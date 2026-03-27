Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость ПроБизнес

Инвесторы, девелоперы, эксперты: Сибирский форум коммерческой недвижимости объединяет лучших

Дата:

Ключевое событие для рынка коммерческой недвижимости Сибири состоится 16-17 апреля в Новосибирске

Организатором VIII форума «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» выступает агентство стратегических коммуникаций “В’ДА”.

Мероприятие объединит инвесторов, девелоперов, владельцев и управляющих коммерческими объектами, а также представителей власти и экспертного сообщества для обсуждения трендов, стратегий и сделок на рынке.

Среди участников ожидаются владельцы и управляющие торговыми центрами, офисными и складскими комплексами, индустриальными объектами, застройщики, девелоперы, а также представители государственных органов и институтов развития.

География участников охватывает города России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Тюмень, Кемерово, Иркутск и другие.

Александр Назаров, основатель Nazarov & Partners и амбассадор форума отметил:

«Если в прошлом году рынок искал ориентиры, то сейчас он требует конкретных решений. Ошибка стала слишком дорогой. Мы заходим в этап, где выигрывают не те, у кого больше ресурсов, а те, у кого есть понимание: что строить, для кого и с какой экономикой. Универсальных моделей больше нет. Коммерческая недвижимость сегодня — это уже не про метры. Это про продукт, концепцию и точное попадание в спрос. И этот спрос стал гораздо более требовательным и сегментированным. CESA — это как раз та площадка, где рынок перестает быть хаотичным. Здесь появляется структура: цифры, кейсы, реальные стратегии. Сегодня важно не просто обменяться мнениями — важно синхронизироваться с реальностью. Потому что рынок уже изменился. Вопрос только в том, кто это понял».

Татьяны Приходько, основатель агентства коммерческой недвижимости «ПриходькоБрокер» рассказала о текущих трендах:

«Если сравнивать офисную и торговую недвижимость, сегодня более устойчиво чувствует себя офисная недвижимость. Коммерческая недвижимость по-прежнему остается одним из самых надежных инструментов сохранения капитала. Меняются не инвестиции, а подход к выбору объектов».

Артем Нонка, региональный директор, CBDO сети гибких офисов «Практик» о текущей динамике офисной недвижимости:

«Сегодня рынок офисной недвижимости в России фактически стал двухуровневым. Москва — рынок дефицита и роста стоимости. Санкт-Петербург — сбалансированный рынок. Регионы — рынок осторожного спроса и точечных возможностей». По словам эксперта, именно регионы сегодня начинают формировать новые возможности для операторов офисной недвижимости: «Мы видим расширение географии сетевых игроков, которые ищут качественное предложение в региональных городах. При этом спрос носит локальный характер: доминируют региональные компании, а новое строительство ограничено».

Форум охватит основные отраслевые направления:

  • Торговая недвижимость
  • Офисная недвижимость
  • Складская недвижимость
  • Индустриальная недвижимость
  • Коммерческие земли
  • Спортивно-оздоровительные досуговые объекты

Главные темы форума:

  • Глобальные тенденции на рынке коммерческой недвижимости и их отражение на региональном уровне.
  • Чем Сибирь «прирастать» будет: есть ли потенциал роста для рынка недвижимости в Сибирском регионе?
  • Инвестиционный климат на рынке коммерческой недвижимости. Мейнстрим частных инвестиций. Банки вышли из чата?
  • Как правильно оценивать проекты и минимизировать риски?
  • Какие форматы коммерческой недвижимости в тренде? На что есть растущий спрос? Опыт переформатирования «старых» объектов — актуально ли для Сибири?
  • Текущие и будущие цены на рынке коммерческой недвижимости. Мнения. Экспертиза. Оценки.
  • Современные общественные пространства и проекты. Обзор, тенденции и комментарии экспертов. Оценка перспективности.
  • Цифровые системы и продукты, которые помогают управлению проектами.
  • Маркетинг и продвижение объектов недвижимости.

Программа включает в себя стратегические, дискуссионные и тематические секции, мастер-классы.

Место проведения:
DoubleTree by Hilton Hotel Novosibirsk, ул. Каменская, 7/1.

