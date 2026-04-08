Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне, как оказалось, не испытывают значительных опасений перед новыми технологиями, даже если понимание их работы остается поверхностным. Исследование*, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что подавляющее большинство (около 70%) респондентов готовы доверить бытовые хлопоты человекоподобным роботам и даже допускают возможность совместного проживания. В основе функционирования интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Ежедневно россияне генерируют огромные объемы информации о себе, активно используя интернет, финансовые сервисы и различные цифровые платформы. Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким: лишь каждый пятый опрошенный имеет четкое представление о больших данных, несмотря на их растущее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Лишь 20% россиян могут четко объяснить, что такое большие данные. Примерно половина участников опроса (48%) слышала этот термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов признаются, что совсем не знают, о чем идет речь. Парадоксально, но несмотря на низкую осведомленность, россияне активно погружены в цифровую среду. 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, формируя таким образом свои «цифровые профили». Особенно активны жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей таких сервисов достигает 72%. Еще 24% россиян используют их 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю или реже.

Также 62% опрошенных ежедневно используют банковские карты или мобильные приложения, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — раз в неделю. Стоит отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант «никогда». Сервисом «Госуслуги» регулярно (не реже раза в месяц) пользуются 54% опрошенных.

Почти 70% россиян не прочь поселить у себя дома человекоподобного робота для выполнения домашних задач, таких как уборка или приготовление пищи. 16% готовы принять такое решение окончательно, 27% — скорее готовы, а 25% — отчасти готовы. Примерно половина россиян ощущает влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные способности. Причем 32% считают это влияние положительным, а 17% — отрицательным. Опасения по поводу потери рабочих мест из-за ИИ выражены умеренно: 25% россиян боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет. Однако лишь 7% сталкивались с подобными случаями напрямую, а еще около 21% слышали о таких ситуациях.

Большинство россиян (66%) в целом удовлетворены текущим уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов. Однако только 10% респондентов готовы полностью доверить финансовые советы искусственному интеллекту. Рекомендации финансовых консультантов и знакомых вызывают большее доверие, а четверть опрошенных не доверяет никому. Этот факт подчеркивает, что, хотя пользователи ценят удобство, предоставляемое технологиями, они не готовы полностью переложить на ИИ ответственность за принятие важных решений.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил, что поведение пользователей формируется раньше, чем их знания: люди начинают использовать сервисы, а затем пытаются осмыслить их работу. Такой подход создает риски манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ, несмотря на связанные с ним риски, и готовы интегрировать его в свою повседневную жизнь.

*Опрос проводился в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18–65 лет.