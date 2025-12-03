Здание энергопоезда и мастерские продают под Новосибирском

В рамках реализации непрофильных активов на торги выставили здание энергопоезда площадью 1,6 тысяч кв метров с бетонной площадкой, земельные участки общей площадью 8 тысяч кв метров и две мастерские — более 500 кв метров в районе Советского шоссе и поселка Элитный. Общая стартовая цена двух лотов — более 60 млн рублей. Торги должны пройти в январе 2026 года, шаг аукциона — 5%.

Стоит отметить, что активы расположены в бывшей научно-производственной зоне СО РАСХН. В 2021 году было принято решение о приватизации этого имущества, которое принадлежало ФГУП «Энергетик». Собственником стало АО «Энергетик». По данным сервиса Контур Фокус, АО «Энергетик создано» в феврале 2022 года. Директор Дмитрий Шароватов. Выручка в 2024 году — 674,7 млн руб (+3%), чистый убыток — 48,9 млн (8,3 млн). С января 2024 года собственник компании ПАО «Федеральная сетевая компания Россети».

— Это здания, относящиеся к местам стоянки энергопоезда, который был когда-то. От энергетики тут одно название, — пояснил Infopro54 эксперт рынка энергетики, экс-заместитель директор по финансам и экономике энергокомпании ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) Сергей Бухаров.

Рядом с площадкой находятся ж/д подъездные пути, которые активно используются для формирования грузов.

Напомним, концепция энергопоездов, как мобильной электростанции, перемещающейся по железной дороге, в СССР возникла в 1930-е годы. Энергопоезда активно использовались во время Великой Отечественной войны, были востребованы и после окончания войны. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке они использовались для энергообеспечения удалённых населённых пунктов.

