый учёт спас от операционных убытков

Дмитрий Чубыкин, основатель студии ремонта «СДЧ», рассказал о двух ситуациях, которые стоили компании миллионов. Первая — 100‑процентная предоплата подрядчику, который вместо четырёх объектов начал делать всё и сразу, ничего не доделывая в срок. Проанализировав негативные последствия такого подхода, компания пересмотрела его и ввела систему финансового учета с программной сигнализацией, которая срабатывает при отклонении от плана. Больше с подобными проблемами компания не сталкивалась. Вторая — сотрудник, который брал авансы больше своей зарплаты на личные нужды (в том числе из зарплаты своих подчиненных) и не признавался в этом. В итоге сотрудник был уволен.

Дмитрий Чубыкин

— Неважно, сколько раз нас кинули, подставили, сколько мы раз упали. Главное, что мы всегда встаем, делаем дело дальше, наслаждаемся и улыбаемся, — говорит Дмитрий Чубыкин.

Рекламный прицеп на грани фола

Самая острая история вечера прозвучала от Семена Печенина, управляющего клининговой компании «Русский Блеск». С ограниченным рекламным бюджетом он решил использовать нестандартный носитель – старый прицеп. На нём разместили надпись, в которой замена одной буквы и игра со шрифтами превращала слово «блестяще» в конструкцию, многими воспринимаемую как нецензурную.

Семен Печенин

— Расчёт был на то, чтобы вызвать эмоциональный шок, чтобы человек такой: «Да ладно, что так можно было?». Реакция не заставила себя ждать. Мы попали в местные чаты. Первый комментарий: «Мой ребенок шел по улице, произнес это вслух, кто за это будет отвечать? Сожгите этого человека на площади Ленина вместе с прицепом!» Но были и те, кто в этих чатах начали нас защищать. Шутки, мемы появились. Люди стали звонить: «Ну че, постираете нам ковер!», — рассказывает Семен.

Успех привёл и к последствиям: на компанию написали жалобу, и ей пришлось заплатить штраф и завершить свою нестандартную рекламную кампанию.

Долевое участие вместо устных договоренностей «по-братски»

Денис Туркот, владелец студии кузовного ремонта и гоночной команды, начал свой путь в бизнесе в 9 лет – вместе с другом продавал на даче чупа‑чупсы и жвачки, купленные в городе. А потом не раз сталкивался с ошибками в партнёрстве с друзьями и родственниками.

Денис Туркот

— Когда ты генерируешь идею и говоришь человеку: «Давай замутим, ты мой партнер», в духовном мире что‑то срабатывает, и человек меняется до неузнаваемости. Ты полностью погружаешься в проект, а партнер начинает работать спустя рукава, и ты не можешь на него повлиять, потому что вы договорились на равных, и вообще он тебе брат, друг и так далее. Выходом может стать такое решение: не называть человека партнёром, а предложить ему долевое участие. Когда он не доделывает, ты не давишь, а давит формулировка, в которую он вписался: его доля зависит в том числе и от его работы и усилий, — говорит Денис Туркот.

Как конкуренты помогли спасти заказ

Елена Тютюнникова, психолог и совладелица семейного бизнеса Food Factory Russia, завершила вечер историей о том, что в бизнесе важнее всего – поддержка, даже если вы конкуренты. На начальном этапе работы компании в одном из заказов менеджер клиента перепутала дату мероприятия: оно было запланировано на 16 декабря, а она указала 18-е. И выяснилось это, когда до важного события оставались считанные часы.

Елена Тютюнникова

— Звоню нашему партнёру‑шеф‑повару и спрашиваю, что мы можем сделать, чтобы помочь клиенту. Он говорит: «Слушай, ну косяк не наш. Говори “до свидания”. Всё, мы ничего делать не будем». В тот момент я поняла, что дальше мы с этим человеком уже работать не будем. Я начала звонить конкурентам. Кто‑то подсказывал, что можно сделать, кто‑то давал официантов. Один шеф‑повар, который тоже занимался кейтерингом, был с температурой, но все равно приехал помочь, — рассказывает Елена.

В итоге команда из бывших конкурентов собралась за пару часов, закупила продукты, посуду, и мероприятие прошло идеально. Никто из гостей не узнал о форс‑мажоре.

— С тех пор у нас абсолютно другая система работы и коммуникации с клиентами, но тот случай научил нас главному – в трудную минуту плечо могут подставить даже те, кого ты считаешь конкурентами, — резюмировала Елена Тютюнникова.

Подводя итог встречи, предприниматели говорили, что ошибки в бизнесе неизбежны, но те, кто умеет их анализировать и перерабатывать в новые правила, в итоге только укрепляют свои компании.

Ранее редакция рассказывала, что оборот малого бизнеса в Новосибирской области составил более триллиона рублей.

 

Фотографии предоставлены редакции Infopro54 правообладателем. Автор фотографий — Роман Мельников

На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Автор: Юлия Данилова

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Министерство экономического развития Новосибирской области принимает заявки от потенциальных участников, готовых заключить с регионом очередное соглашение для реализации «мусорной» концессии. Речь идет о создании двух комплексов переработки отходов: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Информация о приеме заявок размещена на сайте торгов. Документы будут приниматься до вечера 4 мая. Рассмотреть их Минэкономразвития планирует в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО. Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году крупные и средние предприятия Новосибирской области увеличили коммерческие и управленческие расходы на 96,6 млрд руб. — до 466,1 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Прирост составил 26,1%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (+8%). По абсолютному объёму дополнительных затрат регион занял седьмое место в стране, уступив Москве, Санкт‑Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ямало‑Ненецкому автономному округу.

В расчёте на одно предприятие новосибирские компании потратили 380,5 млн руб. — на 21,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Омской области средние расходы составили 250,2 млн руб., в Алтайском крае — 256,2 млн руб., в Томской области — 488,3 млн руб. Томские компании, несмотря на более высокий средний уровень затрат, увеличили их лишь на 11,1%, тогда как алтайские — на 23,1%.

Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

Новосибирские предприниматели вкладываются в нестандартные проекты на селе

Автор: Оксана Мочалова

Сельский туризм в Новосибирской области становится самостоятельным и быстрорастущим направлением. Предприниматели осваивают новые форматы отдыха, которые привлекают гостей не только из региона, но и из других субъектов федерации, сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова. Одним из ярких примеров стали «медовые практики» и проект «Сон на пасеке» в Сузунском районе.

— Это для наших туристов в новинку, и, конечно, они туда приезжают и удивляются, что вот что-то такое новое придумали. Также популярностью пользуются мини‑ферма в Новосибирском районе и страусиная ферма в Колыванском районе, — отметила она.

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

