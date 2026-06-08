Средневековые бои: эксперты рассказали, как проходят рыцарские турниры в Новосибирске

Турниры по историческим средневековым боям проводятся в Новосибирской области с 2008 года. Турниры делятся на дуэльные и массовые, для которых требуется разная экипировка.

Формат поединков включает два раунда по 1–2 минуты. Бойцы сражаются в полной экипировке весом 20–25 килограммов до полного истощения.

Современное снаряжение изготавливается преимущественно из титана, который легче и эффективнее гасит удары, чем средневековая сталь. При этом шлемы делают из более прочных материалов.

Как рассказал Горсайту участник турниров и руководитель исторического клуба «Витязь» Артур Кремер, безопасность участников — главный приоритет турниров. К соревнованиям допускаются только бойцы с полностью исправной экипировкой, соответствующей регламенту.

Требования к участникам включают хорошую физическую подготовку и серьезные тренировки. Просто надеть доспехи и выйти на бой недостаточно — это требует значительных физических усилий.

Отличие от ролевых игр заключается в том, что исторический средневековый бой — это полноконтактный спорт без сценария и сюжета, где основное внимание уделяется спортивному результату.

Подготовка к турниру включает не только сам бой, но и длительное время на надевание экипировки и ожидание своего выхода, что также требует значительных физических затрат.

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