Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

По результатам анализа данных от сервиса «ВТБ.Чаевые+», в течение февраля и марта текущего года в кафе и барах наблюдался повышенный уровень оставления чаевых россиянами. В сегменте ресторанов показатели чаевых остались на прежнем уровне. Отмечается, что пик щедрости пришелся на 13 февраля, когда сумма чаевых суммарно превысила показатели всего 2025 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в феврале и марте текущего года граждане демонстрировали большую готовность оставлять чаевые в кафе, показав рост на 10%, и в барах, где увеличение составило 30%. Особо выделяются даты 14 февраля и 8 марта как периоды наибольшей активности. В День всех влюбленных средний размер чаевых увеличился на 8,6%, а количество оставленных вознаграждений также возросло в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта средняя сумма, оставленная официантам в качестве благодарности, поднялась на 10,4%.

Ранее, в 2025 году, рекордная сумма чаевых была зафиксирована в мае и составила более 121 тысячи рублей. Однако уже 13 февраля этого года клиенты одного из столичных ресторанов превзошли это достижение, оставив персоналу свыше 160 тысяч рублей в знак признательности за высокое качество обслуживания.