На сайте Международного олимпийского комитета снова появился раздел про Россию

Раздел о России на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь стал доступен. На странице можно найти адрес Олимпийского комитета России, его официальный сайт, а также имена руководителя ОКР Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Виктора Березова.

Напомним, в октябре 2023 года Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля 2026 года исполком МОК вернул ОКР членство, а также рекомендовал снять все ограничения для российских атлетов.

Ранее на XXV зимних Олимпийских играх в Италии Россия установила антирекорд: 13 спортсменов, выступавших в нейтральном статусе, завоевали только одну серебряную медаль. Они соревновались в шести видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, горнолыжном спорте, ски-альпинизме, конькобежном спорте и шорт-треке. Единственную медаль получил Никита Филиппов в ски-альпинизме, уступив испанцу Ориолю Кардоне Колю 1,52 секунды. Остальные россияне вошли в десятку лучших, но остались без наград.

Недавно, с 7 по 12 июля 2026 года, в Мюнхене (Германия) прошел юниорский чемпионат Европы по плаванию. В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Сборная России по плаванию заняла первое место, завоевав 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте оказалась сборная Италии с 5 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми наградами. Третье место заняла команда Великобритании, которая выиграла 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Также юниорский чемпионат Европы по борьбе прошел в Македонии с 6 по 12 июля. Наша сборная завоевала 27 медалей из 29 возможных: 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Это лучший результат в истории турнира. Российские спортсмены выступали под национальной символикой.