Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

Депозиты все еще вне конкуренции

В ожидании возможного снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств в Новосибирской области остаются срочные вклады и накопительные счета. К такому мнению пришли большинство участников заочного круглого стола, организованного редакцией Infopro54. В банках региона максимальная процентная ставка по вкладам сегодня доходит до 17%.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева поясняет, что вклады в 2026 году остаются надежным способом защиты средств от инфляции при высокой ключевой ставке.

— Основные плюсы: безопасность, доходность, превышающая инфляцию, и доступность. При размещении средств во вклад сроком на 3–6 месяцев у клиента сохраняется мобильность в распоряжении своими финансами, а вклады сроком на год позволят фиксировать более высокую ставку, — комментирует собеседница редакции.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПАО «Банк ПСБ» Яна Аверина поясняет, что срочные вклады позволяют зафиксировать текущий уровень доходности, что актуально на фоне возможного снижения ключевой ставки.

— Мы видим, что интерес клиентов к классическим банковским продуктам с гарантированной доходностью достаточно высок. Как показывает наша статистика, по Новосибирску по итогам 2025 года портфель срочных вкладов физических лиц в сравнении с 2024-м вырос вдвое, — говорит Аверина.

Заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске Ирина Чернощук добавляет, что ставки по вкладам, несмотря на общую тенденцию к постепенному снижению, остаются выгодным продуктом для сохранения накоплений. Причина — реальная доходность по ним остается положительной и позволяет не только защитить денежные средства от инфляции, но и получить доход.

— Мы видим, что клиенты выбирают депозиты как самый простой и гарантированно надежный способ сохранения и инвестирования денег. Кроме того, большинство людей предпочитают иметь финансовую подушку безопасности в виде накоплений, и вклады для этого — самое удобное решение, — поясняет она.

Эксперт наблюдает, что за последние 2 года средняя сумма вклада в банке выросла с 750 тысяч рублей до почти 830 тысяч. Рост чаще всего идет за счет присоединения накопленных процентов к основной сумме.

По оценке Яны Авериной, лидерами по доходности и ликвидности сегодня остаются короткие депозиты. Долгосрочные вклады служат инструментом защиты от будущего снижения процентных ставок.

— На наш взгляд, стоит обратить внимание на вклады с горизонтом от 24 месяцев, срок будет оптимальным в текущей ситуации: он позволит зафиксировать ставку на достаточно продолжительный период и удобен для финансового планирования — по отдельным вкладам проценты можно получать ежемесячно, формируя дополнительный источник дохода, — комментирует банкир.

Фиксация ставок

Аналитик «Альфа-Инвестиций» (АО «Альфа-Банк») Анастасия Бойко прогнозирует, что предлагаемые банками ставки продолжат постепенно снижаться.

— В этих условиях краткосрочные вклады по‑прежнему будут предлагать более высокую доходность, тогда как по мере увеличения срока размещения ставки, напротив, будут ниже — с учетом рыночных ожиданий дальнейшего смягчения денежно‑кредитной политики ЦБ, — полагает эксперт.

Она уверена, что одним из ключевых драйверов рынка в 2026 году будет постепенно снижающаяся, но все еще относительно высокая ключевая ставка: Банк России закладывает ее средний уровень 13,5–14,5% в текущем году. Это значит, что по-прежнему будут востребованы инструменты с понятной доходностью и умеренным риском.

Ирина Чернощук также прогнозирует, что средняя сумма вкладов в 2026 году продолжит постепенно увеличиваться: сберегательная модель поведения востребована у населения.

Традиционно самые популярные сроки вкладов — те, по которым возможна максимальная доходность (как правило, 3–4 месяца). При этом растет интерес к более длинным депозитам. Так, в «Абсолют Банке» увеличивается доля вкладов на 6 месяцев, а также на год.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области констатирует, что мартовское решение Банка России по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление розничной кредитной активности. Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений.

— По прогнозам наших аналитиков, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост — ежемесячно примерно на 1–2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов роста. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов увеличится на 10%. Учитывая нисходящую динамику ключевой ставки, вкладчики будут стремиться фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от года, чтобы сохранить доходность на будущее, — заявил Никулин.

Диверсификация портфеля

Снижение ключевой ставки и пересмотр процентов по депозитам стимулируют новосибирцев внимательнее присматриваться к другим банковским продуктам.

Например, в ПСБ говорят о росте спроса к программе долгосрочных сбережений (ПДС) с возможностью получения софинансирования от государства.

В «Абсолют Банке» чаще всего договор ПДС заключают люди в возрасте 50+.

— Среди состоятельных клиентов, которые хотят диверсифицировать свои доходные инструменты, есть тренд на увеличение договоров по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Они также предполагают длительный горизонт планирования, включают налоговые вычеты и защиту капитала от непредвиденных ситуаций (накопления не делятся при имущественных спорах), — комментирует Ирина Чернощук.

Сергей Никулин тоже отмечает рост интереса к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты.

Ирина Чернощук фиксирует стабильно растущий интерес к покупке драгоценных металлов — в виде обезличенных металлических счетов (ОМС).

— Традиционно наиболее популярно золото. Этот драгметалл считается одним из лучших инвестиционных инструментов на срок в горизонте от 3 до 5 лет, — отмечает она. — Но в последние 2 года золото демонстрировало максимально высокую доходность и на более коротких сроках. Так, всего за 2025 год оно выросло в цене более чем на 70%.

Руководитель образовательной программы «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» НГУЭУ Тамара Попова считает, что любые шоки будут идти на пользу цене золота. С древних времен людям свойственно покупать золото при панике, и эта закономерность на рынке все еще очень заметна.

