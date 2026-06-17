По аналогии с самокатами: новосибирские речники пожаловались на сапбордистов

Сапсерфингисты мешают движению водного транспорта на реке Обь и создают угрозу безопасности пассажирским и грузовым перевозкам. Такую проблему речники обозначили перед министерством транспорта региона, прокуратурой и транспортным комитетом регионального парламента.

— Люди на сапах выходят в фарватер реки, мешают безопасному движению. Таких случаев много, — констатировал председатель комитета Валерий Ильенко.

Замминистра транспорта Евгений Тюрин подтвердил, что Ассоциация судовладельцев подняла вопрос безопасности судового хода с точки зрения выхода сапбордистов на воду.

— Совместно с прокуратурой, муниципальными образованиями мы провели на эту тему уже два совещания. Ключевая проблема здесь такая же, что и с самокатами: федеральная нормативка отсутствует. Сложно идентифицировать, что такое сап. В ходе работы были рекомендованы потенциально безопасные и отдаленные от судового хода места, где можно заниматься данным видом спорта, так как сап относится к спортивному снаряжению. Эта информация доведена до муниципальных образований для принятия внутренних нормативных актов, — пояснил Тюрин.

Он также отметил, что Минтранс совместно с МинЖКХ рассматривает вопрос о внесении изменений в постановление №445 о том, что на сапе в обязательном порядке должен находиться спасательный жилет. Прокуратура это предложение поддержала. В ведомстве подчеркнули, что на 16 июня происшествий, связанных с гибелью или получением повреждений на данных видах транспорта, в Новосибирской области не допущено.

Руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин заявил, что спортивный инвентарь, а также другие виды водной техники влияют на безопасность судоходства не только на реке Обь.

— Если рассмотреть шлюзование, то в верхнем бьефе при подходе грузового транспорта кого там только нет, — добавил он.

Павлушкин призвал принимать меры, не дожидаясь смертельного случая. Он напомнил, что в мае новосибирского сапбордиста вынесло на реку и ему потребовалась помощь спасателей. Как сообщала пресс-служба МАСС, мужчину обнаружили на острове Кустовой. Он был без спасательного жилета, без гидрокостюма и иных средств безопасности. В июне еще одного сапбордиста унесло на доске в Обское водохранилище, и он был обнаружен в 400 метрах от берега, в районе станции «Береговая».

При этом в мае в Омске погибла семейная пара сапбордистов.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске спасатели вытащили из воды сапбордистку. В предыдущие годы сапбордистов вылавливали в Обском водохранилище.