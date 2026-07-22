Суд определит судьбу автовокзала на Красном проспекте

В мэрии Новосибирска рассказали о судьбе недостроенного автовокзала на Красном проспекте, 4. Объект закрылся еще в апреле 2020 года — тогда из-за затянувшейся реконструкции и критического падения пассажиропотока все маршруты перенесли на новую площадку «Новосибирск-Главный» на Гусинобродском шоссе.

Сегодня территория бывшего перрона огорожена забором, а само здание простаивает. Ранее мэрия уже пыталась через суд взыскать с собственников долг по аренде земли в размере 1,4 млн рублей. Однако ситуация вокруг объекта остается сложной: он находится в долевой собственности у 29 владельцев, и власти долгое время пытались определить его дальнейшую судьбу.

В начале 2024 года город продал свою долю в праве собственности на недострой частному лицу. В администрации подчеркнули: муниципалитет больше не владеет этими квадратными метрами.

— Часть земельного участка передали по договору аренды для завершения строительства. Однако на протяжении длительного времени собственники не принимают никаких действий, направленных на реконструкцию. Бремя содержания объектов несут исключительно собственники, — объяснили в администрации Горсайту.

Тем временем проверка выявила, что заброшенное здание представляет угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с этим мэрия подала иск в Центральный районный суд с требованием привести объект в безопасное состояние. Суд должен обязать владельцев в течение года провести восстановительные работы. Если этого не произойдет, здание придется снести в двухмесячный срок после истечения годового периода. Ближайшее заседание назначено на 29 июля 2026 года.

Среди горожан есть мнение, что автовокзал лучше демонтировать.

Несмотря на судебные разбирательства, в здании сейчас работают несколько организаций. Окончательное решение о его судьбе примет суд.

Ранее редакция сообщала о том, что трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году.