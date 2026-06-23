В Сибири работают более 1700 компаний с китайским участием

Рост более 20%

На начало 2026 года в регионах Сибири были зарегистрированы 1717 российских компаний с участием собственников из Китая. За 5 лет, с 2022 года, количество китайских игроков на сибирском бизнес-поле выросло на 21,51% — до 304 компаний. Об этом говорится в статистической подборке, подготовленной экспертами «Контур.Фокус» по запросу Infopro54.

— В подборке рассматриваются российские юридические лица с участием собственников из Китая по СФО. Собственниками из Китая могут выступать как юридические, зарегистрированные в Китае, так и физические лица. Что касается юрлиц, то здесь страна их регистрации точно известна, а по физлицам данных о гражданстве нет. Так что мы отбирали китайских собственников по данным их ФИО — по типичным китайским фамилиям и структуре имени. Поэтому есть незначительная вероятность, что список может быть неполным, — отметили эксперты «Контур.Фокус».

Восток Сибири — самый привлекательный

Больше всего представителей китайского бизнеса, официально работающих с регистрацией в российской юрисдикции, в Забайкальском крае — 363. На втором месте — Иркутская область (289), на третьем — Красноярский край (286). В Новосибирске 195 таких компаний.

С 2022 года, то есть с начала СВО, количество компаний с китайскими собственниками резко выросло в Забайкальском крае (+133), Иркутской области (+55), Алтайском крае (+40), Республике Бурятия и Новосибирской области (по +37). Стоит отметить, что в 2025 году, во время рабочего визита в Новосибирскую область, генконсул КНР в городе Екатеринбурге Ло Шисюн сообщал, что в регионе работают более 250 компаний из КНР.

В Томской области количество таких компаний за 5 лет сократилось на 16, в Республике Алтай — на 2.

Впрочем, по данным статистики, доля собственников из Китая занимает 0,04% от общего количества юрлиц, зарегистрированных в регионах круга.

Сферы интереса китайского капитала

Больше всего компаний с собственниками из КНР работают оптовой торговле (кроме торговли авто- и мототранспортом) — 461. В этом сегменте зафиксирован самый большой абсолютный прирост — на 90 игроков с 2022 года (+85,71%).

На втором месте — обработка древесины — 148. Здесь количество китайских игроков за 5 лет, напротив, сократилось (-18).

Резко выросло присутствие китайского бизнеса в таком сегменте, как добыча металлических руд — 128 (+52), а также оптовая и розничная торговля автотранспортом — 117 (+54).

Большой интерес у китайских предпринимателей вызывает отрасль АПК. На начало 2026 года официально здесь были зарегистрированы 96 компаний с китайским участием (+31).

В розничной торговле (кроме автотранспорта) заняты 72 (+18) компании, в операциях с недвижимым имуществом — 71 (+2), в строительстве зданий — 62 (+7), в предоставлении продуктов питания и напитков — 59 (+7).

Лидером по падению присутствия стал сегмент лесоводства и лесозаготовки — 56. За 5 лет здесь количество компаний с китайскими инвесторами в регионах Сибири уменьшилось на 31.

Региональный разрез

Больше всего китайского присутствия в оптовой торговле фиксируется в Республике Бурятия — 42 компаний (+17 к 2022 году). За 5 лет в регионе также резко выросло количество компаний, занятых в АПК, — до 26 (+17). На третьем месте находится строительство зданий — 21 (+2). Самый большой прирост присутствия китайского бизнеса наблюдается в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 120% (до 11 компаний).

В Алтайском крае также лидирует оптовая торговля — 42 (+17). На втором месте находится сфера АПК — растениеводство и животноводство — 26 (+17). В этой отрасли в регионе за 5 лет наблюдается самый большой прирост китайского присутствия — 188,89%. Третье место — производство пищевых продуктов — 16 (+8).

В Красноярском крае также лидирует оптовая торговля — 104 компаний, но здесь количество игроков с 2022 года выросло незначительно (+3). На втором месте — обработка древесины — 32 (-2). На третьем — оптовая торговля автотранспортом — 23 (+6). При этом в регионе уже 6 компаний с китайским капиталом (+4), которые занимаются добычей металлических руд, и 8, работающих в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (+5).

В Иркутской области в опте работают 79 компаний (+22). На втором месте — обработка древесины — 37 (+5). Стоит отметить, что китайское присутствие в этой сфере официально усилилось только в Иркутске. В остальных регионах Сибири бизнес КНР из нее постепенно уходит. Самый большой прирост в металлургическом производстве — 120% (до 11 компаний).

В Кемеровской области максимальное присутствие зафиксировано в оптовой торговле — 20 (+7) и обработке древесины — 12 (-4).

В Новосибирской области китайский бизнес больше всего представлен в оптовой торговле (74), а также оптовой торговле авто- и мототехникой — 33 (+21), где отмечен самый большой прирост компаний с участием предпринимателей из КНР (175%).

В Омской области китайский капитал максимально представлен в оптовой торговле — 15 (+1) и в АПК — 13 (-4).

В Томской области 33 компаний заняты в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева. С 2022 года их количество сократилось на 8. В оптовой торговле работают 18 игроков (-6). На третьем месте — лесозаготовка — 14 (-3). То есть по тройке ключевых направлений присутствие инвесторов из КНР с 2022 года в регионе сократилось.

В Забайкальском крае китайский бизнес представлен разнообразно и в самых разных сферах. 69 компаний заняты в добыче руд (+31), в абсолютных цифрах это самый большой прирост с 2022 года. На втором месте — оптовая торговля — 65 (+25), на третьем — оптовая торговля автомобилями — 27 (+16). Далее идут сфера растениеводства и животноводства, а также строительство зданий. Обе прибавили по 10 компаний (до 22). Затем следует розничная торговля автомобилями — 19 (+12). В этой сфере зафиксирован самый большой прирост китайского присутствия (+171,43%).

Специфика Новосибирска

В Новосибирской области с 2022 года самая большая динамика (+175%) с участием китайского капитала зафиксирована в оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами и мотоциклами — до 33 компаний. Напомним, по данным Сибирской таможни, объем импортных операций в регионе преобладает над экспортом. Основным торговым партнёром области по итогам 2025 года является Китай (45%). По Сибири в целом по итогам 2025 года уже 49% внешнеторговых операций приходится на КНР.

Далее идут растениеводство и животноводство — 15, розничная торговля — 13 (+2), операции с недвижимым имуществом — 10, обработка древесины — 8 (-3).

Напомним, в Новосибирске строится завод по переработке льна и рапса с участием китайского капитала (На базовом фото. — Ред.). В планах инвестора было открытие еще ряда производств.

Кроме того, в Новосибирске разместится центр данных нового российско-китайского мессенджера. Китайский бизнес также планирует заходить в промышленные парки и особую экономическую зону области.

Весной 2026 года стало известно, что производитель строительных материалов из КНР не исключает локализацию своего производства в регионе.

Стоит отметить, что, по данным Роспатента, Китай лидирует по количеству товарных знаков, регистрируемых в России. Об этом информировали «РИА Новости».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов.