Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин прокомментировал ключевые тренды, которые формировали банковский рынок региона в 2025 году, а также дал прогноз на 2026-й.

Внимание распределяется

— Сергей Анатольевич, каким был 2025 год для рынка депозитов?

— По итогам 2025 года российский рынок банковских сбережений превысил 66,5 трлн рублей – в годовом выражении рост составил 16%. Это на 9 трлн рублей больше, чем в 2024 году и сопоставимо с объемом всех выданных розничных кредитов за год, вдвое превышает объем выданной ипотеки. Объем накоплений на счетах розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области увеличился еще более ощутимо — на 20%, превысив 260 млрд рублей. Более 190 млрд из этой суммы пришлось на депозитные продукты. Пик активности вкладчиков мы наблюдали в декабре 2025 года, это традиционное время, когда банки предлагают привлекательные условия. При этом новосибирцы фокусировались на краткосрочных продуктах — на 3-4 месяца, то есть до марта-апреля нынешнего года.

— Ключевая ставка в 2026 году снизилась до 15,5%. Эксперты, в том числе вашего банка, ожидают, что процесс смягчения денежно-кредитной политики продолжится. Какие тренды формируются на рынке сбережений на этом фоне?

— Пик ставок по депозитам окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения. При этом, по нашим оценкам, до конца года ставки останутся двузначными и будут опережать инфляцию, что сохранит интерес новосибирцев к вкладам и накопительным счетам.

В первом квартале 2026 года основная конкурентная борьба на банковском рынке сместилась в сегмент краткосрочных предложений, «приветственных» ставок и промо-акций. Банки предпочитают не закладывать высокую доходность на длительный срок, так как ситуация в экономике может меняться.

По итогам 2026 года рост депозитной базы в регионе останется двузначным, но ощутимо замедлится по сравнению с 2025 годом. Мы ожидаем постепенного смещения интереса вкладчиков от краткосрочных (3-6 месяцев) к среднесрочным депозитам (от 6 месяцев до 1 года). Новосибирцы будут стараться зафиксировать текущую доходность на более длительный срок до того, как ставки продолжат движение вниз.

Мы также видим, что растет интерес к накопительным счетам, которые позволяют и получать доход, и свободно распоряжаться средствами. А вот интерес к валюте продолжает падать. Можно сказать, что новосибирцы окончательно перестали рассматривать ее как средство сбережения, переключившись на высокодоходные рублевые инструменты.

Думаю, ключевым трендом 2026 года на банковском рынке станет развитие персонализированных предложений и экосистемных продуктов, где депозит будет частью более сложной финансовой стратегии.

— Наблюдаете ли вы рост интереса к инвестиционным инструментам?

— Да, интерес к инвестициям растет – мы наблюдаем эту тенденцию со второго полугодия 2025 года. Новосибирцы присматриваются к стратегиям, которые могут дать более высокую доходность на длинном горизонте. Традиционно высоким спросом инвестиционные продукты пользуются у состоятельных клиентов. Нередко часть средств с закрывающихся вкладов они размещают в ценные бумаги. По итогам года портфель инвестпродуктов наших клиентов в Новосибирской области вырос в 1,5 раза и этот тренд продолжается.

Набирают популярность такие инструменты, как облигации федерального займа, обезличенные металлические счета, паевые инвестиционные фонды, программы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Так как мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, многие новосибирцы стремятся зафиксировать высокую доходность по облигациям и другим защитным инструментам, диверсифицировать портфель. А сочетание депозита и инвестиционных инструментов может стать сбалансированной стратегией по сохранению и приумножению средств.

— Последние несколько лет в мире активно растут цены на золото. Как на это реагируют новосибирцы?

— В целом, 2025 год стал удачным для инвестиций в драгоценные металлы. За этим инструментом окончательно закрепилась роль универсального защитного актива. Золото подорожало за 2025 год на 65%, серебро – практически в полтора раза. Совокупный объем этих металлов в банке достиг порядка 1 тонны. Это превратило металлы из «консервативного» актива в инструмент быстрого наращивания капитала.

Главным бенефициаром стали обезличенные металлические счета (ОМС), на которые пришлось 85% всех покупок драгметаллов частными лицами. Банки фиксировали взрывной рост: в ВТБ портфель ОМС вырос более чем на 50%, а количество сделок — на 62%.

В 2026 году рост интереса к золоту и ОМС в Новосибирской области сохраняется. Хотя, по оценкам наших экспертов, на рынке золота есть признаки перегрева, и трудно оценить, насколько устойчивы текущие ценовые уровни. Не исключено, что в перспективе ближайших двух-трёх лет цены на золото могут вернуться в район 3000–3500 долларов за унцию.

Копить или инвестировать

— Можете рассказать о новых трендах в кредитовании сегмента СМБ?

— Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса в ВТБ в нашем регионе вырос в 2025 году на 5%. В топ-3 кредитуемых отраслей вошли жилищное и коммерческое строительство, торговля и агропромышленный комплекс.

Более половины кредитного портфеля СМБ приходится на программы с господдержкой. Среди крупных сделок можно назвать финансирование двух инвестиционных проектов по строительству группой компаний «Горкунов» тепличных комплексов в Новосибирской области и Алтайском крае. Общий объем инвестиций превышает 3,6 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей — средства банка предоставленные на срок 8 лет в рамках госпрограммы Минсельхоза РФ № 1528.

Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки предпринимателей также остается банковская гарантия. По итогам 2025 года документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 36%. В структуре портфеля большую часть занимают гарантии платежа, их доля составляет 39%. Также популярны гарантии возврата аванса (доля 21%), гарантии возврата кредита (займа) — 19%. Наибольший объём гарантийной поддержки приходится на торговлю (57%), лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность (8%), химическую промышленность (8%).

Если говорить о трендах 2026 года, то у бизнеса сохраняется интерес к банковским гарантиям, кредитным и премиальным бизнес-картам, АДМ (автоматизированная депозитная машина). Предприниматели из сферы торговли и услуг подключаются к терминалам, которые поддерживают все современные способы приема оплаты, включая биометрию. Также растет спрос на инструменты и сервисы для внешнеэкономической деятельности и международных расчетов. Например, сегодня при проведении переговоров с китайскими партнерами, предприниматели могут воспользоваться сервисом, включающим одновременно языковой перевод, сопровождение в части валютного законодательства, документооборота и расчетов, а также проверку контрагентов из ряда стран.

По прогнозам наших аналитиков, бизнес сохранит консервативную стратегию из-за высоких ставок. Предприниматели продолжат копить, а инвестиционные проекты будут запускаться только при наличии «длинных» денег или льготного финансирования, спрос на которое сохранится в приоритетных отраслях.

Современные пространства вместо классических офисов

— Сейчас очень много финансовых операций уходит в онлайн. Есть ли смысл в такой ситуации развивать банковскую сеть в офлайне?

— Недавно видел такую статистику: в прошлом году банки закрыли около 1,7 тысячи офисов по России. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее, и сопоставимо лишь с 2021 годом. При этом банки развивают альтернативные удаленные форматы обслуживания, таким образом они оптимизируют издержки.

На фоне общего тренда на сокращение числа физических офисов наш банк, напротив, выбирает стратегию роста. За прошлый год сеть Банка ВТБ выросла на треть – теперь это больше 2 тысяч точек продаж в более чем 790 населенных пунктах. Это стало возможным, в том числе, за счет интеграции офисов Почта Банка. Показателен пример Новосибирской области: сегодня здесь работает 39 офисов. В прошлом году мы открыли новые отделения в Тогучине, Новосибирске. Перевели в новые современные пространства офис в Карасуке и отделение Private Banking в центре Новосибирска. Также в нашу сеть вошли 35 удаленных точек обслуживания в отделениях «Почты России». На наш взгляд, люди по-прежнему нуждаются в живых консультациях и личном общении со специалистами. Но происходить это должно в офисах нового формата, где созданы более современные и комфортные условия.

— По вашим оценкам, как будет развиваться банковская сеть в 2026 году?

— Думаю, что тренды, сформировавшиеся в 2025 году, сохранятся. Этому будут способствовать дальнейшая цифровизация, внедрение ИИ и запуск цифрового рубля, запланированный на осень 2026 года. Банки продолжат замещать классические отделения облегченными форматами, пространствами для консультаций с кофейнями и детскими зонами.

В тоже время, 2025 год стал переломным для выездного сервиса. Этот канал продаж занимает все большую долю. На сегодняшний день жители 90 населенных пунктов Новосибирской области имеют возможность заказать наши банковские услуги на дом или в офис. Уверен, что этот тренд в 2026 году будет усиливаться.

Пушкинская карта

— С этого года ВТБ стал оператором программы «Пушкинская карта». Насколько высок интерес к ней в нашем регионе?

— Мы видим, что интерес к программе растет. С начала 2026 года в регионе оформлено более 130 тысяч Пушкинских карт. За этот период молодежь потратила свыше 60 млн рублей на покупку билетов на посещение культурно-досуговых мероприятий за счет государства. Примерно половина этой суммы — покупка билетов в кино.

Сейчас по «Пушкинской карте» в регионе можно посетить более 230 театров, кинотеатров, музеев. Одним словом, выбор огромный, и я считаю, что этим нужно пользоваться. В целом в 2026 году, по нашим прогнозам, траты на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие учреждения культуры в регионе по Пушкинской карте могут составить более 600 млн рублей.