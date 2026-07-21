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Бизнес

Сибиряки всё чаще используют сервис оплаты частями — за неделю объём таких покупок вырос на 15%

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Жители регионов Сибири совершили покупки на 28 млн рублей, используя сервис оплаты частями (BNPL: buy now, pay later – «купи сейчас, заплати потом») прямо на кассе.

Буквально за неделю сумма таких покупок выросла на 15%, приводят данные аналитики Сибирского банка Сбера.

Сервисы BNPL позволяют разделить стоимость покупки на несколько платежей и оплачивать её постепенно, а не единовременно. При оформлении покупки клиент оплачивает 25% стоимости сразу, а оставшаяся сумма списывается равными платежами один раз в две недели. Такой способ оплаты доступен как в интернет-магазинах партнёров, так и в офлайн-точках — достаточно выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении заказа или нажать кнопку «Оплатить частями» на платёжном терминале. В Сибири такая функция подключена уже к более чем 30 тыс. терминалов.

Согласно результатам исследования, Rambler&Co и Сбера, каждый четвёртый житель нашей страны уже пробовал оплату частями: 11% респондентов делают покупки таким образом регулярно, а 14% — использовали этот способ несколько раз. Ещё 44% знают о такой опции, но пока не пользовались ей. В то же время почти треть опрошенных (31%) призналась, что впервые услышала о таком способе оплаты во время опроса.

Самая популярная категория товаров, в которой применяют оплату частями, — электроника и бытовая техника (28%). 12% пользуются сервисом при покупке товаров для дома и ремонта, 10% — во время шопинга (одежда, обувь, аксессуары).

При этом 43% респондентов используют оплату частями для дорогостоящих покупок, на которые сложно выделить всю сумму из бюджета. 17% применяют оплату частями, когда приходится совершать незапланированные покупки, а 14% — когда нужна срочность. Четверть опрошенных уже интегрировала оплату частями в свои повседневные финансовые сценарии.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Оплата частями — еще один инструмент управления личным, или семейным бюджетом, которые предлагает своим клиентам экосистема Сбера. Многие сибиряки уже регулярно используют сервис, к примеру, когда есть возможность приобрести желаемый товар или услугу по выгодной цене и одновременно сохранить свои накопления».

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Фото: magnific.com/Автор: gpointstudio 

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки

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