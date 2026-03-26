От рекламы на грани фола до сотрудника с травматом: новосибирские предприниматели рассказали о своих провалах, которые в итоге оказались полезны

Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» организовало неформальную встречу «Провалы и прорывы», на которой бизнесмены делились своими историями. Организаторы назвали формат «честной трибуной»: никаких приукрашенных историй успеха, а больше о провалах, которые потом стали точками роста. Собравшиеся услышали о трудовом террористе с травматическим пистолетом, рекламном прицепе, который довел до штрафа, и о том, как клиентоориентированность может обернуться убытками. Infopro54 записал эти истории.

«Трудовой экстремист» с пистолетом

Основатель HR‑центра Алла Литвинова (Леушина) рассказала историю, которая случилась на заре её карьеры. Кадровое агентство подобрало менеджера по продажам для застройщика – идеального кандидата, который на собеседовании блестяще себя продал. Клиент отказался от проверки службой безопасности, посчитав её излишней. На третий день работы новый сотрудник пригрозил работодателю жалобой в трудовую инспекцию, потребовал 50 тысяч рублей, а когда получил отказ, достал травматический пистолет.

— Он достал травматический пистолет и направил его на руководителя, выстрелил, и пуля прошла вот так по голове. Оказалось, что на этого кандидата уже было возбуждено уголовное дело, но не за мошенничество (это доказать почти невозможно), а за причинение вреда здоровью. Он постоянно меняет города, отрабатывает три дня, шантажирует и уходит дальше. Если бы мы настояли на проверке, этой истории бы не случилось, — рассказала Алла Литвинова.

Вывод, который сделала для себя предприниматель: безопасность при найме – не прихоть, а необходимость, и если эксперт советует проверить кандидата, к его словам нужно прислушиваться.

«Сделай клиенту хорошо, а себе не очень»

Светлана Белоконь, соучредитель компании по производству модульных домов «ДНК‑СТРОЙ», назвала своё выступление «Сделай клиенту хорошо, а себе не очень». В погоне за клиентоориентированностью компания на первом году работы допускала ошибки, которые стоили денег, времени, нервов и репутации.

— Мы предоставляли безграничный выбор материалов, позволяли заказчику самому закупать всё, что ему вздумается. В итоге материал оказывался неподходящим для модульного производства. Ещё одна ловушка – внесение изменений в проект, когда дом уже на производстве. Из-за этого срывались сроки. Мы больше так не делаем, — рассказывает Светлана.

Теперь у них есть четкое правило: своя закупка материалов, и ни одного изменения после прохождения контрольной точки. При этом компания сохранила главный стержень – работу с индивидуальными проектами.

«А кто кроме тебя?»

Анастасия Барышпол, основатель студии событий «АБ Студио», не стала рассказывать о провалах в бизнесе в привычном смысле. Её история – о том, как семейные обстоятельства расширили профессиональные компетенции и в определенный момент ей даже пришлось стать церемониймейстером.

— Я как организатор мероприятий постоянно для ведущих пишу сценарии, речи. И вот у меня был такой вопрос в голове: «Напишите мне речь, пожалуйста, что мне говорить в такой ситуации?» В голове происходит этот сумбур: гнев, тост, депрессия, принятие. В итоге я сделала и это тоже, — вспоминает Анастасия.

Свою роль церемониймейстера Анастасия оценивает как ещё один пройденный этап в профессии, которая требует быть универсальным солдатом – от выписки младенцев из роддома до похорон.

Умение общаться и личные качества как главный фактор успеха

Тренер по развитию эмоционального интеллекта Даная Панова, собственник образовательного центра, руководитель проекта «Свой среди своих», в отличие от других спикеров, не стала разбирать один конкретный провал, а выделила закономерности, которые приводят к неудачам. Она выросла в семье предпринимателей 90-х и знает о бизнесе «с каждой стороны» – от самозанятой до топ-менеджера федеральных компаний.

— Прорывы, господа, делаются при сочетании трех параметров: нужное время, нужное место, нужные обстоятельства. Место, время, обстоятельства случатся когда‑нибудь, где‑нибудь, вы в душе не знаете когда. Может завтра, может никогда. Помните селфи‑палку 70‑х годов? Человек ее изобрел, но мобильных телефонов нет. Прогорел. А потом пришло время, и другой человек сорвал миллиарды. Поэтому просто расслабьтесь и начните получать удовольствие от того процесса, который вы делаете, пока идете к своим целям. Потому что именно это и есть жизнь, — говорит Даная Панова.

Главными факторами, которые предприниматели недооценивают, Даная назвала мягкие навыки: умение быть дружелюбным со всеми (никогда не знаешь, кто перед тобой), жёсткость цели (маяк не бегает — стоит), трудолюбие 24/7, собственное состояние (ни жене, ни детям, ни коллективу ваше здоровье не нужно, кроме вас) и социальный капитал — команда, которая прикроет спину.

