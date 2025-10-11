Рекламодателям

В Новосибирске битломанам показали новый документальный фильм про Джона Леннона

  • 11/10/2025, 13:10
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске битломанам показали новый документальный фильм про Джона Леннона
Поклонники группы «Битлз» знают про группу многое, но всегда готовы узнать еще больше

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма «Неизвестный Джон Леннон». Это работа режиссера Алана Паркера. Её выход был приурочен к 85-летию Леннона.

В большой зал кинотеатра «Победа», где показывали фильм, были проданы почти все билеты. С документальным кино такое редко бывает. Организаторы показа, понимая, что всё, связанное с The Beatles, — история совершенно особенная, решили сделать для гостей небольшую вечеринку.

— Мы хотели, чтобы для зрителей премьера запомнилась особой атмосферой. Живой рок-н-ролл, инсталляция, посвященная Битлз, многие гости одеты в стиле той эпохи — так в итоге всё получилось, и это стало приятным предисловием к показу, — рассказала Infopro54 программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

Фотозона на премьере фильма

Сам фильм «Неизвестный Джон Леннон» оказался для многих зрителей неожиданностью. В нем не оказалось музыки Битлз. Документалка Паркера — это обстоятельные интервью в основном с журналистами и писателям российской публике (за исключением тех, кто читает и смотрит все работы, посвященные группе) не особо неизвестными. Воспоминания этих людей вместе с фрагментами архивных интервью самого легендарного битла, создают не то, чтобы портрет неизвестного Леннона, но смещают привычный угол зрения в рассказе о нем.

— Опубликованные многочисленные биографии, опубликованные письма, интервью, списки покупок для домработницы.  Казалось бы, какой может быть неизвестный Леннон? Но, фильма показывает, что он, и правда, неизвестный. Леннон был занозой для Битлз, для музыкальной индустрии, для политического истеблишмента в Британии, в США, в целом, где он не оказывался. Паркер показывает, как Леннон стал занозой для самого себя, как он превратился в сосуд противоречий. Режиссер предлагает сосредоточиться на 70-х, на десятилетии, ставшем для Леннона последним. Мы до сих пор, по большому счету, ничего не понимаем и не можем расставить акценты. Вот, кажется, Паркер нашел для нас всех ответ, — говорит музыкальный журналист Александр Морсин.

Фильм «Неизвестный Джон Леннон» длится более двух часов. Не все, пришедшие на премьеру, досмотрели до конца: когда речь идет о ливерпульской четверке, люди в первую очередь хотят музыки. Но для большинства зрителей рассказ о легендарном Ленноне оказался интересным и очень важным.

18+

Ранее редакция рассказывала о том, кто и на какие деньги снимает документальное кино в России.

Фотографии Марии Гарифуллиной / Infopro54

498

