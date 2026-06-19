Налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей

Новосибирская компания ООО «СРП Групп» (владеет ресторанной франшизой «ШашлыкоFF») оспаривает в арбитражном суде решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 22 по Новосибирской области, которая доначислила рестораторам налоги и штрафы на общую сумму 1,15 млрд рублей. Налоговики настаивают на аресте счетов и запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа товарных знаков компании.

Стоит отметить, что проверка прошла осенью 2025 года. В апреле 2026 компания обратилась в суд с ходатайством о признании недействительным решения ФНС, а также о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения до вступления в законную силу судебного акта по делу. Заявление общества было удовлетворено. После этого рассмотрение дела насколько раз откладывалось. Очередная дата назначена на 23 июня.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СРП Групп» создано в 2012 году. Учредителями компании являются Кирилл Мальцев (33%​), Алексей Каряка (33%), Андрей Добровольский (20%), Александр Добровольский (14%). Выручка компании в 2025 году составляла 312,4 млн (+6%), чистая прибыль — 158 млн (235,6 млн). Компания упоминается в товарных знаках «ШашлыкоFF» и «Дудник» (Dudnik).

По данным 2ГИС, в Новосибирске работают 12 филиалов сети «ШашлыкоFF», а также 17 филиалов кофейни-кондитерской «Дудник».

На сайте компании ШашлыкоFF предлагается заказать продукцию в 40 городах России и 9 — Казахстана. Сеть «Дудник» находится в Новосибирске и области, филиал — в Новокузнецке.

Напомним, Новосибирская область попала в лидеры по объему налоговых доначислений за 2025 год. Регион занял первое место в округе — 14,2 млрд рублей. Рост по сравнению с 2024 годом составил свыше 66%. В структуре бизнес-доначислений ключевую долю занимает налог на добавленную стоимость (50,2% от совокупных доначислений), налог на прибыль (30,4%), акцизы (4,6%), страховые взносы (2,2%), налоги, уплачиваемые в рамках упрощенной системы налогообложения (2,1%), а также налоги за пользование недрами (0,7%).

На круглом столе в НГУЭУ в феврале 2026 года руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов отмечал, что налоговая служба за последние годы научилась качественно администрировать налоги. По контрольно-кассовой технике в прошлом году в регионе были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей. Компании, работающие в сфере общественного питания после проверок на 20% увеличили выручку и количество рабочих мест. Налоговые платежи от предприятий отрасли выросли на 26% — до 2,1 млрд рублей, НДФЛ на 39% — до 1,1 млрд,

— Мы видим все аномалии, которые происходят в бизнесе. Поэтому, если кто-то вдруг в новых условиях попытается изменить модель поведения, для нас это будет аномалия, которая будет заслужить внимания со стороны налогового органов, — предупреждал Морозов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС. Льгота будет действовать до конца 2026 года и предоставлена не всем участникам рынка.