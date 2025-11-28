Рекламодателям

На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей

  • 28/11/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
К развитию этой сети предлагают привлекать девелоперов

Программа по строительству и организации причальной инфраструктуры разработана компанией ООО «Речфлот» и рассматривается в правительстве региона. В нее входит 15 точек причаливания. Две из них уже созданы — это Речной вокзал и причал на Михайловской набережной около большой сцены. Инициатива его создания принадлежит пассажирам, рассказал исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

Следующими локациями для развития он назвал парк Арена, парк Бугринская Роща, Заельцовский парк и аквапарк.

— Это те места отдыха, которые пользуются популярностью у горожан. Важно, чтобы помимо наземного транспорта они имели возможность посещать эти места и с использованием водного транспорта, — отметил Бочаров.

По его словам, стоимость создания одного причала, судя по данным других городов России, сегодня варьируется от 30 до 50 млн рублей. Проект состоит от двух компонентов: непосредственно плавпричал, к которому подходят корабли и благоустройство прилегающей территории.

— Соответственно вся программа стоит порядка 300 — 500 миллионов, но она может реализовываться в течение нескольких лет поэтапно: по три-пять причалов в год, в зависимости от возможностей бюджета, — рассуждает Бочаров.

Кроме того, он не исключил, что под программу удастся привлечь софинансирование со стороны бизнеса.

— Сегодня по берегам Оби строятся жилищные комплексы. Мы считаем, что для полноценного восприятия дома у воды необходимо, чтобы у него был доступ к реке, к набережной, а также посадочная платформа для теплоходов. Чтобы люди, которые селятся в этих домах, понимали какие плюсы и преимущества они еще получают, — пояснил эксперт.

Антон Бочаров также рассказал, что причал планирует создавать управляющая компания аквапарка:

— В 2020 году мы уже устанавливали причальную платформу рядом с аквапарком и этот опыт был достаточно успешным. Надеюсь, что и в следующем году мы продолжим данную работу.

По данным ООО «Речфлот», пассажиропоток в навигацию 2025 года составил 270 тысяч пассажиров (+5%). На внутригородских линиях количество социальных пассажиров выросло с 11 до 14 тысяч человек, то есть речной транспорт в черте города становится популярным у горожан общественным транспортом.

Ранее редакция сообщала о том, что к теме речных перевозок в Новосибирске предлагают привлечь инвесторов из Китая. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

634

Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Речной транспорт Причальная инфраструктура Навигация


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России
28/11/25 18:30
Образование Спорт Технологии
В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки
28/11/25 18:00
Бизнес Общество
«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса
28/11/25 17:38
Банки
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
28/11/25 17:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса
28/11/25 16:45
Бизнес
Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском
28/11/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране
28/11/25 16:25
Бизнес
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей
28/11/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирское предприятие разработало российский автовоз
28/11/25 14:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт
28/11/25 14:00
Банки Общество Финансы
ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году
28/11/25 13:35
Финансы
В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру
28/11/25 13:00
Бизнес
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
28/11/25 12:45
Финансы
С бывшего замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова сняли судимость
28/11/25 12:30
Право&Порядок
Прямой поезд вновь запустят из Новосибирска в Беларусь
28/11/25 12:00
ВЭД Общество
Коммерческая недвижимость: финансирование проектов для строительства достигло нового уровня
28/11/25 11:25
Финансы
Российские математики уходят в IT и аналитику
28/11/25 11:00
Бизнес Образование Общество
В Новосибирске директор СФЦОП назвал покупку готовой еды «русской рулеткой»
28/11/25 10:00
Бизнес Общество
Мэр Новосибирска назначил главу Ленинского района
28/11/25 9:30
Власть Отставки и назначения
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять