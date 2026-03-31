Банк Уралсиб стал участником двух благотворительных акций в Новосибирске

В марте Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал участником двух благотворительных акций – «Дай лапу, друг» и экологического субботника в зоопарке

Банк УралсибВ рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы   и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Вторая акция состоялась 28 марта на территории МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило», здесь прошел экологический субботник, собравший более 400 добровольцев. Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило». Участниками субботника стали компании — члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, экоклубы региональной ассоциации «Зеленые Вузы», общественные организации, сотрудники Минприроды НСО.

Волонтёры собрали 350 кубометров снега, расчистили более 20 уличных вольеров, привели в порядок клумбы на центральной аллее и очистили берег Лебединого озера.

 «Банк Уралсиб с 2021 года является членом Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, поддерживает различные экологические инициативы региона, наши сотрудники принимают участие в акциях по очистке берегов от мусора, сажают деревья, помогают приютам. Мы также поддерживаем образовательные и просветительские проекты экологической направленности, выступаем партнерами слетов и фестивалей юных экологов», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid: F7NfYUJCUneTVTGgGyar

Реклама.  Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

По результатам анализа данных от сервиса «ВТБ.Чаевые+», в течение февраля и марта текущего года в кафе и барах наблюдался повышенный уровень оставления чаевых россиянами. В сегменте ресторанов показатели чаевых остались на прежнем уровне. Отмечается, что пик щедрости пришелся на 13 февраля, когда сумма чаевых суммарно превысила показатели всего 2025 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в феврале и марте текущего года граждане демонстрировали большую готовность оставлять чаевые в кафе, показав рост на 10%, и в барах, где увеличение составило 30%. Особо выделяются даты 14 февраля и 8 марта как периоды наибольшей активности. В День всех влюбленных средний размер чаевых увеличился на 8,6%, а количество оставленных вознаграждений также возросло в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта средняя сумма, оставленная официантам в качестве благодарности, поднялась на 10,4%.

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека»

Кредитование по двум программам (льготной и рыночной) предоставляется в рамках одного кредитного договора – по средневзвешенной ставке. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,198% – 26,599%, минимальная ставка по кредиту в рамках программы «Комбоипотека» – 8,57% годовых.

Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей – для остальных регионов.

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187 – 35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура»

Банк Уралсиб в очередной раз стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура»*, в этом году – сразу в трех номинациях: «Лучший операционный менеджер», «Командный лидер года» и «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия». Торжественная церемония награждения победителей прошла 18 марта в Москве.

Высокую оценку жюри получил ряд проектов, реализуемых по своим направлениям двумя подразделениями банка – Управлением дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц под руководством Натальи Махмутовой и Управлением контакт-центр, возглавляемого Ольгой Шуваевой.

Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске

19 марта Банк Уралсиб в торжественной обстановке открыл Дополнительный офис «Хабаровский» по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65.

Новое отделение в центре города предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и бизнеса. Его сотрудники расскажут о продуктах и услугах банка, проконсультируют клиентов по любым возникающим вопросам, помогут подключить онлайн-банк.

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Больше 1,2 млрд рублей заняли до зарплаты в Сбере жители регионов Сибири в первые два месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 40%.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн – идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

