Мэрия Новосибирска предложила три площадки для переезда пескобаз

Центральный районный суд города Новосибирска отказал владельцу одной из городских пескобаз — ООО «Сибирский причал» — в иске к мэрии по поводу бездействия муниципалитета. Компания посчитала, что городские власти не исполняют перечень поручений губернатора области о вариантах переноса пескобаз с Чернышевского спуска на альтернативные территории в границах города для обеспечения нужд дорожной и строительной отраслей. При этом участки должны быть подключены к электроэнергии и к ним организован подъезд. Эти работы необходимо было выполнить до 26 июня.

В мэрии отметили, что срок, отведенный на поиск площадок, вначале был сдвинут до 1 сентября, а потом, до 4 октября. При этом в августе муниципалитет направил в правительство варианты мест переноса пескобаз: места причаливания «Звёздная», «Выше подходного канала» и «Зелёный мыс».

— Для размещения на этих площадках пескодобывающих предприятий необходимо проведение работ по изменению границ лесоустройства, а также решение вопроса организации подъезда и подключения электроэнергии, — говорилось в документах, подготовленном мэрией.

В итоге суд принял решение, что мэрия ведет работ по переносу пескобаз.

Напомним, что 17 июня договоры аренды с ООО «Причал», ООО «Стройсиб» и ООО «Сибирский причал» были прекращены. В последний день июня мэрия Новосибирска направила в арбитражный суд области иски к трем арендаторам участков, расположенных на побережье Оби. Речь идет о компаниях ООО «Причал», ООО «Стройсиб» и ООО «Сибирский причал». В исковых документах муниципалитет через суд требует от арендаторов съехать.

Перевалка песка в пределах города до 2025 года осуществлялась на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе. Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, отмечалось на Сибирском транспортном форуме летом 2023 года. Глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский тогда предложил компаниям-арендаторам перенести пескобазы в порт Ташара, где можно восстановить железнодорожную ветку.

Что касается пескобазы МКУ «ДЭУ № 1», которая также расположена на берегу Оби в Центральном округе, то ее планировалось перенести на участок в Первомайский район. Судя по данным кадастровой карты, он расположен рядом с гипермаркетом «Лента» на разъезде Иня.

В планах мэрии продлить набережную от Димитровского моста к Заельцовскому парку и открыть новый берег для всех жителей. Она пройдет, в том числе, через территорию пескобаз.

Ранее редакция сообщала о том, что у одного из арендаторов нашли нарушения природоохранного законодательства.