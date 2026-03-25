Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

В 2025 году крупные и средние предприятия Новосибирской области увеличили коммерческие и управленческие расходы на 96,6 млрд руб. — до 466,1 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Прирост составил 26,1%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (+8%). По абсолютному объёму дополнительных затрат регион занял седьмое место в стране, уступив Москве, Санкт‑Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ямало‑Ненецкому автономному округу.

В расчёте на одно предприятие новосибирские компании потратили 380,5 млн руб. — на 21,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Омской области средние расходы составили 250,2 млн руб., в Алтайском крае — 256,2 млн руб., в Томской области — 488,3 млн руб. Томские компании, несмотря на более высокий средний уровень затрат, увеличили их лишь на 11,1%, тогда как алтайские — на 23,1%.

Самый заметный сдвиг в Сибири произошёл в Кемеровской области: расходы кузбасского бизнеса снизились на 96,1 млрд руб. (минус 16,1%). Это максимальное сокращение среди всех регионов России. Средние траты на одно предприятие в Кузбассе уменьшились до 696,2 млн руб. с 813 млн руб. годом ранее.

В целом по Сибирскому федеральному округу коммерческие и управленческие расходы выросли на 6,2%, до 2,37 трлн руб. Новосибирская область обеспечила более 70% прироста затрат по округу. Для сопоставления: в Иркутской области прирост составил 31,9 млрд руб. (+11,9%), в Красноярском крае — 27,9 млрд руб. (+6%).

По данным FinExpertiza, общие коммерческие и управленческие расходы крупного и среднего бизнеса в РФ достигли 37,2 трлн руб., увеличившись на 8%. При этом структура расходов сильно зависит от отрасли. Наибольший прирост затрат в 2025 году показали торговля (+1,2 трлн руб.), обрабатывающая промышленность (+550,5 млрд руб.) и энергетика (+295,1 млрд руб.). На эти отрасли пришлось около 90% общего увеличения расходов по стране.

Выручка российских компаний прибавила лишь 2,8% — после роста на 16,6% годом ранее.

— Корпоративные расходы увеличивались значительно быстрее, чем выручка: +8% за 2025 год. В результате доля управленческих и коммерческих расходов в выручке компаний по итогам 2025 года оказалась существенно выше, чем за предыдущие четыре года, и составила 12,4%, — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По словам эксперта, бизнес реагирует на замедление выручки сокращением отдельных групп затрат. В 2026 году аналитики ожидают продолжения этого тренда.

