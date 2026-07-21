Новосибирские предприниматели переходят на новую форму «упрощенки»

С 1 августа 2026 года налоговики перестанут принимать старый бланк единой (упрощенной) налоговой декларации, действовавший с 2007 года. Соответствующее решение Минфин принял еще в апреле 2026 года, и теперь переходный период подходит к концу.

С этого момента компании и ИП, которые не ведут деятельность, не имеют объектов налогообложения и движений средств по счетам или в кассе, больше не смогут отчитываться по старым правилам.

В ФНС ранее отмечали, что заполнять обновленный бланк станет проще, так как сам документ содержит сокращенный перечень реквизитов. Из документа исключены коды ОКАТО, ОКВЭД, номера глав Налогового кодекса и номер квартала, что ускоряет подготовку заполнения и снижает количество ошибок при подготовке отчетности.

До 1 августа действует переходный период: налоговики принимают обе версии декларации. После этой даты — только новую форму, утвержденную ФНС.

Чтобы избежать ошибок при заполнении новой декларации, бухгалтерам и предпринимателям необходимо обновить шаблоны деклараций и внутренние регламенты подготовки отчетности, после чего проверить, обновлены ли используемые учетные и отчетные программы в соответствии с приказом ФНС. Далее нужно проверить настройки электронного документооборота и сервисов сдачи отчетности и провести тестовую отправку декларации по новой форме до 1 августа, чтобы исключить технические ошибки в ЭДО.

За опоздание со сдачей декларации предусмотрен штраф по ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки (но не менее 1000 рублей и не более 30%). Если задержка превысит 10 рабочих дней, налоговый орган может приостановить операции по счетам. Кроме того, на должностное лицо (руководителя или ИП) может быть наложен административный штраф от 300 до 500 рублей (ст. 15.5 КоАП РФ).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания ООО «СРП Групп» (владеет ресторанной франшизой «ШашлыкоFF») оспаривает в арбитражном суде решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 22 по Новосибирской области, которая доначислила рестораторам налоги и штрафы на общую сумму 1,15 млрд рублей.