Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре Убинское

Общий объем инвестиций в данный проект составил около 16 миллионов рублей

Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре УбинскоеВ административном центре Убинского района Новосибирской области, где проживает свыше пяти тысяч человек, компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Село Убинское, имеющее стратегическое значение, как логистический и аграрный центр на западе региона, расположено вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной дороги «Иртыш».

Энергетики проложили новые электрические линии протяженностью более 3,3 километра по улицам Мелиораторов, 40 лет Октября и Трудовой. Наряду с этим, были установлены две современные комплектные трансформаторные подстанции, каждая мощностью 160 кВА. Общий объем инвестиций компании в данный проект составил около 16 миллионов рублей.

Проведенные работы способствовали существенному улучшению качества и стабильности электроснабжения как частных домовладений, так и ряда социально важных объектов, включая водозаборные скважины и систему уличного освещения.

В текущем, 2026 году, компания намерена ввести в эксплуатацию порядка 350 километров новых линий электропередачи и нарастить трансформаторную мощность на 264 МВА, выделив на эти цели около 6,7 миллиарда рублей.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

В поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

Читать полностью

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

В честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Читать полностью

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

Читать полностью

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Читать полностью

Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

18 февраля 2026 года состоялась встреча представителей «Россети Новосибирск» и предпринимателей – членов Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие, проведенное в рамках проекта «Свой среди своих», было посвящено обсуждению технологического присоединения к электросетям. Специалисты сетевой организации региона ознакомили деловое сообщество с основными этапами подключения и электронными сервисами, разработанными для оптимизации данного процесса.

Читать полностью

Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Начало рабочего года ознаменовано активной фазой ежегодных ремонтных работ, проводимых компанией «Россети Новосибирск» на энергетических объектах региона.

В Чистоозерном районе Новосибирской области на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ вместо 37 деревянных конструкций уже установлены более долговечные железобетонные опоры. Эти новые опоры отличаются повышенной стойкостью к разнообразным внешним воздействиям, включая сложные погодные условия.

Читать полностью
