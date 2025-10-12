Пенсии новосибирцев переводить в цифровой рубль не планируют

Пенсионеры Новосибирской области, как и других регионов России, продолжат получать пенсии наличными или на банковскую карту. Власти не планируют обязательного перевода выплат в цифровой рубль, сообщил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что операции в цифровых рублях пока реализуются только в рамках эксперимента, и «никаких глобальных и одномоментных перемен» не ожидается.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в стране начнется 1 сентября 2026 года. Предполагается, что к 2028 году цифровой рубль должен стать основным инструментом для большинства расчетов.

Стоит отметить, что согласно опросу, проведённому сервисом Superjob, 63% жителей Новосибирска не хотят получать зарплату в цифровых рублях. Лишь 12% опрошенных высказались за такую возможность (7% хотели бы получать всю сумму в таком виде, а 5% — только часть зарплаты). Тем не менее, в сентябре текущего года министерство финансов сообщило о выплате первой в России зарплаты в цифровых рублях.

Напомним, в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Ранее редакция сообщала, что мошенники предлагают новосибирцам «выгодные» инвестиции в цифровой рубль.