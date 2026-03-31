Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

«Россети Новосибирск» завершают подготовку своей электросетевой инфраструктуры к сезону весенних паводков, который начался в конце марта. Из-за установившихся в регионе высоких температур наблюдается интенсивное таяние снега, накопленного этой зимой в рекордных объемах. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на метеостанции Огурцово под Новосибирском с ноября 2025 по январь 2026 года выпало 140 мм осадков, что стало рекордным показателем с 1900 года.

Для предотвращения затопления энергообъектов и возможных сбоев в работе, энергетики с начала года реализовали множество мер по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Специалисты, проанализировав данные за последние три года, определили 739 объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Эти участки находятся под особым контролем: проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград.

На заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области было отмечено, что энергетики мобилизовали значительные ресурсы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Подготовлены 202 аварийно-восстановительные бригады (783 специалиста), 455 единиц спецтехники и 13 передвижных электростанций общей мощностью около 2,7 МВт для обеспечения питания социально значимых объектов. Также имеется достаточный запас материалов для устранения повреждений.

Елена Афанасьева, начальник отдела энергетики и газификации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, подчеркнула важность тесного взаимодействия с системообразующей территориальной сетевой организацией и отметила, что своевременная подготовка электросетей к паводку является основой стабильного функционирования систем жизнеобеспечения региона и залогом безопасности жителей.

Благодаря системной работе компании, к концу отопительного сезона удалось снизить количество аварийных отключений электроснабжения на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Энергетики напоминают населению о необходимости соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов во время паводка, так как возможно сокращение безопасного расстояния до проводов, подмывание опор и обрыв линий. Основные правила включают: не приближаться к энергообъектам в зонах затопления, избегать нахождения на воде вблизи ЛЭП и подстанций, не рыбачить в охранных зонах ЛЭП, не использовать электроприборы во влажных условиях и отключать электричество при угрозе затопления дома. Сообщать о нарушениях можно по телефону 8-800-220-0-220 или 112.