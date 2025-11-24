Рекламодателям

Мэрия Новосибирска предложила три площадки для переезда пескобаз

  • 24/11/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска предложила три площадки для переезда пескобаз
Для их размещения нужно решить вопрос по изменению границ лесоустройства участков

Центральный районный суд города Новосибирска отказал владельцу одной из городских пескобаз — ООО «Сибирский причал» — в иске к мэрии по поводу бездействия муниципалитета. Компания посчитала, что городские власти не исполняют перечень поручений губернатора области о вариантах переноса пескобаз с Чернышевского спуска на альтернативные территории в границах города для обеспечения нужд дорожной и строительной отраслей. При этом участки должны быть подключены к электроэнергии и к ним организован подъезд. Эти работы необходимо было выполнить до 26 июня.

В мэрии отметили, что срок, отведенный на поиск площадок, вначале был сдвинут до 1 сентября, а потом, до 4 октября. При этом в августе муниципалитет направил в правительство варианты мест переноса пескобаз: места причаливания «Звёздная», «Выше подходного канала» и «Зелёный мыс».

— Для размещения на этих площадках пескодобывающих предприятий необходимо проведение работ по изменению границ лесоустройства, а также решение вопроса организации подъезда и подключения электроэнергии, — говорилось в документах, подготовленном мэрией.

В итоге суд принял решение, что мэрия ведет работ по переносу пескобаз.

Напомним, что 17 июня договоры аренды с ООО «Причал», ООО «Стройсиб» и ООО «Сибирский причал» были прекращены. В последний день июня мэрия Новосибирска направила в арбитражный суд области иски к трем арендаторам участков, расположенных на побережье Оби. Речь идет о компаниях ООО «Причал», ООО «Стройсиб» и ООО «Сибирский причал». В исковых документах муниципалитет через суд требует от арендаторов съехать.

Перевалка песка в пределах города до 2025 года осуществлялась на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе. Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, отмечалось на Сибирском транспортном форуме летом 2023 года. Глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский тогда предложил компаниям-арендаторам перенести пескобазы в порт Ташара, где можно восстановить железнодорожную ветку.

Что касается пескобазы МКУ «ДЭУ № 1», которая также расположена на берегу Оби в Центральном округе, то ее планировалось перенести на участок в Первомайский район. Судя по данным кадастровой карты, он расположен рядом с гипермаркетом «Лента» на разъезде Иня.

В планах мэрии продлить набережную от Димитровского моста к Заельцовскому парку и открыть новый берег для всех жителей. Она пройдет, в том числе, через территорию пескобаз.

Ранее редакция сообщала о том, что у одного из арендаторов нашли нарушения природоохранного законодательства. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 253

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : суд пескобазы аренда


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Майнер из Новосибирска «накрутил» электроэнергию на 100 миллионов
24/11/25 19:30
Бизнес Право&Порядок
Рынок складской недвижимости в Новосибирске идет на рекорд по новым объектам
24/11/25 19:00
Бизнес Недвижимость
В новосибирских магазинах появилось куриное филе из Приволжского округа
24/11/25 18:00
Агропром Бизнес Общество
Смелые решения и новые траектории для экономики и инвестиций: что будет обсуждаться на форуме ВТБ в этом году
24/11/25 17:45
Экономика
Новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей
24/11/25 17:00
Управление всеми федеральными дорогами в Сибири переводят в Новосибирск
24/11/25 16:00
Транспорт
Мэрия Новосибирска предложила три площадки для переезда пескобаз
24/11/25 15:30
Бизнес Власть Город
Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины
24/11/25 15:00
Бизнес
Студенты в Новосибирске ищут соседей для совместной аренды жилья
24/11/25 14:00
Недвижимость Общество
Перед Новым годом мошенники начали привлекать новосибирцев в онлайн-магазины
24/11/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Рыбаки эвакуированы с льдины на Новосибирском водохранилище
24/11/25 12:30
Общество
В Новосибирске меняется культура потребления вина — чаще стали пить без повода
24/11/25 12:00
Общество
У новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству
24/11/25 11:00
Бизнес ПроБизнес
Налоговики нашли около семи тысяч новосибирцев, зарабатывающих на аренде квартир
24/11/25 10:00
Бизнес Недвижимость
Тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете
24/11/25 9:00
Общество
Схема «пенсионер под влиянием мошенников» добралась до авторынка
23/11/25 18:00
Дорожники предупредили о сильном гололеде в Новосибирской области
23/11/25 17:30
Общество
В Госдуму внесут законопроект против «бабушкиной схемы» с квартирами
23/11/25 17:00
Власть
Гид по красочным локациям опубликован в Новосибирской области
23/11/25 15:00
Общество
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о крестах на гербе России
23/11/25 13:00
Власть Общество
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять