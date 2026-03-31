Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

Проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград

Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка«Россети Новосибирск» завершают подготовку своей электросетевой инфраструктуры к сезону весенних паводков, который начался в конце марта. Из-за установившихся в регионе высоких температур наблюдается интенсивное таяние снега, накопленного этой зимой в рекордных объемах. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на метеостанции Огурцово под Новосибирском с ноября 2025 по январь 2026 года выпало 140 мм осадков, что стало рекордным показателем с 1900 года.

Для предотвращения затопления энергообъектов и возможных сбоев в работе, энергетики с начала года реализовали множество мер по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Специалисты, проанализировав данные за последние три года, определили 739 объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Эти участки находятся под особым контролем: проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград.

На заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области было отмечено, что энергетики мобилизовали значительные ресурсы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Подготовлены 202 аварийно-восстановительные бригады (783 специалиста), 455 единиц спецтехники и 13 передвижных электростанций общей мощностью около 2,7 МВт для обеспечения питания социально значимых объектов. Также имеется достаточный запас материалов для устранения повреждений.

Елена Афанасьева, начальник отдела энергетики и газификации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, подчеркнула важность тесного взаимодействия с системообразующей территориальной сетевой организацией и отметила, что своевременная подготовка электросетей к паводку является основой стабильного функционирования систем жизнеобеспечения региона и залогом безопасности жителей.

Благодаря системной работе компании, к концу отопительного сезона удалось снизить количество аварийных отключений электроснабжения на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Энергетики напоминают населению о необходимости соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов во время паводка, так как возможно сокращение безопасного расстояния до проводов, подмывание опор и обрыв линий. Основные правила включают: не приближаться к энергообъектам в зонах затопления, избегать нахождения на воде вблизи ЛЭП и подстанций, не рыбачить в охранных зонах ЛЭП, не использовать электроприборы во влажных условиях и отключать электричество при угрозе затопления дома. Сообщать о нарушениях можно по телефону 8-800-220-0-220 или 112.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре Убинское

В административном центре Убинского района Новосибирской области, где проживает свыше пяти тысяч человек, компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Село Убинское, имеющее стратегическое значение, как логистический и аграрный центр на западе региона, расположено вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной дороги «Иртыш».

Энергетики проложили новые электрические линии протяженностью более 3,3 километра по улицам Мелиораторов, 40 лет Октября и Трудовой. Наряду с этим, были установлены две современные комплектные трансформаторные подстанции, каждая мощностью 160 кВА. Общий объем инвестиций компании в данный проект составил около 16 миллионов рублей.

В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

В поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

В честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

