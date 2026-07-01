На Гусинобродском кладбище Новосибирска расширят площадь для военных

Мэрия Новосибирска утвердила постановление о создании нового воинского участка на общественном кладбище «Гусинобродское». Соответствующий документ был опубликован 30 июня 2026 года.

Участок будет организован в границах квартала 9В. Согласно тексту постановления, его предполагаемая площадь составит 5200 кв. метров. Эта территория предназначена для погребения военнослужащих, а также граждан приравненных к ним категорий. Захоронения на новом участке будут проводиться с соблюдением воинского обряда похорон.

Решение о выделении земли было принято на основании заявления военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа города.

В 2023 году для этих же целей на Гусинобродском кладбище уже выделялся участок (участок 8В площадью 1200 кв. метров). Кроме того, в апреле 2025 года стало известно о планах по созданию воинского участка на Заельцовском кладбище площадью 1 тысяча кв. метров .

Контроль за исполнением нового постановления возложен на начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александра Морозова.

Ранее редакция сообщала, что в конце июля вступят в силу новые тарифы на погребение в Новосибирске.