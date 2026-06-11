Новосибирские подростки выбирают старые хиты Билана и группы «Винтаж»

В соцсетях набирают популярность ролики, где школьники танцуют под хиты Димы Билана, группы «Винтаж», Lady Gaga и других исполнителей эпохи 2007–2012 годов. Почему молодёжь тянется к музыке, которая звучала ещё до её рождения, рассказали эксперты.

По словам новосибирского диджея Кирилла Фридмана, причина отчасти в цикличности моды: сегодня в тренде клубное звучание тех лет, а простые и беззаботные тексты хитов легко находят отклик. Такие треки — вроде «Я твой номер один» Димы Билана, «Ева» группы «Винтаж» или «Poker Face» Lady Gaga — стали частью культурного кода.

— Достаточно нескольких секунд мелодии, чтобы публика начала подпевать. Соцсети усиливают тренд — через видео молодёжь делится своими музыкальными предпочтениями и самовыражается, — пояснил диджей изданию Горсайт.

Психолог Юлия Перепёлкина связывает интерес к «чужой» эпохе с феноменом ретроспективной ностальгии (анемойи) — тоской по времени, в котором человек не жил. В условиях неопределённости и информационного шума знакомая музыка даёт ощущение безопасности: она снижает уровень стресса, помогает справляться с одиночеством и мобилизует внутренние ресурсы. При этом специалист предупреждает: чрезмерная фиксация на прошлом может привести к неудовлетворённости жизнью.

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