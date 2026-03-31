Банк Уралсиб стал участником двух благотворительных акций в Новосибирске

В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Вторая акция состоялась 28 марта на территории МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило», здесь прошел экологический субботник, собравший более 400 добровольцев. Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило». Участниками субботника стали компании — члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, экоклубы региональной ассоциации «Зеленые Вузы», общественные организации, сотрудники Минприроды НСО.

Волонтёры собрали 350 кубометров снега, расчистили более 20 уличных вольеров, привели в порядок клумбы на центральной аллее и очистили берег Лебединого озера.