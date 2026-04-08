Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким

Россияне, как оказалось, не испытывают значительных опасений перед новыми технологиями, даже если понимание их работы остается поверхностным. Исследование*, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что подавляющее большинство (около 70%) респондентов готовы доверить бытовые хлопоты человекоподобным роботам и даже допускают возможность совместного проживания. В основе функционирования интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Ежедневно россияне генерируют огромные объемы информации о себе, активно используя интернет, финансовые сервисы и различные цифровые платформы. Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким: лишь каждый пятый опрошенный имеет четкое представление о больших данных, несмотря на их растущее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Лишь 20% россиян могут четко объяснить, что такое большие данные. Примерно половина участников опроса (48%) слышала этот термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов признаются, что совсем не знают, о чем идет речь. Парадоксально, но несмотря на низкую осведомленность, россияне активно погружены в цифровую среду. 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, формируя таким образом свои «цифровые профили». Особенно активны жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей таких сервисов достигает 72%. Еще 24% россиян используют их 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю или реже.
Также 62% опрошенных ежедневно используют банковские карты или мобильные приложения, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — раз в неделю. Стоит отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант «никогда». Сервисом «Госуслуги» регулярно (не реже раза в месяц) пользуются 54% опрошенных.

Почти 70% россиян не прочь поселить у себя дома человекоподобного робота для выполнения домашних задач, таких как уборка или приготовление пищи. 16% готовы принять такое решение окончательно, 27% — скорее готовы, а 25% — отчасти готовы. Примерно половина россиян ощущает влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные способности. Причем 32% считают это влияние положительным, а 17% — отрицательным. Опасения по поводу потери рабочих мест из-за ИИ выражены умеренно: 25% россиян боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет. Однако лишь 7% сталкивались с подобными случаями напрямую, а еще около 21% слышали о таких ситуациях.

Большинство россиян (66%) в целом удовлетворены текущим уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов. Однако только 10% респондентов готовы полностью доверить финансовые советы искусственному интеллекту. Рекомендации финансовых консультантов и знакомых вызывают большее доверие, а четверть опрошенных не доверяет никому. Этот факт подчеркивает, что, хотя пользователи ценят удобство, предоставляемое технологиями, они не готовы полностью переложить на ИИ ответственность за принятие важных решений.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил, что поведение пользователей формируется раньше, чем их знания: люди начинают использовать сервисы, а затем пытаются осмыслить их работу. Такой подход создает риски манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ, несмотря на связанные с ним риски, и готовы интегрировать его в свою повседневную жизнь.

*Опрос проводился в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Технологии

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы роботизация ИИ ВТБ банки

Эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу

Нейросети окончательно покинули страницы научно-фантастических журналов и превратились в такой же рабочий инструмент, как текстовый редактор или электронная таблица. Но как именно люди их используют? Новосибирская компания ООО «ИТ Сфера» в начале 2026 года провела масштабный опрос, охвативший более 2000 респондентов из разных сфер. Как констатировал директор компании Александр Митяев, проанализировав полученные данные, «мы вступили в фазу прагматичной, но скептической интеграции ИИ».

О ключевых трендах, которые выявил опрос, эксперты-руководители компаний рассказали Infopro54.

В Новосибирске разработали устройство для реабилитации после инсульта

Автор: Мария Гарифуллина

В Сибирском научно-исследовательском и испытательном центре медицинской техники разработали систему для реабилитации пациентов в послеинсультный период. Устройство воздействует на механорецепторы и ноцицепторы, расположенные на пальцах рук и ног, с помощью слабых электрических импульсов и вибрации.

В основе используемого подхода — комбинация электрических и вибротактильных сигналов, частота которых приближена к естественным ритмам мозга. Infopro54 ознакомился с патентной документацией на изобретение.

В «Кампусе Академпарка» начинается масштабное строительство

Автор: Юлия Данилова

В этом году строительство зданий начнется на всей площадке «Кампуса Академпарка». Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» (оператор площадки) Дмитрий Верховод. В прошлом году на площадке был запущен первый производственный объект, который построила компания ООО «Шпиндель Сервис». В 2026 году уже сдан объект компании ООО «Техноресурс» — цех для выпуска композитных изделий.

— В этом году мы выйдем на строительство практически по всей площадке. В общей сложности там будет 10 зданий. Этот год будет решающим. Компании заканчивают проектирование, оформляют разрешение на строительство и в этот строительный сезон вся площадка начнёт активно застраиваться, — пояснил Дмитрий Верховод.

Мессенджер MAX сегодня сбоит по всей России

Автор: Юлия Данилова

Судя данным портала Сбой.рф, количество жалоб на сбои в работе мессенджера MAX начало расти в 9 часов по Москве. Пик пришелся на 9.45 утра — 364 жалобы. К 10.45 количество сообщений сократилось, но потом вновь появились небольшие всплески. На момент написания статьи за сутки на сервис поступило 1559 жалоб. Для сравнения, днем ранее — 401.

Больше всего сообщения пришло из Москвы — 39%. Новосибирская область на 6 месте — 4%. Ранее регион поднимался на 4 место (6% жалоб).

Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Работать в сфере информационных технологий (ИТ) — мечта многих, однако поступить учиться на направления, связанные с информационными технологиями, удается далеко не всем. Как войти в ИТ без профильного образования — и даже получать неплохую зарплату — рассказал Infopro54 доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета Александр Классов. По его словам, с этим вопросом к педагогам вуза часто обращаются ученики новосибирских школ, которые приезжают в НГПУ на занятия.

В ИТ без знания программирования можно работать тестировщиком программного обеспечения (в случае, если требуется «ручное» тестирование продукта).

В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Автор: Артем Рязанов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

