На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей

Программа по строительству и организации причальной инфраструктуры разработана компанией ООО «Речфлот» и рассматривается в правительстве региона. В нее входит 15 точек причаливания. Две из них уже созданы — это Речной вокзал и причал на Михайловской набережной около большой сцены. Инициатива его создания принадлежит пассажирам, рассказал исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

Следующими локациями для развития он назвал парк Арена, парк Бугринская Роща, Заельцовский парк и аквапарк.

— Это те места отдыха, которые пользуются популярностью у горожан. Важно, чтобы помимо наземного транспорта они имели возможность посещать эти места и с использованием водного транспорта, — отметил Бочаров.

По его словам, стоимость создания одного причала, судя по данным других городов России, сегодня варьируется от 30 до 50 млн рублей. Проект состоит от двух компонентов: непосредственно плавпричал, к которому подходят корабли и благоустройство прилегающей территории.

— Соответственно вся программа стоит порядка 300 — 500 миллионов, но она может реализовываться в течение нескольких лет поэтапно: по три-пять причалов в год, в зависимости от возможностей бюджета, — рассуждает Бочаров.

Кроме того, он не исключил, что под программу удастся привлечь софинансирование со стороны бизнеса.

— Сегодня по берегам Оби строятся жилищные комплексы. Мы считаем, что для полноценного восприятия дома у воды необходимо, чтобы у него был доступ к реке, к набережной, а также посадочная платформа для теплоходов. Чтобы люди, которые селятся в этих домах, понимали какие плюсы и преимущества они еще получают, — пояснил эксперт.

Антон Бочаров также рассказал, что причал планирует создавать управляющая компания аквапарка:

— В 2020 году мы уже устанавливали причальную платформу рядом с аквапарком и этот опыт был достаточно успешным. Надеюсь, что и в следующем году мы продолжим данную работу.

По данным ООО «Речфлот», пассажиропоток в навигацию 2025 года составил 270 тысяч пассажиров (+5%). На внутригородских линиях количество социальных пассажиров выросло с 11 до 14 тысяч человек, то есть речной транспорт в черте города становится популярным у горожан общественным транспортом.

Ранее редакция сообщала о том, что к теме речных перевозок в Новосибирске предлагают привлечь инвесторов из Китая.