Финансовый учёт спас от операционных убытков

Дмитрий Чубыкин, основатель студии ремонта «СДЧ», рассказал о двух ситуациях, которые стоили компании миллионов. Первая — 100‑процентная предоплата подрядчику, который вместо четырёх объектов начал делать всё и сразу, ничего не доделывая в срок. Проанализировав негативные последствия такого подхода, компания пересмотрела его и ввела систему финансового учета с программной сигнализацией, которая срабатывает при отклонении от плана. Больше с подобными проблемами компания не сталкивалась. Вторая — сотрудник, который брал авансы больше своей зарплаты на личные нужды (в том числе из зарплаты своих подчиненных) и не признавался в этом. В итоге сотрудник был уволен.

— Неважно, сколько раз нас кинули, подставили, сколько мы раз упали. Главное, что мы всегда встаем, делаем дело дальше, наслаждаемся и улыбаемся, — говорит Дмитрий Чубыкин.

Рекламный прицеп на грани фола

Самая острая история вечера прозвучала от Семена Печенина, управляющего клининговой компании «Русский Блеск». С ограниченным рекламным бюджетом он решил использовать нестандартный носитель – старый прицеп. На нём разместили надпись, в которой замена одной буквы и игра со шрифтами превращала слово «блестяще» в конструкцию, многими воспринимаемую как нецензурную.

— Расчёт был на то, чтобы вызвать эмоциональный шок, чтобы человек такой: «Да ладно, что так можно было?». Реакция не заставила себя ждать. Мы попали в местные чаты. Первый комментарий: «Мой ребенок шел по улице, произнес это вслух, кто за это будет отвечать? Сожгите этого человека на площади Ленина вместе с прицепом!» Но были и те, кто в этих чатах начали нас защищать. Шутки, мемы появились. Люди стали звонить: «Ну че, постираете нам ковер!», — рассказывает Семен.

Успех привёл и к последствиям: на компанию написали жалобу, и ей пришлось заплатить штраф и завершить свою нестандартную рекламную кампанию.

Долевое участие вместо устных договоренностей «по-братски»

Денис Туркот, владелец студии кузовного ремонта и гоночной команды, начал свой путь в бизнесе в 9 лет – вместе с другом продавал на даче чупа‑чупсы и жвачки, купленные в городе. А потом не раз сталкивался с ошибками в партнёрстве с друзьями и родственниками.

— Когда ты генерируешь идею и говоришь человеку: «Давай замутим, ты мой партнер», в духовном мире что‑то срабатывает, и человек меняется до неузнаваемости. Ты полностью погружаешься в проект, а партнер начинает работать спустя рукава, и ты не можешь на него повлиять, потому что вы договорились на равных, и вообще он тебе брат, друг и так далее. Выходом может стать такое решение: не называть человека партнёром, а предложить ему долевое участие. Когда он не доделывает, ты не давишь, а давит формулировка, в которую он вписался: его доля зависит в том числе и от его работы и усилий, — говорит Денис Туркот.

Как конкуренты помогли спасти заказ

Елена Тютюнникова, психолог и совладелица семейного бизнеса Food Factory Russia, завершила вечер историей о том, что в бизнесе важнее всего – поддержка, даже если вы конкуренты. На начальном этапе работы компании в одном из заказов менеджер клиента перепутала дату мероприятия: оно было запланировано на 16 декабря, а она указала 18-е. И выяснилось это, когда до важного события оставались считанные часы.

— Звоню нашему партнёру‑шеф‑повару и спрашиваю, что мы можем сделать, чтобы помочь клиенту. Он говорит: «Слушай, ну косяк не наш. Говори “до свидания”. Всё, мы ничего делать не будем». В тот момент я поняла, что дальше мы с этим человеком уже работать не будем. Я начала звонить конкурентам. Кто‑то подсказывал, что можно сделать, кто‑то давал официантов. Один шеф‑повар, который тоже занимался кейтерингом, был с температурой, но все равно приехал помочь, — рассказывает Елена.

В итоге команда из бывших конкурентов собралась за пару часов, закупила продукты, посуду, и мероприятие прошло идеально. Никто из гостей не узнал о форс‑мажоре.

— С тех пор у нас абсолютно другая система работы и коммуникации с клиентами, но тот случай научил нас главному – в трудную минуту плечо могут подставить даже те, кого ты считаешь конкурентами, — резюмировала Елена Тютюнникова.

Подводя итог встречи, предприниматели говорили, что ошибки в бизнесе неизбежны, но те, кто умеет их анализировать и перерабатывать в новые правила, в итоге только укрепляют свои компании.

