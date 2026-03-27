Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

До 31 марта 2026 года российские компании обязаны представить годовую бухгалтерскую отчетность. Казалось бы, процедура привычная, но именно сейчас бизнес столкнулся с серьезной ловушкой. Отчетность за 2025 год впервые составляется по новым правилам — Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023, который пришел на смену привычному ПБУ 4/99.

Проблема в том, что старые методы анализа финансового состояния, к которым привыкли и собственники, и банковские аналитики, перестали работать. Предприниматели, пытающиеся прочитать баланс «по старинке», рискуют не увидеть реальную кредитную нагрузку и истинную ликвидность компании. В результате бизнес, чувствовавший себя уверенно в 2025 году, в глазах банков и инвесторов может выглядеть убыточным или нестабильным. Как адаптироваться к новым реалиям и сохранить доступ к кредитным линиям, Infopro54 прокомментировала директор бухгалтерской компании «Консальдо» Наталья Метальникова.

Что изменилось формально?

ФСБУ 4/2023, утвержденный приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н, не просто поменял форму отчетности. Он изменил философию учета. Если раньше главной задачей было правильно заполнить строки, то теперь стандарт требует раскрывать экономическую сущность операций.

Новый стандарт ввел четкие критерии разделения активов и обязательств, уточнил понятия «оборотные/внеоборотные активы» и «краткосрочные/долгосрочные обязательства». В балансе появились новые строки, такие как «Инвестиционная недвижимость» и «Накопленная дооценка внеоборотных активов», а отчет о финансовых результатах теперь разделяет прибыль от продолжающейся и прекращаемой деятельности.

Однако ключевое отличие кроется в правилах квалификации. Именно здесь скрывается главная опасность для тех, кто привык оценивать «здоровье» бизнеса по старым шаблонам.

Почему прибыль 2025 года исчезает в отчетности 2026 года?

Основная проблема, с которой столкнутся компании при сдаче отчетности в марте 2026 года, связана с новыми правилами балансировки активов и обязательств. Новый стандарт жестко регламентирует, что считать «длинными» деньгами, а что — «короткими».

Пример ситуации, которая может стать критической для получения кредита. Предположим, компания в 2025 году взяла долгосрочный инвестиционный кредит на развитие. По старым правилам этот кредит спокойно висел в пассиве как долгосрочное обязательство, и банк видел устойчивую структуру баланса.

Однако согласно ФСБУ 4/2023, если до погашения этого «длинного» кредита остается менее 12 месяцев на отчетную дату (31 декабря 2025 года), компания обязана перевести его в разряд краткосрочных обязательств. Более того, если у банка нет безусловного права отложить погашение, долг также становится «коротким».

В результате в балансе за 2025 год резко вырастает объем краткосрочной задолженности, а сумма оборотных активов (денег и ликвидных запасов) может не покрывать этот долг. Формально картина ликвидности становится критической, хотя реально бизнес продолжает работать, исправно платит проценты и чувствует себя стабильно.

Как это влияет на кредитные линии?

Банки, анализируя отчетность в 2026 году, будут видеть не ту прибыльную компанию с устойчивым финансовым положением, которую знали ранее, а организацию с огромным «навесом» коротких долгов. Это автоматически ухудшает финансовые коэффициенты:

Коэффициент текущей ликвидности падает ниже нормативных значений.

Структура баланса становится неустойчивой.

Кредитный рейтинг снижается.

Как следствие, банк может отказать в пролонгации кредитного договора, сократить кредитную линию или потребовать досрочного погашения долга. Для многих компаний это станет неприятным сюрпризом, ведь экономически их положение не изменилось к худшему — изменилась только методика отражения фактов в отчетности.

Действовать на опережение

— Чтобы новая форма отчетности не стала препятствием для развития бизнеса, необходимо действовать на опережение. Просто сдать баланс в налоговую недостаточно; важно подготовить аргументацию для банков и собственников, — комментирует Наталья Метельникова.

Рекомендации эксперта:

Не ждите, что банкир сам разберется в нюансах ФСБУ. Готовьте расшифровки и пояснения. По новому стандарту (п. 44–0, 66 ФСБУ 4/2023) вы можете составлять пояснения в удобной для вас табличной или текстовой форме. Используйте это право: детально опишите структуру долга, покажите, какая часть обязательств переквалифицировалась в краткосрочные из-за технических причин (срок погашения менее года), а не из-за финансовых проблем.

Пересмотрите учетную политику. ФСБУ 4/2023 допускает корректировку форм под специфику компании. Если у вас разветвленная структура или несколько видов деятельности, можно отражать показатели в развернутом виде, что позволит показать реальную картину денежных потоков.

Проведите «стресс-тест» своей отчетности перед ее подписанием. Посмотрите на цифры глазами кредитора.

— Март 2026 года — это не просто срок сдачи отчетности, это момент истины для финансового менеджмента. ФСБУ 4/2023 требует от бизнеса более зрелого подхода к управлению долгами и активами. Не позволяйте новым формам скрыть реальное положение дел. Убедитесь, что ваша отчетность не только формально соответствует стандарту, но и правильно интерпретируется теми, от кого зависит доступ к деньгам. В противном случае бизнес, который объективно остается прибыльным, рискует лишиться финансирования только из-за неправильной квалификации данных в балансе, — констатирует Наталья Метельникова.