На фондовом рынке нет сезонностей

Участники круглого стола отмечают, что в 2026 году будет постепенно расти интерес к более доходным альтернативам, например к фондовому рынку. В ВТБ с середины прошлого года фиксируют рост спроса на ценные бумаги и другие инвестиционные инструменты.

— Многие стали задумываться о диверсификации вложений и совмещать депозиты с инвестиционными стратегиями. Это позволяет обеспечить более высокую долгосрочную доходность и защиту активов, — комментирует Сергей Никулин.

Тамара Попова главным плюсом фондового рынка считает возможность передать деньги в будущее.

— В долгосрочной перспективе 5–7 лет акции качественных компаний и рыночный индекс росли значительно быстрее инфляции и исторически обгоняли доходность банковских депозитов. Это ставка на долгосрочный экономический прогресс, рост производительности труда, — уверена Попова.

Наталья Голубева считает, что фондовый рынок — это дополнительный инструмент для защиты капитала от инфляции и получения пассивного дохода (дивиденды, купоны) с низким порогом входа.

— Он позволяет инвесторам приумножить капитал за счет покупки акций, облигаций и других инструментов. Основные плюсы вложений в инструменты фондового рынка: высокая доходность в долгосрочную перспективу, ликвидность, возможность диверсификации. Но каждый клиент, в зависимости от своих потребностей и аппетита к риску, выбирает форму и горизонт инвестирования, классы активов. Также клиент выбирает самостоятельно управлять своими вложениями или передавать средства в управление команде профессионалов, которые сами в рамках стратегии ДУ выберут варианты инвестирования, — перечисляет банкир.

Территориальный директор ООО «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте пояснила, что, по ее наблюдениям, привлекает новосибирцев на фондовый рынок:

Доступность к счету и выводу денежных средств на любой свой банковский счет.

Налоговые льготы. Например, возможность уменьшить размер подлежащего к уплате налога на сумму до 30 млн рублей.

— Я говорю про индивидуальный инвестиционный счет. Также есть другие льготы, но при нахождении в ценной бумаге 3 и более лет инвестор также освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц, — поясняет Регина Дзикавичюте.

Более высокие доходности (более 3–5%) даже по самым надежным консервативным инструментам на фондовом рынке, чем по банковским депозитам.

Возможен полный или частичный вывод средств из облигаций или фонда без потери ставки доходности, пополнение счета любое и всегда. Для сравнения: по депозитам зачастую возможность частичного снятия и пополнения отсутствует, досрочное закрытие вклада — с потерей процентов.

Реинвестирование полученных доходов прямо на счете — большой выбор инструментов.

Выше защита своего капитала — так как в рамках своей суммы можно сделать распределение по разным инструментам и эмитентам, а также по валютам.

— Нужный момент выхода на фондовый рынок — сейчас! В тот момент, когда вы приняли решение. В том смысле, что главное — принять решение: потратив на консультацию с менеджером своего счета час, вы будет понимать все стороны вопроса. На фондовом рынке нет сезонностей, — констатирует эксперт.

При этом спецификой 2026 года она назвала переход из вкладов в облигации, интерес клиентов к налоговой оптимизации, интерес к созданию ЗПИФ и личных фондов.

Анастасия Бойко считает, что в 2026 году актуальными остаются вложения в длинные ОФЗ и корпоративные облигации высокого кредитного качества, которые позволяют зафиксировать все еще привлекательную доходность.

— Вместе с тем имеет смысл добавлять в портфель акции с потенциалом опережающего роста рынка, но в текущих условиях особенно важно очень тщательно подходить к их отбору. Для валютной диверсификации портфеля может быть интересна покупка валютных облигаций, в том числе как ставка на возможное ослабление рубля, — поясняет аналитик.

По ее словам, на фоне падающей доходности облигаций и депозитов можно рассмотреть акции эмитентов со стабильной и высокой дивидендной доходностью: по мере снижения ставок их относительная привлекательность для инвесторов возрастает.

При этом эксперты рекомендуют тщательно учитывать риски при инвестировании на фондовом рынке.

Стабильно привлекателен

Традиционно надежным способом сохранения и приумножения капитала участники круглого стола назвали инвестиции в недвижимость: за счет регулярного пассивного дохода от аренды (до 12–18% годовых) и роста рыночной стоимости объектов.

— Если посмотреть историю динамики, то рынок недвижимости всегда растет, привлекая покупателей. Основные плюсы включают защиту от инфляции, высокую ликвидность в хороших локациях, возможность использования ипотечного плеча и стабильность даже в кризис, — комментирует Наталья Голубева.

Директор RID Analytics Елена Ермолаева отмечает, что если при наступлении некого кризиса спроса на рынке недвижимости у человека счастливым образом откуда-то оказались наличные деньги, то имеет смысл брать объекты, по которым продавцы готовы давать значительные скидки.

— Сейчас, к примеру, можно прийти во многие строительные компании и купить у них квартиры, так как девелоперы готовы идти на дисконт, чтобы поддерживать текущие стройки. По таким объектам сегодня слабая наполняемость по эскроу-счетам, и они готовы к торгу, — отметила Ермолаева.

При этом она рекомендовала при покупке новостройки выбирать ту, которая уже сдана или сдается в течение 1–2 месяцев, обязательно съездить на эту стройку, посмотреть, что там происходит, реально ли она сдастся или срок будет перенесен.

— Сегодня такая ситуация, что можно выбрать несколько новостроек, которые кажутся покупателю привлекательными, и везде торговаться, предлагать свою цену ниже той, что озвучивается в рекламе, — рассуждает аналитик.

Если говорить о коммерческой недвижимости, то популярной темой является готовый арендный бизнес с окупаемостью не более 8 лет.