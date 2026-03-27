Инвесторы, девелоперы, эксперты: Сибирский форум коммерческой недвижимости объединяет лучших

Организатором VIII форума «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» выступает агентство стратегических коммуникаций “В’ДА”.

Мероприятие объединит инвесторов, девелоперов, владельцев и управляющих коммерческими объектами, а также представителей власти и экспертного сообщества для обсуждения трендов, стратегий и сделок на рынке.

Среди участников ожидаются владельцы и управляющие торговыми центрами, офисными и складскими комплексами, индустриальными объектами, застройщики, девелоперы, а также представители государственных органов и институтов развития.

География участников охватывает города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Тюмень, Кемерово, Иркутск и другие.

Александр Назаров, основатель Nazarov & Partners и амбассадор форума отметил:

«Если в прошлом году рынок искал ориентиры, то сейчас он требует конкретных решений. Ошибка стала слишком дорогой. Мы заходим в этап, где выигрывают не те, у кого больше ресурсов, а те, у кого есть понимание: что строить, для кого и с какой экономикой. Универсальных моделей больше нет. Коммерческая недвижимость сегодня — это уже не про метры. Это про продукт, концепцию и точное попадание в спрос. И этот спрос стал гораздо более требовательным и сегментированным. CESA — это как раз та площадка, где рынок перестает быть хаотичным. Здесь появляется структура: цифры, кейсы, реальные стратегии. Сегодня важно не просто обменяться мнениями — важно синхронизироваться с реальностью. Потому что рынок уже изменился. Вопрос только в том, кто это понял».

Татьяны Приходько, основатель агентства коммерческой недвижимости «ПриходькоБрокер» рассказала о текущих трендах:

«Если сравнивать офисную и торговую недвижимость, сегодня более устойчиво чувствует себя офисная недвижимость. Коммерческая недвижимость по-прежнему остается одним из самых надежных инструментов сохранения капитала. Меняются не инвестиции, а подход к выбору объектов».

Артем Нонка, региональный директор, CBDO сети гибких офисов «Практик» о текущей динамике офисной недвижимости:

«Сегодня рынок офисной недвижимости в России фактически стал двухуровневым. Москва — рынок дефицита и роста стоимости. Санкт-Петербург — сбалансированный рынок. Регионы — рынок осторожного спроса и точечных возможностей». По словам эксперта, именно регионы сегодня начинают формировать новые возможности для операторов офисной недвижимости: «Мы видим расширение географии сетевых игроков, которые ищут качественное предложение в региональных городах. При этом спрос носит локальный характер: доминируют региональные компании, а новое строительство ограничено».

Форум охватит основные отраслевые направления:

Торговая недвижимость

Офисная недвижимость

Складская недвижимость

Индустриальная недвижимость

Коммерческие земли

Спортивно-оздоровительные досуговые объекты

Главные темы форума:

Глобальные тенденции на рынке коммерческой недвижимости и их отражение на региональном уровне.

Чем Сибирь «прирастать» будет: есть ли потенциал роста для рынка недвижимости в Сибирском регионе?

Инвестиционный климат на рынке коммерческой недвижимости. Мейнстрим частных инвестиций. Банки вышли из чата?

Как правильно оценивать проекты и минимизировать риски?

Какие форматы коммерческой недвижимости в тренде? На что есть растущий спрос? Опыт переформатирования «старых» объектов — актуально ли для Сибири?

Текущие и будущие цены на рынке коммерческой недвижимости. Мнения. Экспертиза. Оценки.

Современные общественные пространства и проекты. Обзор, тенденции и комментарии экспертов. Оценка перспективности.

Цифровые системы и продукты, которые помогают управлению проектами.

Маркетинг и продвижение объектов недвижимости.

Программа включает в себя стратегические, дискуссионные и тематические секции, мастер-классы.

Место проведения:

DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, ул. Каменская, 7/1.

