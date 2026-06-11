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Новосибирские подростки выбирают старые хиты Билана и группы «Винтаж»

Автор: Артем Рязанов

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Сегодня клубная музыка 2007-2012 годов снова в моде, а простые и беззаботные тексты хитов находят отклик у молодежи

В соцсетях набирают популярность ролики, где школьники танцуют под хиты Димы Билана, группы «Винтаж», Lady Gaga и других исполнителей эпохи 2007–2012 годов. Почему молодёжь тянется к музыке, которая звучала ещё до её рождения, рассказали эксперты.

По словам новосибирского диджея Кирилла Фридмана, причина отчасти в цикличности моды: сегодня в тренде клубное звучание тех лет, а простые и беззаботные тексты хитов легко находят отклик. Такие треки — вроде «Я твой номер один» Димы Билана, «Ева» группы «Винтаж» или «Poker Face» Lady Gaga — стали частью культурного кода.

— Достаточно нескольких секунд мелодии, чтобы публика начала подпевать. Соцсети усиливают тренд — через видео молодёжь делится своими музыкальными предпочтениями и самовыражается, — пояснил диджей изданию Горсайт.

Психолог Юлия Перепёлкина связывает интерес к «чужой» эпохе с феноменом ретроспективной ностальгии (анемойи) — тоской по времени, в котором человек не жил. В условиях неопределённости и информационного шума знакомая музыка даёт ощущение безопасности: она снижает уровень стресса, помогает справляться с одиночеством и мобилизует внутренние ресурсы. При этом специалист предупреждает: чрезмерная фиксация на прошлом может привести к неудовлетворённости жизнью.

Ранее редакция сообщала о том, что ИИ-кавер на «Седую ночь» принёс правообладателям не менее 10 млн рублей.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : песни

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Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Автор: Артем Рязанов

Завтра, 8 мая, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие летнего сезона с запуском фонтана. В 18:00 выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, в 19:00 начнётся праздничный концерт, а в 20:00 состоится запуск фонтана.

В честь Дня Победы фонтан будет сопровождать музыка военных лет. В парке «Первомайский» также запустят фонтан к 9 мая. Остальные городские фонтаны уже функционируют: в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Берёзовая роща» и у ГПНТБ. В этом году после ремонта впервые заработали фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК им. М. Горького.

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«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки

Автор: Артем Рязанов

В поезде московского метро произошло удивительное событие. Ансамбль русской народной песни «Бережки» из Новосибирска устроил спонтанное выступление прямо во время поездки. За день до этого коллектив уже радовал зрителей в Музее Победы, но теперь они смогли покорить сердца пассажиров подземки.

Среди зрителей был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Именно он поделился в интернете видео импровизированного концерта патриотических песен и частушек. Молодые артисты мечтают выступить на сцене на Поклонной горе в День Победы. Единственная проблема — нехватка финансирования.

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Общественники отменили деструктивный концерт Voskresenskii в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские общественники отменили концерт белорусского рэпера Евгения Островского, выступающего под псевдонимом Voskresenskii.

Выступление должно было состояться в «Подземке» 5 октября.

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Новогодний флешмоб с песнями прошел в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

К кинотеатру «Победа» пришли несколько десятков людей для того, чтобы спеть новогодние песни. Об этом сообщают очевидцы.

Песенный флешмоб прошел вечером 25 декабря.

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