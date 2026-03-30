Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре Убинское

В административном центре Убинского района Новосибирской области, где проживает свыше пяти тысяч человек, компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Село Убинское, имеющее стратегическое значение, как логистический и аграрный центр на западе региона, расположено вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной дороги «Иртыш».

Энергетики проложили новые электрические линии протяженностью более 3,3 километра по улицам Мелиораторов, 40 лет Октября и Трудовой. Наряду с этим, были установлены две современные комплектные трансформаторные подстанции, каждая мощностью 160 кВА. Общий объем инвестиций компании в данный проект составил около 16 миллионов рублей.

Проведенные работы способствовали существенному улучшению качества и стабильности электроснабжения как частных домовладений, так и ряда социально важных объектов, включая водозаборные скважины и систему уличного освещения.

В текущем, 2026 году, компания намерена ввести в эксплуатацию порядка 350 километров новых линий электропередачи и нарастить трансформаторную мощность на 264 МВА, выделив на эти цели около 6,7 миллиарда рублей.