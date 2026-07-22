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Суд определит судьбу автовокзала на Красном проспекте

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У объекта 29 частных собственников

В мэрии Новосибирска рассказали о судьбе недостроенного автовокзала на Красном проспекте, 4. Объект закрылся еще в апреле 2020 года — тогда из-за затянувшейся реконструкции и критического падения пассажиропотока все маршруты перенесли на новую площадку «Новосибирск-Главный» на Гусинобродском шоссе.

Сегодня территория бывшего перрона огорожена забором, а само здание простаивает. Ранее мэрия уже пыталась через суд взыскать с собственников долг по аренде земли в размере 1,4 млн рублей. Однако ситуация вокруг объекта остается сложной: он находится в долевой собственности у 29 владельцев, и власти долгое время пытались определить его дальнейшую судьбу.

В начале 2024 года город продал свою долю в праве собственности на недострой частному лицу. В администрации подчеркнули: муниципалитет больше не владеет этими квадратными метрами.

— Часть земельного участка передали по договору аренды для завершения строительства. Однако на протяжении длительного времени собственники не принимают никаких действий, направленных на реконструкцию. Бремя содержания объектов несут исключительно собственники, — объяснили в администрации Горсайту.

Тем временем проверка выявила, что заброшенное здание представляет угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с этим мэрия подала иск в Центральный районный суд с требованием привести объект в безопасное состояние.  Суд должен обязать владельцев в течение года провести восстановительные работы. Если этого не произойдет, здание придется снести в двухмесячный срок после истечения годового периода. Ближайшее заседание назначено на 29 июля 2026 года.

Среди горожан есть мнение, что автовокзал лучше демонтировать.

Несмотря на судебные разбирательства, в здании сейчас работают несколько организаций. Окончательное решение о его судьбе примет суд.

Ранее редакция сообщала о том, что трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году.

Источник фото: Горсайт

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : автовокзал

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В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила подготовку документации для строительства трамвайной линии протяженностью 1,6 км от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» (на Гусинобродском шоссе). Проект предусматривает продление маршрута №13 для улучшения транспортной доступности нового автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. Стоимость контракта на подготовку проектно-сметной документации составляла 35 млн рублей. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство». Позже выяснилось, что она обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

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Автовокзал планируют построить на улице Хилокской в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске планируют построить автовокзал в Кировском районе — на пересечении улиц Петухова и Хилокской, рядом с кольцом. Новый проект планировки территории до 2030 года опубликован на сайте городской администрации. В него также входит продление трамвайной линии в направлении жилого массива Юго-Западный.

Согласно документу, на улице Петухова, между Ивана Титкова и Бородина, планируют построить школу. Там же появится детский сад. Кроме того, предполагается возвести спортивный объект и бульвар, который протянется через промышленную зону почти до Южного транзита. Вокруг кольца запланировано строительство многоэтажных домов.

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Кассу автовокзала закрывают в Искитиме

Автор: Артем Рязанов

В Искитиме под угрозой закрытия находится касса по продаже междугородних билетов, которая находилась на остановке общественного транспорта «Автовокзал» в Южном микрорайоне. Горожане обеспокоены этой ситуацией, так как за последние годы в городе было утрачено множество объектов инфраструктуры.

Информация о закрытии кассы по продаже билетов на междугородние рейсы стала распространяться по сетям на этой неделе.

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Мэрия переводит почти 2,4 га земли в районе ГБШ в Новосибирске под магазин

Автор: Оксана Мочалова

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новосибирска согласовала перевод 23 844 кв. метров (2,3 га) земли из зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена под магазины. Два проекта постановлении мэрии размещены на сайте правовой информации. Разрешение выдано ООО «Автовокзал-Главный».

Согласно документам, речь идет о земельных участках на ул Коминтерна з/у 95 (площадь земельного участка 5171 кв. метр) и Гусинобродское шоссе, з/у 37/2 (площадь земельного участка 18 673 кв. метра), расположенных в границах территории кадастрового квартала 54:35:000000.

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Александр Бастрыкин поручил проверить нелегальные автовокзалы с мигрантами в Новосибирске

Автор: Алёна Пятенок

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с организацией пассажирских перевозок с массовым участием мигрантов в Новосибирске.

Накануне жители Хилокского жилмассива в социальных сетях пожаловались на незаконный автовокзал, который стихийно появился около жилых домов в микрорайоне левобережья. Иностранцы на огромных автобусах круглосуточно прибывают и выезжают из города. Сибиряки выразили обеспокоенность таким активным трафиком. Кроме того, одна из пенсионерок пожаловалась на шум и гам, который регулярно происходит за забором ее дома.

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Мигранты устроили свой личный автовокзал у Хилокского рынка в Новосибирске

Автор: Алёна Пятенок

Круглосуточно у заборов жилых домов десятки автобусов выгружают иностранных специалистов. За месяц их число приближается к нескольким сотням. Чиновники в курсе, но действовать никто не спешит.

У жителей Хилокского жилмассива, которые после четырехлетней борьбы все-таки победили незаконные кафе и торговые точки мигрантов, появилась новая проблема.

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