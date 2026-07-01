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Власть Общество

На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Автор: Оксана Мочалова

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Под воинский участок выделено более 5 тысяч кв. метров

Мэрия Новосибирска утвердила постановление о создании нового воинского участка на общественном кладбище «Гусинобродское». Соответствующий документ был опубликован 30 июня 2026 года.

Участок будет организован в границах квартала 9В. Согласно тексту постановления, его предполагаемая площадь составит 5200 кв. метров. Эта территория предназначена для погребения военнослужащих, а также граждан приравненных к ним категорий. Захоронения на новом участке будут проводиться с соблюдением воинского обряда похорон.

Решение о выделении земли было принято на основании заявления военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа города.

В 2023 году для этих же целей на Гусинобродском кладбище уже выделялся участок (участок 8В площадью 1200 кв. метров). Кроме того, в апреле 2025 года стало известно о планах по созданию воинского участка на Заельцовском кладбище площадью 1 тысяча кв. метров .

Контроль за исполнением нового постановления возложен на начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александра Морозова.

Ранее редакция сообщала, что в конце июля вступят в силу новые тарифы на погребение в Новосибирске. 

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : захоронения Гусинобродское кладбище воинский участок

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Автор: Юлия Данилова

Выполнение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок»» прекращено. Об этом говорится в карточке омской компании ООО «Сибирский региональный союз» («Сиброс»), размещенной на портале Контур.Фокус. Напомним, компания выиграла тендер только в в феврале 2026 года, в марте был заключен контракт. В торгах участвовал еще один претендент, но он не был допущен к финальному этапу из-за несоответствия требованиям.

Победитель должен был выполнить работы на дороге общей протяженностью почти 2 км за 1,6 млрд рублей. В список работ входила подготовка территории: расчистка, снос и распиловка зеленых насаждений в пределах постоянной полосы отвода дороги, переустройство сети водопровода, теплотрассы, линейно-кабельных сооружений связи, сетей газоснабжения, устройство ливневой канализации.

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На реконструкцию бани инвестору отводится 5 лет. Под реконструкцией подразумевается создание современного банного пространства, с возможностью создания различных локаций в целях предоставления широкого спектра услуг:

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Для получения выплаты необходимо соблюсти следующие условия:

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