Telegram

18+

Erid: F7NfYUJCUneTVTAHd4zZ

Реклама. Рекламодатель: ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА»
Автор фото: Ольга Лисиенко, Агентство «В’ДА»
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Недвижимость ПроБизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : форум CESA-2026 коммерческая недвижимость агентство ВДА

3 320
0
0
Предыдущая статья
Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске
Следующая статья
Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Согласно исследованию Авито Недвижимости*, более половины жителей Сибирского федерального округа (51%) и 58% новосибирцев активно пользуются коммерческими помещениями, расположенными непосредственно в их домах. Примечательно, что 25% жителей округа регулярно посещают магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты стрит-ритейла, находящиеся на первых этажах зданий, как минимум несколько раз в неделю.

Респонденты опроса отмечают, что ключевым преимуществом наличия такой инфраструктуры в шаговой доступности является экономия времени на передвижение (56%). Среди других преимуществ жители СФО выделяют оперативную доставку товаров непосредственно до квартиры (23%), наличие эксклюзивных предложений для жильцов (17%) и возможность построить доверительные отношения с персоналом заведений (16%).

Читать полностью

Квартиры на продажу в Новосибирске растут не только в цене, но и в размере

Аналитики «Авито Недвижимости» провели исследование рынка жилья в Новосибирске, выявив тенденцию к увеличению размеров приобретаемых квартир как в новых домах, так и на вторичном рынке.

В феврале 2026 года рынок новостроек Новосибирска достиг этапа стабилизации спроса. Этот период наступил после обновления условий программы «Семейная ипотека», которая вызвала значительный интерес к объектам с середины осени 2025 года по январь 2026 года. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках города в феврале 2026 года составила 164 тысячи рублей, что на 8% выше показателей февраля предыдущего года. Приобретение студии на первичном рынке обошлось в среднем в 6,4 млн рублей, «однушки» – в 7,3 млн, «двушки» – в 9,6 млн, а «трешки» – в 12,1 млн рублей. Средний размер предлагаемого жилья увеличился на 2 кв. м, достигнув 55 кв. м к февралю 2025 года. Также наблюдается незначительное увеличение средней площади проданных квартир – с 48,5 кв. м в 2024 году до 48,7 кв. м в 2025 году. Новосибирск демонстрирует рост средней площади квартир, что является отличительной чертой для многих российских городов.

Читать полностью

«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Более 10 000 гостей из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края ежегодно приезжают на выставку за вдохновением, решениями и консультациями со специалистами компаний-поставщиков и производителей строительных и отделочных материалов, инженерных решений для дома, коттеджа, дачи.

В экспозиции лидеры строительного рынка: «Домология», «СК Реал», «Сибирский кедр», «Норд Хаус», «Кедр Пром», «Модуль Пар», СК «Теплый Бетон», «Акватермсервис», «Инжтех», «Водолей-Трейд», ВАНВЕНТ ПК, «Китурами», «Теплый дом»,  «Тепловоз», «Авитон», ТСК Прокситерм,  «Литейные детали», «Огнис», «Алтайские металлоизделия», «Идеи декора», «Сибирская усадьба» и другие.

Читать полностью

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Автор: Юлия Данилова

До 31 марта 2026 года российские компании обязаны представить годовую бухгалтерскую отчетность. Казалось бы, процедура привычная, но именно сейчас бизнес столкнулся с серьезной ловушкой. Отчетность за 2025 год впервые составляется по новым правилам — Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023, который пришел на смену привычному ПБУ 4/99.

Проблема в том, что старые методы анализа финансового состояния, к которым привыкли и собственники, и банковские аналитики, перестали работать. Предприниматели, пытающиеся прочитать баланс «по старинке», рискуют не увидеть реальную кредитную нагрузку и истинную ликвидность компании. В результате бизнес, чувствовавший себя уверенно в 2025 году, в глазах банков и инвесторов может выглядеть убыточным или нестабильным. Как адаптироваться к новым реалиям и сохранить доступ к кредитным линиям, Infopro54 прокомментировала директор бухгалтерской компании «Консальдо» Наталья Метальникова.

Читать полностью

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Читать полностью

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Общество

Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности